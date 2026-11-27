En esta noticia Las dos buenas noticias para la inflación en 2027

El economista de Invecq Santiago Bulat analizó en el programa Cuentas Claras, de El Cronista Stream, la tensión entre la dinámica de los precios y la evolución del tipo de cambio, y sostuvo que el ciclo de fuerte apreciación cambiaria llegó a su límite.

Aunque descartó un salto brusco, advirtió que el mercado ya descuenta una corrección gradual para cerrar el atraso acumulado frente al resto de los bienes y servicios de la economía.

Para dimensionar ese desfasaje, Bulat comparó el ritmo de avance de ambas variables en el último año. “Los precios subieron 33% interanual, la inflación en general. El dólar venía subiendo a razón de 6% y, en el último tiempo con lo que subió, a razón de 10% interanual. Hay todavía un gap que en algún momento me parece que lo va a ir a buscar ”, señaló, al tiempo que observó que el contado con liquidación ya perforó el techo viejo de la banda cambiaria.

Consultado sobre si el billete estadounidense podría retroceder o mantenerse estable, el analista descartó ese escenario y proyectó un cambio de tendencia para los próximos meses. “Yo creo que hoy lo que ve el mercado es que esa apreciación que vimos, con los precios mucho más arriba que el dólar, se termina”, afirmó.

En esa línea, adelantó su pronóstico para el año próximo: “El dólar para mí el año que viene le gana un poco a la inflación, pero la inflación sigue a la baja. ¿Va a empezar con 0? Creo que no ”.

Bulat también vinculó la presión cambiaria con el contexto internacional, marcado por un fortalecimiento global de la divisa estadounidense y episodios de debilidad en monedas vecinas como el real brasileño.

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“Cuando vos querés ir en contra de eso, el que reacciona es el mercado financiero, el contado con liquidación. Querer tapar el sol con la mano cuando el resto de los países están devaluando, se hace muy difícil”, alertó, tras subrayar que sostener un tipo de cambio excesivamente apreciado termina golpeando la actividad económica.

Respecto del impacto que una suba cambiaria podría tener en las góndolas, el economista coincidió con el ministro de Economía en que no habrá un traslado inmediato como en gestiones anteriores, debido a la debilidad del consumo y a las restricciones monetarias.

“No podemos decir que la suba del dólar pega igual en un contexto donde estás financiando un déficit fiscal muy grande, haciendo plan de consumo, dando Previaje y qué sé yo, que en un contexto donde sube el dólar pero no estás haciendo nada de eso. No puede ser el mismo impacto”, argumentó.

Ante un eventual corrimiento hacia la divisa, Bulat señaló que las empresas continúan limitadas para atesorar y enfrentan riesgos financieros si operan en los dólares bursátiles ante una brecha cambiaria amplia.

Frente a ese cuadro, dejó en claro cuál es la herramienta disponible para contener la demanda de divisas y sostener el atractivo de los activos locales: “Vas a tener que subir la tasa”, resumió al referirse a los incentivos para los instrumentos en pesos.

Las dos buenas noticias para la inflación en 2027

En materia de precios, el integrante de Invecq precisó que la consultora estima una inflación en torno al 2% para noviembre y consideró viable que el índice mensual converja hacia niveles del 1,5% o 1,3% más adelante, aunque descartó perforar el 1% en el corto plazo.

Además, estimó que el rubro alimentos seguirá moviéndose apenas por encima del nivel general, en un rango cercano al 22% o 23% anual si la inflación total ronda el 21%.

En materia de precios, Bulat estima una inflación en torno al 2% para noviembre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Finalmente, destacó dos factores clave que jugarán a favor de la desinflación el año próximo tras el fuerte reacomodamiento tarifario. Por un lado, recordó que los servicios acumulan subas interanuales de entre 51% y 52%, muy por encima del promedio general, por lo que dejarán de presionar con la misma fuerza.

Por el otro, anticipó un alivio energético: “El precio de producción de gas va a bajar. En términos generales, los subsidios van a poder no ser tan altos y no trasladarse directamente a la factura el año que viene. Ahí vas a tener un componente que este año lo tuviste, que el año que viene no”.