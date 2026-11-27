Aníbal Gordon fue uno de los personajes más oscuros de la historia criminal y represiva argentina. Comenzó su trayectoria como ladrón y terminó integrado al aparato de inteligencia estatal, donde combinó operaciones clandestinas, secuestros, torturas y extorsiones. Su figura volvió a la actualidad a partir de una serie de Netflix que reconstruye su recorrido y sus vínculos con la violencia política durante los años setenta.

Nacido en 1930 en Colón, provincia de Buenos Aires, tuvo su primer antecedente policial en 1951, cuando fue detenido por el robo de un automóvil y una causa por defraudación. Con el tiempo, pasó de los delitos comunes a trabajar como agente inorgánico de la SIDE. Su trayectoria no estuvo impulsada por una militancia ideológica: encontró en sus contactos con los servicios de inteligencia una estructura de protección y recursos para ampliar sus actividades criminales.

El salto de la delincuencia a la represión ilegal

Uno de los golpes que lo hizo conocido fue el asalto a una sucursal del Banco de Río Negro en Bariloche, en febrero de 1971. Gordon encabezó una banda armada que redujo a los empleados y escapó con un botín estimado por distintas reconstrucciones periodísticas en más de 20 millones de dólares. La preparación incluyó el secuestro de tres personas la noche anterior. Tras ser detenido en 1972, terminó en la cárcel de Villa Devoto, donde un error administrativo lo ubicó en un pabellón destinado a presos políticos.

Rodrigo de la Serna interpreta a Aníbal Gordon (Marcos Ludevid / Netflix). Fuente: Netflix MARCOS LUDEVID 2025

Ese paso resultó decisivo: allí estableció contactos con militantes de organizaciones armadas y, en mayo de 1973, recuperó la libertad gracias a la amnistía dispuesta durante el gobierno de Héctor Cámpora. Después comenzó a operar para la SIDE y quedó vinculado con la Triple A, organización parapolicial de extrema derecha. El grupo que encabezó participó en secuestros, torturas y asesinatos, entre ellos los de Silvio Frondizi y Rodolfo Ortega Peña.

Automotores Orletti y los secuestros durante la dictadura

Tras el golpe de Estado de 1976, Gordon se incorporó al sistema de represión ilegal bajo la órbita de estructuras de inteligencia militar. Quedó al frente de Automotores Orletti, un taller acondicionado como centro clandestino de detención y utilizado también en la coordinación represiva entre dictaduras del Cono Sur, conocida como Operación Cóndor. Fue el único civil proveniente de la delincuencia común que dirigió un establecimiento de esas características.

Su banda también secuestró a personas ajenas a la militancia política para intimidarlas o conseguir beneficios económicos. Entre las víctimas estuvieron el actor Luis Brandoni y su entonces esposa, Marta Bianchi, además del periodista Mariano Grondona y su mujer, Elena Lynch.

En los años siguientes, Gordon volvió a involucrarse en robos y secuestros extorsivos. Fue detenido en 1984 y condenado en 1986 a 16 años de prisión por el secuestro de Guillermo Patricio Kelly y la tenencia ilegal de armas. Murió el 13 de septiembre de 1987, a los 57 años, sin llegar a ser juzgado por los delitos de lesa humanidad que se le atribuían.