¡Qué rápido fue! Hace apenas un mes soñaba con convertirme pronto en millonario gracias a mi fondo de pensión. Mis pensamientos también se iban hacia la montaña de efectivo libre de impuestos que voy a poder retirar en mi cumpleaños el año que viene. ¿Un barco nuevo, quizás?

Ya no. Voy a tener suerte si me alcanza para el service atrasado de nuestro Mitsubishi. Hasta desagotar el pozo séptico quizás tenga que esperar. Después de tocar £715.000 a mediados de octubre, el valor de mi cartera cayó a un número que empieza con 666. Al menos para mí, esta corrección del mercado huele a azufre.

Para la mayoría de los inversores esto también debe ser un calvario. Rezo para que algunos de ustedes tengan fajos de billetes de 50 libras bajo el colchón. O muchos bonos del gobierno. Amén si es así. Para el resto de nosotros, sin embargo, pocos activos se están salvando del derrumbe de la IA.

Después está la volatilidad. Perder dinero ya es bastante malo. Pero ver los precios saltar y desplomarse para todos lados suma estrés. También hace difícil recalibrar. ¿Estos temblores son réplicas o anticipos del Gran Terremoto?

No sorprende que los inversores no sepan si vienen o si van. Mientras tanto, los medios están obsesionados con burbujas que estallan y con Jensen Huang, que con su escándalo le prendió fuego a las acciones de Nvidia. Acá en el Reino Unido, nuestros políticos nos aconsejan acaparar papel higiénico.

Es una locura. ¿Qué debería hacer una persona sensata? Un amigo docente me dijo que ayuda volver a lo primario. ¿A la primaria? ¿En serio? En la mía, el director era un hombre adusto llamado señor Whittaker, que sobre mi boletín de quinto grado, con seis A y seis A+, garabateó con una gruesa lapicera negra: “Inconsistente con el registro de préstamos de la biblioteca”.

Un boletín casi perfecto arruinado, en otras palabras, del mismo modo que la ola de ventas en tecnología está desfigurando lo que de otro modo habría sido un 2026 maravilloso en términos de rendimientos. Así que quizás volver a la primaria no sirva de mucho después de todo. ¿Habrá querido decir mi amigo volver a los primeros principios?

Esto tiene mucho más sentido. Y, en realidad, creo firmemente en volver a lo básico de la inversión cuando los mercados enloquecen. Pero ¿a cuáles principios? Tengo cinco primeros principios que uso seguido . Antes de que hagas algo apresurado, quizás un par también te sirvan.

Principio uno: mantener la perspectiva. Por ejemplo, esa pérdida de £50.000 en mi cartera suena a un número grande. Y lo es. Podría comprar otras 10 Outlander usadas. Pero sigue siendo apenas una caída de un dígito desde los máximos.

Piensen en esto como un interés compuesto a la inversa. Así como los ahorros pueden crecer de forma exponencial gracias a pequeños rendimientos sobre una base creciente, cualquier caída en términos absolutos se vuelve una baja cada vez más chica como proporción del total.

En otras palabras, fijate en los porcentajes, no en las caídas absolutas. Esos números dan mucho menos miedo ahora. El índice balanceado de Morningstar que cito en la tabla de abajo llegó a subir 8,5% en lo que va del año en su pico. Todavía sube 4,5%.

Eso no es precisamente una debacle. Lo máximo que deberías esperar en el largo plazo es apenas un par de puntos porcentuales más por año, de todos modos. Así que, después de calmar los nervios con algo de perspectiva, el segundo principio al que recurro en tiempos turbulentos es la gestión del riesgo.

Después de cualquier shock, preguntate qué tan expuesta está tu cartera a cualquier otra cosa que pueda venir. ¿Estás conforme con el nivel de diversificación? ¿Entendés realmente el grado de correlación entre tus clases de activos?

Solía recibir muchos mails que me preguntaban por qué tenía una quinta parte de mi cartera en bonos del gobierno (bueno, en realidad, en un solo bono). Los rendimientos habían sido malísimos durante años. Muchos se preguntaban si los bonos seguían siendo una buena cobertura en caso de que cayeran las acciones.

Pero yo había atravesado suficientes crisis financieras como para saber que, cuando acecha el miedo, la gente corre hacia los bonos pase lo que pase. Y, efectivamente, mi solitario gilt mantuvo bien su valor últimamente, y encima me paga un 5% nominal.

Creo firmemente en volver a lo básico de la inversión cuando los mercados enloquecen Gemini

Y compré ese bono del gobierno británico en marzo, a pesar de ser optimista con las acciones. Lo volvería a hacer, además, incluso si las acciones se redujeran a la mitad desde acá. Necesitás al menos una clase de activo que sobreviva si llega el Armagedón.

Alrededor de un 20% del valor de mi cartera parece lo correcto. Menos no valdría la pena. Tener más bonos o no depende de otro principio clave de la inversión. Después de grandes movimientos de precios, hay que revisar los supuestos de rendimiento esperado.

Eso requiere comparar las valuaciones actuales con la historia. Cuanto más barato es un activo, mejor es el rendimiento esperado, y viceversa. Por lo tanto, cualquier gran ola de ventas debería traducirse en rendimientos esperados más altos, si todo lo demás se mantiene igual. Hacé esto con todas tus tenencias.

Los rendimientos son además la otra cara del riesgo. No hay más de lo primero sin más de lo segundo. ¿Las acciones de EE.UU. subirán 8% en los próximos 12 meses o apenas 4%? Y si tu respuesta es la misma para las acciones latinoamericanas, ya sabés cuál elegir.

Después de todo eso, hago dos chequeos finales basados en primeros principios. ¿Mi cartera sigue alineada con mis pasivos? Vivo en el Reino Unido y lo voy a seguir haciendo durante años. Mis costos son en libras, así que más vale que me asegure de tener siempre suficientes. No te sobreexpongas a otras monedas.

Por último, está el principio de que menos es más. La tentación de operar cuando todos a tu alrededor pierden la cabeza es enorme. Como expliqué (con números) hace dos semanas: no lo hagas. A veces, en medio del pánico, se venden buenas acciones junto con las malas, es cierto. Pero pocos inversores son lo suficientemente rápidos para aprovecharlo.

Así que apoyate en esta corrección. Nunca está de más pasar tu cartera por algunos principios probados y comprobados. Ignorá la suerte y la superstición. Salvo por el hecho de que el mínimo del S&P 500 en la última crisis también fue 666. Digo, nomás.