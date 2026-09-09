Una propuesta en plena naturaleza de Buenos Aires busca mayores de 18 años que quieran vivir una experiencia de convivencia, aprendizaje y trabajo comunitario.

El proyecto ofrece alojamiento, comidas y distintas actividades vinculadas con la sustentabilidad.

La convocatoria pertenece a El Paraíso Refugio Natural, un espacio ubicado en Navarro, que recibe voluntarios interesados en conocer de cerca prácticas de agroecología y sociocracia.

A cambio de la estadía, quienes sean seleccionados deberán colaborar durante 20 horas semanales en tareas relacionadas con el funcionamiento y mantenimiento del lugar.

Qué tareas deberán realizar los voluntarios en el refugio natural de Buenos Aires

La propuesta, publicada en Worldpackers, combina la vida en contacto con la naturaleza con distintas actividades prácticas. No es necesario contar con experiencia previa para participar, ya que las tareas forman parte de la experiencia de aprendizaje.

Entre las principales actividades que pueden realizar los voluntarios se encuentran:

Cuidado y atención de animales.

Mantenimiento de la huerta orgánica.

Trabajos de jardinería.

Limpieza y conservación de los espacios.

Colaboración en diferentes tareas del predio.

La jornada de trabajo alcanza las 20 horas por semana, mientras que cada participante dispone de un día libre semanal para descansar o conocer los alrededores.

Voluntariado en Buenos Aires: el refugio natural que ofrece alojamiento, comida y actividades sustentables a cambio de 20 horas de trabajo semanal.

Alojamiento y comida: qué beneficios reciben quienes participan

Uno de los principales atractivos de la propuesta es que los voluntarios cuentan con diferentes servicios durante su permanencia. La organización ofrece alternativas de alojamiento y espacios preparados para facilitar la convivencia.

Entre las comodidades disponibles se incluyen:

Habitación privada.

Habitaciones compartidas.

Cocina equipada.

Lavandería.

Espacio de trabajo.

Internet de alta velocidad.

Sectores habilitados para instalar carpas.

Además, el programa contempla desayuno, almuerzo y cena durante toda la estadía. La alimentación se encuentra vinculada con la propuesta sustentable del refugio y utiliza productos saludables, algunos provenientes de la propia huerta.

La experiencia también incluye actividades complementarias como clases de yoga, cursos relacionados con la permacultura, terapias holísticas y excursiones por la zona.

Cuáles son los requisitos para participar del voluntariado

La convocatoria está destinada a personas mayores de 18 años. Uno de los requisitos es tener conocimientos básicos de español o inglés, pero no se solicita una formación específica en agroecología ni experiencia previa en trabajos rurales.

El refugio permite que se postulen viajeros individuales, parejas o grupos conformados por dos amigos. La permanencia mínima establecida es de una semana.

Según la convocatoria, existen lugares disponibles para estadías durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre, además de enero y febrero, sujetas a la disponibilidad del proyecto.

Cuánto cuesta vivir en El Paraíso y qué se aprende durante la experiencia

Aunque el alojamiento y las comidas forman parte de la propuesta, los participantes deben abonar una cuota de sostenibilidad de 25 dólares por día, destinada al funcionamiento del proyecto, la alimentación y las mejoras de la infraestructura.