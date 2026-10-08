Viajar a Costa Rica y alojarse frente a la playa es una de las alternativas que ofrece una propuesta de voluntariado publicada en Worldpackers.

El proyecto está ubicado en Puerto Jiménez, en la provincia de Puntarenas, y busca personas que quieran colaborar durante algunas horas por día en distintas tareas vinculadas con el mantenimiento y desarrollo de un nuevo espacio turístico.

La propuesta contempla una estadía de entre dos y cuatro semanas y está dirigida a voluntarios de entre 19 y 35 años que tengan un nivel intermedio de inglés.

A cambio de la colaboración, el anfitrión ofrece alojamiento en camping, comidas durante la estadía y otros servicios.

Qué tareas deberán realizar los voluntarios

La colaboración requiere unas cinco horas de ayuda por día y contempla distintas actividades, de acuerdo con las necesidades del proyecto.

Entre las opciones publicadas aparecen trabajos de pintura y decoración, jardinería, construcción y reparaciones, además de tareas relacionadas con artes, como pintura, dibujo o escultura.

El objetivo, según la publicación, es colaborar con el desarrollo de un nuevo espacio dedicado al turismo. Por eso, las tareas pueden variar según el área en la que cada voluntario pueda aportar.

La propuesta contempla dos días libres por semana, que los participantes pueden utilizar para descansar o recorrer los alrededores de Puerto Jiménez.

El voluntariado en Costa Rica ofrece alojamiento, comidas y tiempo libre para recorrer Puerto Jiménez durante una estadía de hasta cuatro semanas. Fuente: Shutterstock

Alojamiento, comidas y otros beneficios incluidos

Uno de los principales atractivos de la propuesta es que el intercambio incluye alojamiento y alimentación durante la estadía. Los voluntarios tendrán una carpa dentro del camping y acceso a una habitación privada, según las condiciones informadas en la publicación.

También están incluidos desayuno, almuerzo y cena todos los días , además del uso de una cocina equipada y de la lavandería. El lugar cuenta además con internet de alta velocidad para quienes necesiten trabajar de manera remota.

Entre los beneficios adicionales figuran el acceso a bicicletas y pases para determinados eventos.

Dónde queda el camping y cuánto tiempo se puede permanecer

El proyecto está situado frente a la playa principal de Puerto Jiménez, una localidad de la península de Osa. De acuerdo con la información publicada por el anfitrión, se encuentra a unos 200 metros del muelle principal y del aeropuerto, mientras que los comercios están aproximadamente a 800 metros.

La disponibilidad publicada contempla los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marz o. La estadía mínima es de dos semanas y la máxima, de cuatro semanas, por lo que quienes quieran postularse deberán ajustarse a ese período.

Requisitos y gastos que quedan a cargo del viajero

La oportunidad está destinada a personas de entre 19 y 35 años, con inglés intermedio, y admite postulaciones individuales. El anfitrión no acepta parejas ni dúos de voluntarios para esta propuesta.

Es importante tener en cuenta que el intercambio no incluye los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno ni la visa. Estos gastos deben ser asumidos por cada viajero y, antes de viajar, también es necesario verificar los requisitos migratorios que correspondan según la nacionalidad.

La postulación se realiza a través de Worldpackers. La plataforma recomienda consultar las condiciones específicas con el anfitrión antes de confirmar el viaje, especialmente las tareas, horarios y demás aspectos de la colaboración.