Puma cerró su fábrica de Chamical, en La Rioja, dedicada a la elaboración de capelladas, la parte superior de las zapatillas. A partir de ahora, esa producción quedará concentrada en su planta principal, ubicada en el Parque Industrial de la capital riojana, donde la compañía fabrica calzado terminado.

La medida implicó la desvinculación de los 50 empleados que trabajaban en el establecimiento.

La decisión, argumentó la compañía, se enmarca en un “proceso de consolidación productiva” y explicó que está adaptando el negocio local a “las nuevas dinámicas y condiciones del mercado, con el objetivo de fortalecer la competitividad y la sustentabilidad de largo plazo de sus operaciones”.

“La planta de Puma en La Rioja continúa siendo un pilar fundamental del desarrollo de la compañía en Argentina”, sostuvo la empresa en un comunicado.

Lo cierto es que, durante la última década, la firma fue achicando sus operaciones en el país. En 2016, en el marco de la apertura comercial impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, Puma pasó de producir calzado completo en Chamical a fabricar únicamente capelladas .

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En su momento de mayor expansión, la planta llegó a contar con 200 empleados. Para 2020, sumaba 80, y ya hacia 2026 ese número se había reducido a 50.

En el comunicado, la empresa reconoció “el impacto significativo que esta decisión tiene en nuestros colaboradores y sus familias” y sostuvo que las desvinculaciones se llevarán adelante de acuerdo a la legislación laboral vigente.

No es el único repliegue de la compañía en la provincia. En 2017, cerró su fábrica de Sanagasta, en un proceso que afectó a más de 100 trabajadores. Tres meses después, confirmó una reducción de otros 180 puestos en sus operaciones riojanas, en medio de una reestructuración de su esquema industrial.

En 2019 hizo lo propio con la planta que tenía en la localidad riojana de Chilecito, donde también elaboraba capelladas, y despidió a 40 trabajadores.

En aquel entonces, decidió sustituir la producción local por productos importados. “Puma Argentina se ha visto obligada a tomar esta decisión, motivada por los cambios tecnológicos en la producción de capelladas”, dijo en su momento.

Con ese cierre, la estructura industrial de la compañía quedó concentrada en dos establecimientos: Chamical y la planta del Parque Industrial de La Rioja. Con la salida de Chamical, ahora toda la producción local quedará centralizada en esta última.

Según confirmó la secretaria de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa, en declaraciones radiales, la planta principal de Puma opera actualmente en un solo turno y emplea a 490 personas. En su etapa de mayor actividad y hasta 2023, la fábrica llegó a tener 1000 trabajadores y funcionaba con tres turnos , apuntó.

La reducción de la estructura de Puma convivió, sin embargo, con ambiciosos planes de inversión. En 2021, invirtió $ 450 millones para incorporar cinco líneas de ensamble en La Rioja y sumar 250 trabajadores.

Un año después, destinó un presupuesto anual de $ 600 millones -$ 150 millones para su fábrica y otros $ 450 millones para su canal de retail-. En 2023, además, desembolsó u$s 7 millones para incorporar otras dos líneas de producción.

“La fábrica terminó con un total de 12 líneas (siete a la mañana y cinco a la tarde) y 680 personas. Nuestro plantel total pasó de 850 a 1140 empleados en un año. Con la incorporación adicional que tuvimos de gente, ya tenemos asegurado un crecimiento nuevo de producción. Vamos a tener un nuevo record: 2,4 millones de pares”, declaraba en enero de 2022 Gustavo Marques, general manager de Puma, en una entrevista con El Cronista.

Actualmente, Puma es la única de las marcas globales de calzado deportivo con planta propia de producción en el país.