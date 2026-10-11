El comportamiento de las mascotas se estudia a través de la etología, la ciencia enfocada en analizar cómo los animales interactúan con su entorno, con otros individuos y con los humanos.

Desde esta perspectiva técnica, los especialistas remarcan que la conducta no constituye una etiqueta fija o un rasgo de personalidad inmutable, sino el resultado directo de procesos biológicos, hormonales y emocionales.

Según explica Isabel Jiménez, etóloga y cuidadora canina a través de su canal de YouTube La Manada de Iris, las reacciones abruptas durante los paseos suelen responder a un desbordamiento del sistema nervioso y no a una falta de adiestramiento o intenciones agresivas hacia sus pares.

La reactividad como un estado emocional del sistema nervioso

Cuando un perro reacciona de manera desproporcionada o “explota” al divisar a otro animal a la distancia, entra en un estado de reactividad.

Durante estos episodios, el sistema nervioso se ve superado por el entorno y el animal alcanza un umbral emocional en el que pierde temporalmente su capacidad de gestión racional.

En este proceso, la amígdala (la estructura cerebral encargada de procesar la alerta y el miedo) toma el control e impulsa una respuesta involuntaria frente a estímulos que percibe como una amenaza o como un foco de sobreexcitación.

Cuando un perro reacciona de manera desproporcionada o “explota” al divisar a otro animal a la distancia, entra en un estado de reactividad. ChatGPT

Esta manifestación no representa una lucha de poder ni una carencia de educación, sino un mecanismo de defensa desencadenado por la sobreestimulación .

Por este motivo, intentar corregir al perro mediante castigos o forzar una socialización obligatoria en pleno episodio suele ser contraproducente, ya que incrementa la presión sobre el animal, eleva sus niveles de estrés y reduce aún más su margen de tolerancia.

Indicadores cotidianos y contexto biológico del animal

Para evaluar el bienestar de un perro y comprender su comportamiento de forma integral, los especialistas sugieren observar la comunicación no verbal y el lenguaje corporal de la mascota en su rutina diaria:

Señales de calma y tensión : Analizar los patrones de descanso, la postura corporal en el hogar y el tiempo que tarda el organismo en recuperar la neutralidad tras un susto o sobresalto aporta información clave sobre su estado emocional.

Evaluación del contexto biológico: La : La conducta es una respuesta coordinada que depende de la salud física, la estabilidad ambiental y la capacidad individual del animal para procesar los estímulos del entorno sin llegar al colapso nervioso.

La intervención ante casos de reactividad requiere un abordaje respetuoso de los tiempos del animal, evitando la exposición forzada a situaciones de tensión y priorizando la reducción de los niveles de estrés acumulados en el día a día.