Un hostel ubicado en la capital de la provincia de Mendoza abrió una convocatoria para incorporar voluntarios a su equipo de trabajo.

La propuesta está orientada a personas interesadas en colaborar en la operación diaria del establecimiento a cambio de alojamiento, desayuno y pases a diversas actividades recreativas en la ciudad .

El anuncio se encuentra publicado en la plataforma de intercambios Worldpackers, un sitio web que conecta a viajeros con anfitriones para acordar estadías colaborativas de trabajo y hospedaje.

Tareas requeridas y carga horaria semanal

El puesto contempla una dedicación de 30 horas semanales de trabajo, distribuidas en diferentes turnos de mañana, tarde o noche según la dinámica diaria del hospedaje.

Las tareas asignadas a los voluntarios se dividen principalmente en dos áreas operativas: la atención al público y la comunicación digital del lugar.

En el sector de recepción y administración, las funciones incluyen realizar los procedimientos de check-in y check-out de los huéspedes, atender consultas de los pasajeros durante su estadía, operar el sistema de reservas del hostel, procesar los cobros de los alojamientos y colaborar en la supervisión nocturna de las instalaciones.

La propuesta se encuentra disponible en la plataforma Worldpackers. Wikimedia

En el área de difusión y animación social, los colaboradores deben elaborar material fotográfico, audiovisual o escrito para las redes sociales del establecimiento, además de proponer e impulsar actividades culturales, reuniones y eventos dentro del hostel para fomentar la integración entre los visitantes.

Requisitos para postularse y gastos a cargo

Para aplicar a la convocatoria publicada por el anfitrión, los aspirantes deben cumplir con un conjunto de condiciones indispensables:

Edad : la búsqueda está dirigida exclusivamente a personas de entre 25 y 35 años.

Idiomas : es requisito dominar de manera fluida el idioma español o el inglés para la comunicación con el personal y los pasajeros.

Tipos de viajeros : se aceptan postulaciones individuales, así como solicitudes de parejas o duplas de amigos que viajen juntos.

Duración : la estadía mínima requerida es de tres semanas, con un límite máximo de cuatro semanas de permanencia.

Gastos a cargo del voluntario: los pasajes aéreos o de autobús hasta Mendoza, los traslados internos dentro de la ciudad, el seguro médico obligatorio y eventuales trámites no están cubiertos por el anfitrión.

Servicios incluidos y beneficios de la estadía

A cambio de la colaboración prestada durante las 30 horas semanales, el hostel proporciona alojamiento en una cama dentro de una habitación compartida con el resto del personal del establecimiento, desayuno diario sin costo y un día libre por semana para disponer de tiempo personal.

En cuanto a las instalaciones del lugar , se incluye el acceso a la cocina equipada para la preparación de comidas, uso del servicio de lavandería, disponibilidad de bicicletas para desplazarse por la ciudad, conexión a internet de alta velocidad y un espacio específico adaptado para quienes realizan tareas de trabajo remoto.

En el aspecto recreativo y cultural , la propuesta contempla la entrega de pases gratuitos para excursiones, caminatas y recorridos guiados por Mendoza.

Asimismo, los seleccionados reciben entradas sin cargo a fiestas y eventos sociales, y pueden acceder a clases de baile e idiomas impartidas dentro de las propias instalaciones del hospedaje, sumado a descuentos en la contratación de tours adicionales.

La postulación se realiza de forma directa a través de la plataforma de Worldpackers, donde el usuario debe registrarse para tomar contacto con la administración del hostel y coordinar las fechas de llegada.