Pánico a un gran hackeo global: por qué todos los sistemas parecen fallar a la vez y qué riesgo corre Argentina

Dedicó los últimos dos años de su gobierno a convertirse en la estrella que más brilla en el firmamento de la izquierda global. Un hábil subterfugio para alguien que protagonizó más escándalos de los que se recuerdan en la política europea contemporánea. Se enfrentó abiertamente a Donald Trump y presenta las elecciones de este domingo como una batalla para frenar lo que llama la “internacional ultraderechista”, que tiene a Javier Milei como una de sus figuras más prominentes. Por eso agradeció las visitas del presidente argentino a España para apoyar a sus rivales.

Pedro Sánchez se juega su futuro político y sus aliados globales apuestan a que su victoria confirme el freno a un giro a la derecha que hasta el año pasado parecía arrasar con todo en América latina y Europa. Para Milei y su tribu, la derrota del socialista es imperiosa para mitigar el impacto de la remontada de Lula en Brasil y de la paliza de los demócratas a Trump.

La derecha ganó este año en Costa Rica, Perú y Colombia. La izquierda se quedó con la elección más importante de América Latina y con las dos cámaras del Congreso estadounidense. En Europa, la centroizquierda ganó en Portugal, Dinamarca y Suecia. La única victoria plena de la derecha fue volver al gobierno en Eslovenia. La caída del primer ministro húngaro Viktor Orbán fue un golpe para el trumpismo, aunque lo derrotó un conservador europeísta, Péter Magyar.

En Israel predominó la derecha, aunque Benjamin Netanyahu podría perder el poder. En estas 11 elecciones hubo 5 resultados favorables a cada sector y uno híbrido . España puede desempatar el año . Por eso es tan importante para Milei.

Internacional ultraderechista

Sánchez preside desde 2022 la Internacional Socialista. En abril organizó en Barcelona una cumbre progresista con Lula y referentes de la izquierda europea y estadounidense. Tras el triunfo de Lula escribió: “ Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España ”. Hace 10 días lo recibió en Madrid junto con André Janones, diputado y estratega digital de Lula que reconoció haber colaborado con la campaña española.

Milei hizo ocho viajes a España desde que asumió, cuatro este año y dos desde la convocatoria electoral. En octubre llamó a Sánchez dictador, ladrón e impresentable y pidió a los españoles que echaran a los socialistas . Se reunió con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y en noviembre con Santiago Abascal, líder de Vox. Alberto Núñez Feijóo, jefe del Partido Popular (PP), mantuvo distancia.

Milei parece más convencido que Sánchez de su misión histórica. Se siente una suerte de profeta del capitalismo liberal. El socialista aprovecha esa prédica para reivindicar un modelo de gobierno opuesto al argentino.

La vivienda es el mejor ejemplo. Mientras Sánchez impuso topes a los alquileres y multiplicó las restricciones, Milei derogó la ley Lipovetzky y liberó los contratos. Entre 2018 y 2025 la oferta anunciada de alquiler permanente se redujo 44% en España y 83% en Barcelona. Desde la Ley de Vivienda de 2023, los alquileres subieron 30,7%. En contraste, en el AMBA la oferta de departamentos en alquiler aumentó 317% entre noviembre de 2023 y octubre de 2026 y en CABA los precios ofertados bajaron 32,9% en términos reales hasta agosto de 2026.

Milei redujo el gasto público nacional 26% en términos reales en 2024 y eliminó el déficit. Sánchez aceleró en campaña los aumentos de pensiones y salarios públicos, subsidios al transporte y nuevos permisos laborales. Un plan platita que costaría unos u$s 25.000 millones en 2027. El martes, la Comisión Europea advirtió que España corre el riesgo de incumplir sus compromisos fiscales.

Fuente: Academia de TV Academia de TV

En inmigración el contraste es igualmente pronunciado. Milei endureció los requisitos de ingreso y de acceso a determinados servicios públicos; Sánchez impulsó una regularización extraordinaria que recibió 1,17 millones de solicitudes. Hasta la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, cuestionó esa política. Y después de la invasión de Ceuta, donde ingresaron más de 80.000 inmigrantes desde Marruecos en dos días, Sánchez declaró: “Los de Ceuta no son invasores, son personas que buscan una vida mejor”.

El Presidente rechazó además la exigencia de Trump de destinar 5% del PIB a defensa y seguridad y se erigió en antagonista de Israel. Reconoció al Estado palestino, consolidó el embargo de armas y respaldó la retirada española de Eurovisión. Llegó al extremo de expresar su admiración por los manifestantes propalestinos que impidieron por la fuerza que terminara la Vuelta a España en 2025. Difícil encontrar una posición más antagónica a la de Milei.

Sánchez o Milei

El promedio de encuestas que hace un medio afín a Sánchez como El País le da al PP 31,4% y 129 bancas, al PSOE 29,1% y 116 y a Vox 17,9% y 61. La derecha sumaría 190 bancas, 14 más de las necesarias para la mayoría absoluta . Pero lo más interesante para Milei es que el PP perdería 8 diputados respecto de 2023 y Vox ganaría 28. Vox haría la mejor elección de su historia y podría integrar por primera vez el gobierno nacional. Las fuerzas a la izquierda del PSOE tendrían su peor resultado en 15 años.

Alberto Núñez Feijóo celebró en Valencia el mitin más multitudinario de su campaña. Fuente: EFE Biel Aliño

Sánchez tiene posibilidades de quedar primero, pero aun así podría perder el poder si Feijóo y Abascal suman una mayoría. Para Milei sería más auspicioso un Vox por encima de las 70 bancas que una victoria holgada del PP.

La supervivencia de Sánchez es mucho menos probable. Las fuerzas que lo invistieron en 2023 sumarían apenas 157 diputados según RTVE, el canal oficial. Si ningún bloque consigue mayoría, podría haber otra elección en 2027, que sería una victoria para Sánchez y un revés para Milei. Si logra mantenerse en la Moncloa, el socialista podrá exhibir una remontada comparable a la de Lula y ofrecerles a sus aliados un manual para resistir a la derecha.