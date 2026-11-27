Sesion Ordinaria, el 19 de noviembre de 2026, en el Senado de la Nación, en Buenos Aires. Foto: Celeste Salguero / Comunicación Senado.

En esta noticia <b>Una bocanada de aire</b>

El Senado aprobó la suspensión de las PASO con más votos de los esperados y el Gobierno celebra. De todos modos, el riesgo país volvió a cerrar por encima de los 1.000 puntos. El mercado sigue pidiendo la certeza de reglas que duren.

En política, ganar una votación no es lo mismo que ganar certidumbre. En la Rosada lo saben, aunque hoy prefieran festejar. El Senado aprobó la reforma electoral con 43 votos a favor y 29 en contra, bastante más de los 37 que necesitaba el oficialismo y de los casi 40 que calculaba.

El proyecto pasa ahora a Diputados. Apenas un día antes, el riesgo país que elabora JP Morgan había tocado los 1.131 puntos, su nivel más alto desde septiembre de 2025, para cerrar en 1.067. Son dos tableros que rara vez se leen juntos y que esta semana dejaron la misma pregunta: ¿quién le garantiza a un inversor que las reglas de 2027 serán las mismas que hoy se prometen?

Una bocanada de aire

En el entorno presidencial no disimulan el alivio. A quienes más se escuchó festejar fue a Karina Milei y Diego Santilli, a quienes les reconocen haberse puesto el operativo al hombro. El reparto de roles fue quirúrgico: mientras la hermana del Presidente —conductora de la estrategia electoral y de la mesa política— se dedicó a llamar gobernador por gobernador y hasta viajó en persona al norte para sellar acuerdos con mandatarios clave como Gustavo Sáenz y Raúl Jalil, el jefe de Gabinete evangelizó sobre el tema, desplegó su oficio en el Senado y sostuvo el punteo voto a voto junto a Patricia Bullrich y Martín Menem, combinando la negociación electoral con el tironeo por el Presupuesto 2027.

“ Es una reforma hacia la sociedad, no hacia la dirigencia ”, venía repitiendo el ministro coordinador en la previa para instalar la idea de una demanda social y evitar tensiones innecesarias en la Cámara alta.

Según pudo reconstruir esta periodista, si bien cada uno de ellos se considera dueño del éxito, pese a quienes, incluso internamente, decían que no iban a llegar con los votos, en la Rosada coinciden en festejar el resultado como una bocanada de aire esperanzador. Sobre todo, porque saca del escenario un temor que venía rondando los despachos: que una PASO le facilitara al peronismo un orden interno y le permitiera rearmarse en lo que tarda en derretirse un hielo.

Sin primarias, el peronismo deberá resolver sus candidaturas puertas adentro y esa es, según la mirada oficial, una ventaja superlativa. “ No se trataba de imponer un texto cerrado, había que negociar, y entonces garantizar que los gobernadores tuvieran previsibilidad sobre sus propios calendarios ”, reconocen en la mesa chica al explicar por qué cedieron en la redacción de la ley que obtuvo media sanción.

José Mayans y Patricia Bullrich durante la sesión del Senado en la que se dio media sanción a la suspensión de las PASO. Fuente: Daniel Vides/NA Daniel Vides

El proyecto cambia bastante más que el calendario. La suspensión de las PASO es una medida excepcional, limitada a 2027; el resto del paquete sería permanente si Diputados lo aprueba. Incorpora la Ficha Limpia, que impide ser candidato a quienes tengan condena penal confirmada en segunda instancia por delitos dolosos vinculados a la corrupción; fija un tope para ciertos esquemas de financiamiento de propaganda y revisa el modelo de financiamiento privado que había planteado el oficialismo en su versión original; elimina la obligatoriedad de los debates presidenciales en primera vuelta, de modo que será la Cámara Nacional Electoral la que decida si se realizan; y suprime la veda electoral, incluidas las restricciones que regían para comercios y actividades culturales.

Para llegar a los 43 votos, el Gobierno tuvo que achicar el texto de 79 a 25 artículos y sacar las listas colectoras. Casi todos los aliados acompañaron, con reparos, entre ellos la UCR, el PRO y Provincias Unidas; votó en contra el bloque justicialista.

En la vereda de enfrente, el peronismo fue duro. Daniel Bensusán advirtió que sin primarias se pierde el umbral del 1,5% para las generales y Jorge Capitanich cuestionó una Ficha Limpia sin reforma judicial. Son miradas que se ajustan en parte a la realidad y en parte a lo que conviene: cada espacio discute las reglas mirando la foto de 2027.

De todos modos, hay un dato que el oficialismo prefiere no subrayar: el debate presidencial, que muchas veces fue la gran vidriera de los candidatos, también pone en riesgo a quien mejor mide hasta ese momento. Ahora pasaría a depender, si la media sanción se convierte en ley, de la decisión de un tribunal electoral.

Aun con la Rosada celebrando, el mercado todavía no reflejó el efecto. Conviene mirar el contexto antes de culpar a Wall Street. Este no es un mundo que le cierra la puerta a los emergentes: en lo que va del año fueron colocados cerca de u$s 60.000 millones en bonos en dólares, un 73% más que en igual período de 2025.

En octubre, las diferencias de precios entre tasas y rendimientos se ampliaron en casi toda la región, pero el riesgo país argentino se disparó 181 puntos, mientras que el de Brasil sumó 23. La Argentina no está pagando solo lo que pasa afuera, sino también lo que pasa adentro .

Y adentro, cada ley de Milei nace dos veces: una en la Casa Rosada y otra, más cara, en la negociación con los gobernadores y los aliados. Lo mismo ocurre con el Presupuesto 2027, que tiene dictamen de mayoría, cedió en discapacidad, rutas y universidades y proyecta un crecimiento del 4%, el doble de lo que anticipa el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central.

A eso se suma la deuda: el 9 de enero vencen u$s 4.378 millones y 2027 trae compromisos por unos u$s 25.000 millones. Luis Caputo admitió ante inversores que, si no logra refinanciar los Bonares previstos, podría recurrir al swap con China. La paradoja es más política que financiera: un Gobierno que hizo del alineamiento con Washington su sello puede terminar cerrando las cuentas con una línea china que, según el propio Presidente, no viene con condiciones.

El dólar, mientras tanto, hizo una pausa: bajó $5 y cerró a $1.625 en el Banco Nación, un día después de marcar un máximo nominal de $1.630, tras una racha de subas de a cinco pesos desde los $1.545 de fines de septiembre. Una pausa no es un cambio de tendencia.

Luis Caputo en la SRA Cortesía SRA

En la Argentina, cada escalón activa el mismo reflejo en cadena: el ahorrista busca cobertura, el importador recalcula reposición y el formador de precios cubre margen por las dudas. Detrás de cada movimiento cambiario asoma siempre la misma duda de fondo sobre la continuidad del programa a mediano plazo y la capacidad de sostenerlo sin sobresaltos electorales ni financieros.

De todos modos, no está solo del lado del Gobierno la pelota para llevar tranquilidad al mercado. A menos de un año de las elecciones generales de 2027, el arco opositor sigue fragmentado, sin un liderazgo consolidado ni una propuesta económica alternativa nítida, y esa indefinición también tiene precio: la city no logra ponerle valor a lo que podría venir si cambia el signo político o si el oficialismo pierde capacidad de articulación. La falta de una oposición ordenada prolonga la incertidumbre y vuelve más costoso cualquier giro de expectativas.

El Gobierno tiene un argumento sólido: el equilibrio fiscal es un activo real y el 43 a 29 del Senado muestra que, cuando negocia, suma. Pero un superávit que tiene la amenaza de revertirse si cambia el color político es un activo sin comprador, y las inversiones productivas no se deciden por el balance de un trimestre ni por el resultado de una sesión.

En el oficialismo, la negociación suma gobernabilidad, pero aún resta lograr el apoyo suficiente para garantizar continuidad. Mientras tanto, en la oposición la alternativa permanece en silencio.

Es por eso que hoy el riesgo país cobra por adelantado lo que la política demora en definir. Ganar la votación por la suspensión de las PASO en una de las Cámaras, por