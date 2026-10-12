El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un período prolongado de inestabilidad en la provincia a partir del martes 13 de octubre.

Un frente de inestabilidad afectará a la provincia de Córdoba durante tres días consecutivos en el inicio de la semana laboral.

De acuerdo con las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región registrará lluvias constantes y persistentes a partir del martes 13 de octubre , con condiciones que se extenderán sin variaciones significativas hasta el jueves 15 inclusive.

Martes 13: inicio de las precipitaciones y ráfagas de viento

La jornada del martes 13 marcará el comienzo del evento meteorológico con precipitaciones continuas desde la madrugada hasta la noche.

Durante la mañana y la tarde se prevé una probabilidad de lluvia de entre el 10% y el 40% , acompañada por temperaturas que irán desde una mínima de 13 °C hasta una máxima de 18 °C.

Asimismo, el viento del sector sudoeste incrementará su intensidad durante la tarde, alcanzando velocidades sostenidas de entre 13 y 22 km/h, para luego amainar hacia la noche con marcas de entre 0 y 2 km/h provenientes del sector sudeste.

Miércoles 14 y jueves 15: continuidad del mal tiempo y ascenso térmico

Las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante las jornadas del miércoles 14 y el jueves 15 de octubre.

Para ambos días, el SMN pronostica un panorama idéntico: precipitaciones continuas a lo largo de toda la jornada, con probabilidades de lluvia que se ubicarán en un rango constante de entre el 10% y el 40% tanto en la mañana como en la tarde y noche.

Las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante las jornadas del miércoles 14 y el jueves 15 de octubre.

En cuanto a las marcas térmicas, se registrará un leve ascenso de la temperatura máxima, fijándose la mínima en 13 °C y la máxima en 20 °C durante ambos días.

Los vientos predominarán del sector este y sudoeste con velocidades de entre 7 y 12 km/h, consolidando un esquema de tiempo húmedo y fresco en toda la provincia.

Cómo estará el tiempo en CABA durante el mismo período

A diferencia del cuadro de inestabilidad prolongado previsto para territorio cordobés, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registrará un comportamiento del tiempo más variable e intermitente entre el martes 13 y el viernes 16 de octubre.

El martes 13 comenzará con precipitaciones aisladas desde la madrugada hasta la tarde, con una probabilidad de lluvia de entre el 10% y el 40%. Hacia la noche dará paso a un cielo mayormente nublado sin precipitaciones (0% de probabilidad). Las marcas térmicas oscilarán entre los 12 °C y 18 °C, con vientos del este de entre 13 y 22 km/h.

La probabilidad de lluvias aisladas (10% a 40%) se mantendrá durante todo el miércoles 14, con una mínima de 14 °C y una máxima de 18 °C.

Hacia el jueves 15 y el viernes 16, las condiciones mejorarán de forma paulatina en el territorio porteño, con probabilidades de lluvia casi nulas (0% al 10%). Las temperaturas máximas alcanzarán los 18 °C y 19 °C respectivamente, acompañadas por ráfagas de viento del este de hasta 31 km/h el jueves por la tarde.