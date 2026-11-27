La figura de Javier Milei apareció nuevamente en plena campaña electoral española. El presidente argentino fue mencionado en reiteradas oportunidades durante el último debate en el que participaron los cuatro principales candidatos a jefe de gobierno.

Las elecciones generales serán el próximo domingo. La economía argentina, la recesión y la motosierra fueron algunos de los ejes que utilizó la izquierda para cuestionar las propuestas de la derecha.

Los candidatos del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, prometieron rebajas de impuestos, mientras los del PSOE y Frente Amplio, Pedro Sánchez y Ada Colau, los acusaron de “recortes como Javier Milei en Argentina”.

El nombre de Milei en plena campaña presidencial española

El encuentro reunió al actual jefe de gobierno, Sánchez, candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE); al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo; al referente de Vox, Santiago Abascal, y a la dirigente del Frente Amplio, Ada Colau. De los cuatro postulantes, Abascal fue el único que no mencionó directamente a Milei, pese a contar con el respaldo explícito del mandatario argentino.

El primero en llevar a Milei al debate fue Sánchez, quien pidió a los españoles que no voten al PP ni a Vox para evitar que las “derechas ultranacionalistas” repliquen en España las políticas de Donald Trump en Estados Unidos y del presidente argentino.

El debate electoral español. Fuente: Academia de TV Academia de TV

Sánchez apuntó que lo que propone Abascal y Vox “es un recorte con la motosierra”, aunque “dicen que moderado”, y ha propuesto al electorado que a esta propuesta “hay que responder el domingo con el voto”. Además, fue contundente con la crítica: “¿Cuál ha sido el resultado en la Argentina de esa motosierra?: la recesión económica que ha llevado Milei, que es amigo de Abascal y de Feijóo”.

A su vez, Colau expresó que el recorte anunciado por Figaredo es “11 veces más” que el que aplicó el expresidente Mariano Rajoy y “muy similar al que ha hecho su amigo Milei”, que ha llevado a Argentina a la “recesión técnica” y a una caída de los salarios y el consumo.

La respuesta de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal

Por su parte, sin referirse a esas declaraciones del responsable del área económica de Vox, Núñez Feijóo prometió bajar impuestos en la energía, a las familias con hijos o a los autónomos ; subir las pensiones de acuerdo con el IPC y presentar presupuestos todos los años. “A mi gustan las cuentas, a ustedes les gustan los cuentos”, dijo al respecto.

“Antes de que Sánchez nos hable de Trump, de Milei, yo me voy a quedar en España”, sostuvo el dirigente conservador, que además apuntó contra la política migratoria del Ejecutivo.

En la misma línea, Santiago Abascal cuestionó la llegada de inmigrantes irregulares y aseguró que el mayor recorte de los recursos públicos fue haber promovido la migración masiva. También acusó a Sánchez de deteriorar la democracia española.