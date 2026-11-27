La Cámara de Diputados aprobó en general el Presupuesto 2027 durante la madrugada de este viernes, con 137 votos a favor y 111 en contra, además de 3 abstenciones. El proyecto pasa ahora al Senado, que deberá convertirlo en ley.

La votación llegó cerca de las 3:30, tras 15 horas de sesión. En la misma jornada, el oficialismo también aprobó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, que había regresado a la Cámara baja con cambios del Senado.

Inflación: el Gobierno proyecta 18% para diciembre de 2027

El Presupuesto prevé una inflación interanual de 18% a diciembre de 2027 . Para el promedio del año, el Ministerio de Economía calcula una suba de precios de 21,1%, el valor que toma como referencia para estimar gastos y recursos.

El proyecto también estima un aumento salarial promedio de 25,4% . Con ese número, el ministro de Economía, Luis Caputo, espera que los salarios le ganen a la inflación durante el año próximo.

Las metas de este año funcionan como antecedente. El Presupuesto 2026 apuntaba a una inflación punta a punta de 18,3%, pero entre enero y agosto la inflación acumuló 21,3%. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA anticipa cerca de 30% para todo 2026.

Dólar: $ 1847 a fin de 2027

En materia cambiaria, el proyecto ubica el tipo de cambio en $ 1847,6 a diciembre de 2027 . Para el promedio del año, Economía estima un dólar oficial de $ 1728.

El esquema supone una suba del dólar de 15,5% en 2027, por debajo de la inflación de 18% que proyecta el propio texto. El tipo de cambio cerró 2025 en $ 1447,8 y el Gobierno espera que termine 2026 en torno a $ 1600.

Media sanción al Presupuesto 2027: qué pasará con el dólar, según el proyecto Fuente: Shutterstock Shutterstock

PBI: crecimiento de 4% y cuarto año de superávit

El Gobierno proyecta un crecimiento del PBI de 4% para 2027 . La estimación llega luego de un segundo trimestre de 2026 en el que una medición privada registró una caída de la actividad de 0,89%.

En el frente fiscal, el Presupuesto fija un superávit primario de 1,3% del PBI y un resultado financiero positivo de 0,2%. De cumplirse, el país sumaría su cuarto año consecutivo con superávit financiero.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su última revisión, anticipaba un superávit de al menos 1,4% del PBI para 2027. Además, el mensaje del proyecto no contempla un regreso a los mercados internacionales de deuda.

Los gastos consolidados alcanzan $ 216 billones, equivalentes al 15,3% del PBI, con una suba de 25,3%. Los recursos llegan a $ 219,3 billones, un 26,2% más. Las prestaciones de la seguridad social representan el 45,4% del gasto total.

Para el sector externo, el texto estima exportaciones por más de u$s 130.000 millones y un superávit comercial de bienes y servicios superior a u$s 15.000 millones.

Caputo adelantó los ejes del proyecto en septiembre, cuando lo envió al Congreso. “Hoy estaremos enviando al Congreso el Presupuesto 2027”, anunció en redes sociales, y destacó que sería la primera vez con cuatro años seguidos de superávit financiero.

Ante un auditorio empresario, el ministro sostuvo: “Al populismo no se lo combate con más populismo. Se lo combate con más ortodoxia”. Frente a los pedidos de mayor gasto en un año electoral, respondió: “Vamos a seguir haciendo las cosas bien”.