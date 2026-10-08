La VTV es un requisito clave.

Tener la Verificación Técnica Vehicular al día es uno de los requisitos obligatorios ara que el vehículo se encuentre en regla y pueda circular sin problemas en el país.

En la provincia de Buenos Aires, la VTV se debe realizar en las plantas autorizadas y tiene que hacerse antes de la fecha de vencimiento que figura en la oblea.

Al momento de hacer la VTV es importante contar con un turno, abonar la tarifa y cumplir con los requisitos solicitados.

Cuánto sale hacer la VTV en provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, la Verificación Técnica Vehicular tiene distintos precios según el tipo de rodado.

Los requisitos para hacer la VTV.

En este sentido, los costos se dividen en las categorías de “Vehículos”, “Motovehículos”, y “Remolques, Semiremolques y Acoplados”.

Cuánto sale cada categoría de la VTV

Vehículos:

Vehículos de hasta 2.500 kg: $ 97.057,65

Vehículos de más de 2.500 kg: $ 174.703,77

Motovehículos:

Motovehículos de más de 50cc y hasta 200cc: $ 38.823,03

Motovehículos de más de 200cc y hasta 600cc: $ 58.234,59

Motovehículos de más de 600 cc: $ 77.646,12

Remolques, Semiremolques y Acoplados:

Remolques, Semiremolques y Acoplados de hasta 2500 kg: $ 58.234,59

Remolques, Semiremolques y Acoplados de más de 2500 kg: $87.351,89

En qué momento hay que pagar la VTV

La VTV dentro de PBA se abona al momento de solicitar el turno, a través del sitio web oficial. La modalidad, por su parte, es mediante pago electrónico y se puede utilizar tarjeta de débito, crédito o a través de código QR.

Algunas plantas verificadoras disponen, también, de un sistema de pago “híbrido”, el cual permite abonar el trámite el mismo día de la Verificación Técnica Vehicular . Sin embargo, se recomienda revisar con anticipación cómo funcionada cada establecimiento.

En tanto, al momento de hacer la VTV se debe contar con la siguiente documentación: