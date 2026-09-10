Recorrer los paisajes del sur argentino con un presupuesto acotado es una alternativa cada vez más extendida entre viajeros nacionales e internacionales.

A través del mecanismo de intercambio de habilidades por alojamiento, un emprendimiento familiar ubicado en El Bolsón, provincia de Río Negro, lanzó una convocatoria para sumar colaboradores dispuestos a brindar asistencia en sus instalaciones durante la temporada.

La búsqueda, gestionada mediante la red Worldpackers, apunta a personas que busquen integrarse a un entorno natural característico de la cordillera y trabajar a la par del equipo local en tareas de infraestructura.

Qué tareas se solicitan y las condiciones de trabajo

El puesto está orientado a la colaboración en obras de remodelación y mantenimiento general dentro del hostel. Quienes se postulen deben cumplir con una carga de 25 horas semanales de trabajo distribuida en jornadas diarias.

Las labores a realizar abarcan el arreglo de camas, trabajos generales de carpintería, electricidad, colocación de placas de durlock, manejo de herramientas eléctricas y tareas generales de mantenimiento o reparaciones edilicias.

Beneficios e instalaciones incluidas

A cambio de la colaboración prestada, la propuesta garantiza una serie de beneficios pensados para cubrir la estadía.

Los voluntarios reciben una cama en habvitación compartida, dos días libres por semana para recorrer la región y acceso sin costo a internet de alta velocidad y al servicio de lavandería.

Además, disponen de uso libre de la cocina equipada para la preparación de alimentos y acceden a descuentos exclusivos en restaurantes y comercios gastronómicos cercanos.

Requisitos y disponibilidad de la convocatoria

La iniciativa cuenta con disponibilidad para recibir postulantes desde septiembre hasta febrero, solicitando una permanencia mínima de al menos una semana en el lugar.

La convocatoria admite a voluntarios individuales, parejas o dúos de amigos .

Como requisito indispensable, el anfitrión solicita residir en la Argentina y contar con disposición para el trabajo en equipo. Gastos adicionales como pasajes, transporte interno o seguros de viaje corren por cuenta de cada participante.