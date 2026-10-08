Una oportunidad publicada en Worldpackers permite viajar a Cusco, una de las ciudades más importantes de la historia del Imperio Inca, y colaborar en un hostel ubicado en el centro de la ciudad.

La propuesta está dirigida a viajeros mayores de 18 años que quieran quedarse entre dos y cuatro semanas.

El intercambio incluye alojamiento en una habitación compartida y desayuno todos los días. A cambio, el anfitrión solicita 20 horas de colaboración por semana y cobra una tasa adicional de US$ 3 por día.

Cómo es el voluntariado en Cusco y cuántas horas hay que trabajar

La propuesta de voluntariado contempla 20 horas de colaboración semanales, distribuidas entre distintas tareas dentro del hostel.

No se trata de un único puesto: quienes sean seleccionados pueden participar en actividades relacionadas con la atención de huéspedes, la limpieza y la organización del establecimiento.

Entre las tareas mencionadas por el anfitrión se encuentran la recepción de viajeros, los check-in y check-out , la atención al cliente y la orientación de los huéspedes durante su estadía.

También pueden colaborar con la limpieza de dormitorios, baños, cocina y espacios comunes, además de preparar y servir comidas, hacer camas y realizar otras tareas domésticas.

Qué ofrece el hostel a cambio de colaboración

El principal beneficio del intercambio es el alojamiento durante la estadía. Los voluntarios tendrán una cama en una habitación compartida con otros viajeros.

Además, el anfitrión ofrece desayuno todos los días, por lo que quienes participen no deben afrontar ese gasto durante su estadía.

La propuesta también incluye internet de alta velocidad, punto importante para quienes necesiten trabajar o estudiar a distancia.

Los voluntarios pueden utilizar, además, la cocina equipada del establecimiento para preparar sus propias comidas.

Al finalizar la experiencia, el participante también puede obtener un certificado de culminación.

La publicación aclara, sin embargo, que el intercambio no incluye los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno ni la visa, en caso de que corresponda.

La propuesta ofrece alojamiento y desayuno a cambio de 20 horas semanales de colaboración en un hostel del centro de Cusco. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Hay una estadía mínima de dos semanas y se puede extender hasta cuatro

El aviso publicado establece una permanencia de por lo menos dos semanas y permite extender la experiencia hasta un máximo de cuatro semanas.

Los voluntarios cuentan con dos días libres por semana, que pueden utilizar para recorrer Cusco, realizar excursiones, conocer otros lugares de la región o descansar.

La ubicación es uno de los principales atractivos de la propuesta. El hostel se encuentra en el centro de Cusco, una ciudad que fue la capital del Imperio Inca y que actualmente funciona como uno de los principales puntos de partida para conocer Machu Picchu.

Qué requisitos deben cumplir los voluntarios

La convocatoria está abierta a personas mayores de 18 años y permite postularse tanto de manera individual como en pareja o junto con otro voluntario.

Uno de los requisitos es contar con un nivel intermedio de español o inglés, debido a que las taras incluyen atención directa a los huéspedes.

Cuánto cuesta participar y cómo postularse

Además de la membresía anual de Worldpackers, la publicación informa que este anfitrión cobra una tasa adicional de US$ 3 por día, destinada, según la plataforma, a los beneficios para los voluntarios.

Por lo tanto, el viajero debe considerar este importe dentro de su presupuesto, junto con los gastos que quedan fuera del intercambio, como los vuelos, el seguro, los traslados internos y otros consumos personales.