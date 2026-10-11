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Un complejo turístico sustentable ubicado frente al mar en Quequén, dentro del partido de Necochea, abrió una búsqueda de voluntarios para cubrir funciones operativas en sus instalaciones.

La propuesta, orientada a viajeros locales e internacionales, ofrece alojamiento, almuerzo diario y acceso a las comodidades del lugar a cambio de una jornada reducida de colaboración.

La convocatoria se encuentra gestionada a través de la plataforma de intercambios Worldpackers, un sistema verificado que conecta a anfitriones con voluntarios para acordar estadías colaborativas con asistencia y soporte durante el viaje.

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Tareas asignadas y carga horaria semanal

El puesto está centrado en la atención al público y la asistencia general durante la estadía de los huéspedes. La dedicación requerida es de 24 horas semanales, distribuidas en turnos diurnos o nocturnos según la organización del establecimiento.

Las funciones principales encomendadas a los voluntarios abarcan:

  • Atención en recepción: efectuar los procedimientos de check-in y check-out de los pasajeros.
  • Orientación al visitante: responder consultas de los huéspedes y brindar información sobre las instalaciones del complejo, las playas linderas y las actividades recreativas de la zona.
  • Turnos de supervisión: colaborar en el control y mantenimiento del orden durante el turno nocturno.
El puesto está centrado en la atención al público y la asistencia general durante la estadía de los huéspedes.
El puesto está centrado en la atención al público y la asistencia general durante la estadía de los huéspedes.Wikimedia

Requisitos de postulación y gastos a cargo del viajero

Para aplicar a la propuesta a través de la plataforma, el anfitrión estableció una serie de condiciones obligatorias que los aspirantes deben cumplir:

  • Edad: la convocatoria está dirigida a personas de entre 24 y 50 años.
  • Idiomas: es necesario acreditar un nivel intermedio de idioma español para garantizar la comunicación fluida con el personal y los visitantes.
  • Modalidad de viaje: el establecimiento acepta postulaciones individuales, así como solicitudes de parejas o duplas de amigos.
  • Tiempo de permanencia: la estadía mínima requerida es de tres semanas.
  • Costos no cubiertos: los pasajes aéreos o de autobús hasta Necochea, los traslados internos, la tramitación de visas y el seguro de viaje obligatorio corren por cuenta exclusiva del postulante.
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Servicios incluidos y comodidades de la estadía

A cambio de las 24 horas semanales de colaboración, el complejo proporciona alojamiento en una habitación compartida con el resto del equipo, almuerzo diario y dos días libres por semana para disponer de tiempo personal.

Asimismo, las instalaciones ponen a disposición de los voluntarios una cocina equipada para la preparación del resto de las comidas, servicio de lavandería, conexión a internet de alta velocidad apta para trabajo remoto y uso libre de bicicletas para desplazarse por la ciudad y la zona costera.

Al finalizar el período acordado, el participante recibe una certificación de cumplimiento dentro de la comunidad de la plataforma.