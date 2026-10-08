Abrieron un voluntariado para personas que deseen pasar varias semanas del verano europeo junto al mar de Portugal. Retreat Oasis Portugal habilitó la convocatoria y ofrecerá alojamiento, dinero mensual y acceso a tablas de surf.

La propuesta se desarrolla en la región de Colares, en Sintra, a pocos minutos a pie de Praia Grande. El establecimiento busca personas que quieran formar parte de su equipo durante la temporada de verano, especialmente en el período del 1° de julio al 25 de agosto de 2027.

Qué ofrece el voluntariado en Portugal

El voluntariado les ofrece alojamiento a los postulantes. Podrán hospedarse directamente en Retreat Oasis o en un departamento privado ubicado a unos cinco minutos a pie.

El alojamiento alternativo cuenta con vista al mar, pileta y jacuzzi. Además, la propuesta incluye una paga mensual y el uso gratuito de una tabla de surf.

Retreat Oasis Portugal

La organización busca especialmente voluntarios que puedan quedarse durante varias semanas y establece como referencia una permanencia mínima de aproximadamente un mes.

Qué tareas deben realizar los voluntarios en Portugal

Las personas que se inscriban colaborarán con el funcionamiento de los retiros familiares que se realizan durante la temporada de verano.

Entre las tareas se encuentran:

Recibir y acompañar a los huéspedes.

Preparar las canastas del desayuno.

Colaborar durante la cena de bienvenida y las noches de pizza.

Ayudar con niños de entre 3 y 6 años en la playa.

Crear contenido sencillo para redes sociales.

Realizar tareas livianas de limpieza y organización.

La convocatoria aclara que no es necesario contar con experiencia profesional previa.

Buscan voluntarios en Portugal

Quiénes pueden anotarse al voluntariado en Portugal

Uno de los principales requisitos es que los voluntarios tengan disponibilidad para cubrir el período de tiempo comprendido entre julio y agosto 2027.

Otra de las condiciones fundamentales es hablar inglés; mientras que también se valora el alemán.

La postulación puede realizarse de manera individual, aunque también es posible presentarse junto con un amigo o pareja.