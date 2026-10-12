Una iniciativa ecológica desarrollada en una casa de campo ubicada en la localidad de Colón, provincia de Entre Ríos, abrió una búsqueda de colaboradores para apoyar un proyecto de conservación ambiental.

La propuesta, orientada a la restauración del monte nativo y la recuperación del ecosistema serrano afectado por especies vegetales invasoras, ofrece hospedaje, comidas diarias y formación técnica a cambio de una jornada reducida de trabajo al aire libre.

La convocatoria se encuentra canalizada a través de la plataforma de voluntariados Worldpackers, un sistema verificado que gestiona intercambios de trabajo y alojamiento entre anfitriones y viajeros, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la protección de ecosistemas terrestres.

Tareas requeridas y carga horaria diaria

El programa demanda una dedicación de 5 horas diarias de trabajo, distribuidas a lo largo de la semana con dos días libres para el descanso y el recorrido turístico de la zona.

Las labores asignadas combinan actividades físicas en el terreno con tareas operativas del establecimiento.

Las funciones principales encomendadas a los voluntarios abarcan:

Restauración y agroecología : siembra, cosecha y asistencia general en tareas de campo dentro de la granja ecológica.

Mantenimiento y jardinería : plantación y cultivo de jardines, junto con tareas diversas de construcción y reparación de instalaciones.

Asistencia en cocina: colaboración en la preparación, finalización y servido de las comidas comunitarias.

El programa demanda una dedicación de 5 horas diarias de trabajo, distribuidas a lo largo de la semana con dos días libres para el descanso. colon.gov.ar

Requisitos de postulación y gastos a cargo del voluntario

Para aplicar al intercambio a través de la plataforma, la administración del establecimiento fijó los siguientes criterios de selección y condiciones de permanencia:

Idiomas : se requiere un nivel principiante de español o fluidez en idioma inglés para asegurar la interacción con el equipo de trabajo.

Modalidad de participación : el proyecto acepta postulaciones individuales, así como también parejas o duplas de amigos.

Tiempo de permanencia : el compromiso de estadía mínima exigido es de una semana.

Gastos no cubiertos: los pasajes de transporte hasta la ciudad de Colón, el seguro de viaje, los traslados internos y las tramitaciones de visado corren por cuenta exclusiva del postulante.

Servicios incluidos y capacitaciones gratuitas

A cambio de las horas de colaboración, la casa de campo proporciona alojamiento (con opción de habitación privada según disponibilidad o cuarto compartido de equipo), almuerzo y cena diarios, y servicio de lavandería gratuito.

Asimismo, el establecimiento brinda beneficios adicionales orientados a la formación del participante, incluyendo el traslado de recepción a la llegada, clases de idiomas sin costo y acceso gratuito a cursos de permacultura.

Al finalizar el período acordado, la plataforma otorga una certificación de participación en proyectos de impacto ambiental.