Investigadores analizaron la falsa percepción de vibraciones en dispositivos móviles y su vínculo con el estrés académico.

La dependencia de los celulares ha consolidado una serie de alteraciones sensoriales y neurológicas asociadas al uso intensivo de la tecnología. Entre ellas, el denominado “síndrome de vibración fantasma” (SVF) describe la percepción alucinatoria de que un teléfono está vibrando o sonando cuando en realidad no ha recibido ninguna notificación .

Un reciente estudio científico examinó la prevalencia de este fenómeno y su relación con el uso problemático de los celulares en el ámbito universitario.

La investigación, titulada Síndrome de vibración fantasma y uso problemático de teléfonos inteligentes entre estudiantes universitarios, contó con la participación de los especialistas Maherin Khan, Mayren Heshmat Abdelalim Abdalla Mansour, Ashish Bishnoi, Priyanshu Dixit, Víctor C. Onuabuchi, Sepher K. Khiavi, Hadiya Aleem, Ayaz Ali, Prachi Kumari y Hansi Zhang.

Un mecanismo de condicionamiento psicológico y alerta constante

El estudio analizó a una muestra transversal de 553 estudiantes universitarios mediante escalas estandarizadas y herramientas cuantitativas.

De acuerdo con los investigadores, la falsa sensación de vibración constituye un reflejo de condicionamiento psicológico avanzado. El cerebro, sometido a un estado de alerta permanente por la expectativa de recibir mensajes o interacciones, interpreta erróneamente impulsos nerviosos menores o el roce de la ropa como una señal emitida por el dispositivo.

Este comportamiento revela cómo la anticipación constante modifica el procesamiento de los estímulos táctiles y auditivos. La sobreestimulación digital no solo altera la percepción sensorial inmediata, sino que fortalece patrones de hipervigilancia que dificultan los períodos de desconexión física y mental en los usuarios.

La falsa sensación de vibración constituye un reflejo de condicionamiento psicológico avanzado. Imagen ilustrada con Gemini

Cómo el descanso, la salud mental y el estrés académico puede alterar el “Síndrome fantasma”

El análisis de los datos evidenció que la manifestación recurrente del síndrome de vibración fantasma se encuentra estrechamente vinculada con alteraciones en la salud general de los alumnos.

El uso problemático del celular mostró correlaciones directas con:

Trastornos del sueño : interrupciones en los ciclos de descanso, insomnio y menor calidad de sueño reparador como consecuencia de la vigilancia nocturna del dispositivo.

Sintomatología ansiosa : incremento en los niveles de ansiedad generalizada derivados de la necesidad compulsiva de verificar la pantalla.

Elevación del estrés académico: pérdida de concentración en las tareas de estudio y menor rendimiento general a causa de la fragmentación de la atención.

Como parte del relevamiento, los autores integraron una consulta abierta orientada a identificar estrategias de bienestar digital.