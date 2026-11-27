El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de inestabilidad en territorio misionero con alerta amarilla en la tarde, precipitaciones acumuladas de entre 40 y 70 mm y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de Misiones durante este viernes 27 de noviembre, concentrándose especialmente en la franja de la tarde, según el reporte oficial.

El área bajo advertencia será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

De acuerdo con el parte del organismo, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual, mientras que en la capital provincial se proyectan lluvias y tormentas durante buena parte del viernes con temperaturas que irán de los 17°C a los 25°C.

Qué zonas tienen alerta amarilla y qué fenómenos se esperan este viernes 27

La advertencia de nivel amarillo alcanza a los departamentos 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier y Sur de Guaraní , con franja amarilla marcada en la tarde del viernes 27.

En esas zonas el fenómeno puede incluir tormentas fuertes o localmente severas, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y caída ocasional de granizo, además de acumulados de lluvia de entre 40 y 70 mm.

En Posadas, el pronóstico oficial indica para este viernes 27 una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 25°C, con inestabilidad sostenida desde la madrugada hasta la noche. Durante la madrugada se esperan tormentas aisladas con 19°C, una probabilidad de precipitaciones del 10% al 40% y vientos leves de entre 0 y 2 km/h; por la mañana continuarán las tormentas aisladas con 21°C, probabilidad de lluvia del 40% al 70% y vientos de entre 7 y 12 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de Misiones durante este viernes 27 de noviembre. Fuente: SMN

Hacia la tarde persistirán las tormentas aisladas con el pico térmico de 25°C, una probabilidad de precipitaciones del 40% al 70% y vientos de entre 7 y 12 km/h, mientras que por la noche seguirán las tormentas aisladas con 17°C, la misma franja de probabilidad de lluvias del 40% al 70% y vientos de entre 7 y 12 km/h.

Cómo sigue el pronóstico el sábado 28 en Posadas y el resto de la provincia

Para el sábado 28 de noviembre, el reporte oficial de alertas del Servicio Meteorológico Nacional ubica a los departamentos misioneros alcanzados en nivel verde de tranquilidad tras el evento de tormentas del viernes.

En Posadas, la jornada del sábado presentará una temperatura mínima de 17°C y un ascenso térmico hasta una máxima de 31°C, con vientos leves de entre 7 y 12 km/h.

Tanto en la madrugada y mañana como en la tarde y noche se prevén chaparrones con una probabilidad de precipitaciones del 10% al 40%, registrando 17°C en el primer tramo y 31°C hacia la tarde/noche.