Un complejo turístico sustentable ubicado frente al mar en Quequén, dentro del partido de Necochea, abrió una búsqueda de voluntarios para cubrir funciones operativas en sus instalaciones .

La propuesta, orientada a viajeros locales e internacionales, ofrece alojamiento, almuerzo diario y acceso a las comodidades del lugar a cambio de una jornada reducida de colaboración.

La convocatoria se encuentra gestionada a través de la plataforma de intercambios Worldpackers, un sistema verificado que conecta a anfitriones con voluntarios para acordar estadías colaborativas con asistencia y soporte durante el viaje.

Tareas asignadas y carga horaria semanal

El puesto está centrado en la atención al público y la asistencia general durante la estadía de los huéspedes. La dedicación requerida es de 24 horas semanales, distribuidas en turnos diurnos o nocturnos según la organización del establecimiento.

Las funciones principales encomendadas a los voluntarios abarcan:

Atención en recepción : efectuar los procedimientos de check-in y check-out de los pasajeros.

Orientación al visitante : responder consultas de los huéspedes y brindar información sobre las instalaciones del complejo, las playas linderas y las actividades recreativas de la zona.

Turnos de supervisión: colaborar en el control y mantenimiento del orden durante el turno nocturno.

El puesto está centrado en la atención al público y la asistencia general durante la estadía de los huéspedes. Wikimedia

Requisitos de postulación y gastos a cargo del viajero

Para aplicar a la propuesta a través de la plataforma, el anfitrión estableció una serie de condiciones obligatorias que los aspirantes deben cumplir:

Edad : la convocatoria está dirigida a personas de entre 24 y 50 años.

Idiomas : es necesario acreditar un nivel intermedio de idioma español para garantizar la comunicación fluida con el personal y los visitantes.

Modalidad de viaje : el establecimiento acepta postulaciones individuales, así como solicitudes de parejas o duplas de amigos.

Tiempo de permanencia : la estadía mínima requerida es de tres semanas.

Costos no cubiertos: los pasajes aéreos o de autobús hasta Necochea, los traslados internos, la tramitación de visas y el seguro de viaje obligatorio corren por cuenta exclusiva del postulante.

Servicios incluidos y comodidades de la estadía

A cambio de las 24 horas semanales de colaboración, el complejo proporciona alojamiento en una habitación compartida con el resto del equipo, almuerzo diario y dos días libres por semana para disponer de tiempo personal.

Asimismo, las instalaciones ponen a disposición de los voluntarios una cocina equipada para la preparación del resto de las comidas, servicio de lavandería, conexión a internet de alta velocidad apta para trabajo remoto y uso libre de bicicletas para desplazarse por la ciudad y la zona costera.

Al finalizar el período acordado, el participante recibe una certificación de cumplimiento dentro de la comunidad de la plataforma.