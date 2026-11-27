El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 27 de noviembre en Misiones.
La advertencia alcanza a toda la provincia y anticipa fenómenos que podrían estar acompañados por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.
Entre las principales localidades comprendidas se encuentran Posadas, Candelaria, San Ignacio, Jardín América, Puerto Rico, Montecarlo, Eldorado, Puerto Iguazú, Oberá, Apóstoles, San Pedro y Bernardo de Irigoyen.
La advertencia está prevista para la tarde de este viernes, según los registros de alertas meteorológicas.
Alerta amarilla por tormentas en Misiones: qué dice el SMN
El nivel amarillo implica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.
De acuerdo con el organismo, se esperan tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Podrían registrarse precipitaciones acumuladas de entre 40 y 70 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.
También se prevé actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Por eso, el SMN recomienda evitar salir durante las tormentas, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros y asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.
Además, aconseja cerrar puertas y ventanas, mantenerse alejado de ellas y desconectar los electrodomésticos si ingresa agua en la vivienda. Quienes estén al aire libre deben buscar refugio en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.
Cómo estará el tiempo en Misiones este viernes 27 de noviembre
El viernes será la jornada con mayor probabilidad de precipitaciones. Se esperan tormentas durante la mañana, la tarde y la noche, con probabilidades de lluvia que podrían alcanzar entre el 40% y el 70% en distintos momentos del día.
La temperatura oscilará entre los 17 y los 25 grados, con una máxima prevista de 25° y una mínima de 17°. Durante la mañana se esperan registros cercanos a los 19°, mientras que por la tarde la temperatura llegará a los 25°.
Pronóstico extendido: cómo seguirá el tiempo el sábado y domingo
Para el sábado 28 se prevé una mejora gradual de las condiciones meteorológicas. Durante la mañana todavía podrían registrarse lluvias, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. Hacia la tarde y la noche, el cielo estará parcialmente nublado.
La temperatura tendrá una mínima de 17° y una máxima de 31°, por lo que se espera una jornada más cálida que la del viernes.
El domingo 29 continuará el tiempo parcialmente nublado y con baja probabilidad de precipitaciones, estimada entre el 0% y el 10%. Las temperaturas se ubicarán entre los 17° y los 31°.
Ante la posibilidad de cambios en las condiciones meteorológicas, se recomienda seguir las actualizaciones y los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.