Cuánto cobro si trabajo el feriado del lunes 12 por el Día de la Raza: cómo hacer el cálculo según el sueldo.

El lunes 12 de octubre será feriado nacional en Argentina por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, lo que dará paso a un fin de semana largo de tres días para millones de personas.

Si bien gran parte de los trabajadores no tendrá actividad, otros sectores mantendrán sus servicios con normalidad. Para estos casos, la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744 detalla cómo se debe calcular el pago.

Cómo se cobra el feriado trabajado del 12 de octubre

Aunque el feriado permitirá que millones de personas disfruten de un día extra de descanso, distintos sectores mantendrán su actividad habitual o con horarios especiales. Entre ellos se encuentran los servicios de salud, transporte, seguridad, estaciones de servicio, gastronomía, hotelería, supermercados, centros de entretenimiento, entre otros. En estos casos, quienes presten servicios tendrán derecho al régimen de pago previsto para los feriados nacionales, tal como indica la Ley de Contrato de Trabajo.

Cuánto cobro si trabajo el feriado del lunes 12 por el Día de la Raza: cómo hacer el cálculo según el sueldo.

La normativa señala que el empleado que preste servicios durante un feriado debe percibir una remuneración superior a la de una jornada habitual. En su artículo 166, cita que “en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical”, es decir que se percibirá el salario correspondiente.

En caso de que se presten servicios, “cobrarán la remuneración normal de los días laborales más una cantidad igual”. Es decir, el trabajador que concurra a su centro laboral recibirá una suma adicional equivalente al valor de una jornada .

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Esta diferencia es clave respecto a los días no laborales y la ley lo aclara en el artículo 167. En estas fechas, la decisión de trabajar dependerá del empleador y tendrá una remuneración simple.

“En los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación. En dichos días, los trabajadores que presten servicio percibirán el salario simple”. señala la normativa.

Cómo calcular cuánto cobro si trabajo el feriado del 12 de octubre

Para calcular cuánto se cobra por trabajar un feriado nacional, lo primero que se debe conocer es el valor de la jornada habitual. En términos generales, la fórmula es la siguiente:

Tomar el sueldo y calcular el valor de la jornada de trabajo.

Multiplicar el monto por dos.

El resultado será la remuneración correspondiente al feriado trabajado.

Por ejemplo, si un trabajador percibe un salario mensual de $ 2.100.000, el valor aproximado de una jornada es de $ 70.000. De esta manera, el pago por trabajar un feriado será de $ 140.000 ($ 70.000 de la jornada y otros $ 70.000 por ser un feriado).