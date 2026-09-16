Los controles remotos modernos concentran cada vez más funciones detrás de sus botones y no todas están a simple vista. Muchas se activan solo con combinaciones específicas, como mantener presionada una tecla durante varios segundos, algo que la mayoría de los usuarios nunca llega a descubrir por sí solo.

Una de esas funciones ocultas está en el botón de Mute (Silenciar), presente en prácticamente todos los controles remotos. Mantenerlo presionado por 3 segundos no solo silencia el sonido: activa o desactiva un servicio de accesibilidad que puede pasar completamente inadvertido para quien no lo necesita.

Qué hace exactamente el botón de mute al mantenerlo presionado

En televisores con Google TV, incluidos los modelos de Sony, mantener presionado el botón de Mute durante 3 segundos activa o desactiva el servicio de atajos de accesibilidad. Esta función está pensada para facilitar el uso del televisor a personas con dificultades visuales, auditivas o motrices.

Una vez activado, el atajo permite acceder rápidamente a herramientas como subtítulos automáticos, narración de pantalla o ajustes de audio adaptados, sin tener que navegar por los menús de configuración del televisor. Es una alternativa pensada para quienes necesitan estas funciones de forma frecuente y buscan evitar recorrer varias pantallas cada vez.

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Cuándo conviene usar esta función

Esta combinación resulta útil, en primer lugar, para personas mayores o con alguna dificultad visual o auditiva que usan el televisor de forma habitual y necesitan activar rápidamente subtítulos o asistencia de audio.

También puede servir en hogares donde el control remoto es compartido por varios integrantes de la familia con necesidades distintas, ya que permite alternar entre configuraciones de accesibilidad sin depender de memorizar el camino dentro del menú del televisor.

Antes de probarla, conviene tener en cuenta que la disponibilidad exacta de esta función puede variar según el modelo y la marca del televisor. En caso de que el atajo no responda, lo recomendable es revisar el manual del dispositivo o el menú de accesibilidad dentro de la configuración general del Smart TV.