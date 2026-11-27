El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 27 de noviembre en Misiones.

La advertencia alcanza a toda la provincia y anticipa fenómenos que podrían estar acompañados por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Entre las principales localidades comprendidas se encuentran Posadas, Candelaria, San Ignacio, Jardín América, Puerto Rico, Montecarlo, Eldorado, Puerto Iguazú, Oberá, Apóstoles, San Pedro y Bernardo de Irigoyen.

La advertencia está prevista para la tarde de este viernes, según los registros de alertas meteorológicas.

Alerta amarilla por tormentas en Misiones: qué dice el SMN

El nivel amarillo implica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

De acuerdo con el organismo, se esperan tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Podrían registrarse precipitaciones acumuladas de entre 40 y 70 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.

También se prevé actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Por eso, el SMN recomienda evitar salir durante las tormentas, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros y asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Además, aconseja cerrar puertas y ventanas, mantenerse alejado de ellas y desconectar los electrodomésticos si ingresa agua en la vivienda. Quienes estén al aire libre deben buscar refugio en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

Alerta amarilla por tormentas Fuente: SMN

Cómo estará el tiempo en Misiones este viernes 27 de noviembre

El viernes será la jornada con mayor probabilidad de precipitaciones. Se esperan tormentas durante la mañana, la tarde y la noche, con probabilidades de lluvia que podrían alcanzar entre el 40% y el 70% en distintos momentos del día.

La temperatura oscilará entre los 17 y los 25 grados, con una máxima prevista de 25° y una mínima de 17°. Durante la mañana se esperan registros cercanos a los 19°, mientras que por la tarde la temperatura llegará a los 25°.

Clima en Corrientes. Fuente: SMN

Pronóstico extendido: cómo seguirá el tiempo el sábado y domingo

Para el sábado 28 se prevé una mejora gradual de las condiciones meteorológicas. Durante la mañana todavía podrían registrarse lluvias, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. Hacia la tarde y la noche, el cielo estará parcialmente nublado.

La temperatura tendrá una mínima de 17° y una máxima de 31°, por lo que se espera una jornada más cálida que la del viernes.

El domingo 29 continuará el tiempo parcialmente nublado y con baja probabilidad de precipitaciones, estimada entre el 0% y el 10%. Las temperaturas se ubicarán entre los 17° y los 31°.