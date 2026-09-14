Un refugio natural ubicado en la provincia de Buenos Aires abrió un programa de voluntariado para mayores de 18 años que estén interesados en vivir una experiencia de inmersión en la naturaleza.

La propuesta busca participantes para una estadía mínima de una semana para realizar tareas en el campo. Dentro de los beneficios a los que accederán son alojamiento privado por una carga de 20 horas de trabajo a la semana, tres comidas diarias y servicios básicos .

Cómo es el nuevo programa de voluntariado en Buenos Aires

El proyecto socioeducativo y ambiental “El Paraíso Refugio Natural” ubicado en Navarro, provincia de Buenos Aires, busca voluntarios mayores de 18 años interesados en alejarse del ruido de la Ciudad.

Los seleccionados deberán cumplir con 20 horas semanales de trabajo de cuidado de la huerta orgánica, tareas de jardinería, mantenimiento, limpieza de espacios comunes y asistencia en el cuidado de animales.

El voluntariado a solo 2 horas de CABA ideal para desconectar: alojamiento privado y 3 comidas al día por solo 20 horas de trabajo a la semana. Instagram: @elparaiso_refugionatural

¿Cuáles son los beneficios a los que acceden los voluntarios?

Los colaboradores podrán acceder a un día libre por semana y los siguientes beneficios durante la estadía:

Hospedaje y servicio : habitación privada o compartida, espacio y equipo para camping.

Servicios básicos : internet de alta velocidad, espacio de trabajo dedicado, cocina equipada y uso libre de lavandería.

Alimentación completa : todas las comidas (desayuno, almuerzo y cena) preparadas con insumos saludables de la huerta.

Formación y actividades: cursos gratuitos de permacultura, yoga, terapias holísticas y excursiones guiadas.

¿Cuáles son los requisitos para postularse al voluntariado?

Los interesados en participar en el voluntariado no necesitan contar con experiencia previa, pero sí contar con las siguientes condiciones:

Perfil del aspirante : ser mayor de 18 años y contar con nivel principiante en inglés o español. Se podrán mandar solicitudes de personas solas, parejas o duplas .

Disponibilidad : el mínimo de estadía es de una semana con cupos para los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero .

Cuota de sostenibilidad: aporte diario de 25 dólares destinado al financiamiento de alimentos saludables y mejoras de infraestructura. Los costos de transporte, pasajes y seguros de vida correrán por cuenta del voluntario.

¿Cómo postularse al voluntariado?

Los interesados deberán acceder al siguiente link e ingresar su correo para ser contactados. Mediante sus redes sociales (@elparaiso_refugionatural) publican fotos y videos de cómo es la experiencia.