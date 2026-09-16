La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este miércoles, 16 de septiembre de 2026 alcanzó los $ 1.540, cifra que demuestra una variabilidad de 0,66% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy refleja una tendencia negativa, marcando el tercer día consecutivo de caída. Esta disminución sugiere un ajuste en el mercado, posiblemente influenciado por factores económicos y expectativas de los agentes. La tendencia a la baja indica un posible fortalecimiento del peso en el corto plazo, pero es necesario observar si esta dinámica se mantiene en los próximos días.

¿Cuál fue la variación del dólar blue durante el último año?

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, con un 8.12%, es mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 17.38%.

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.570, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las regulaciones para la compra de divisas para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el BCRA también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: