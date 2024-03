Este es el plan de Accenture para potenciar la Economía del Conocimiento en la Argentina

"El año ha sido muy positivo para nuestra compañía. A pesar de los desafíos que se presentaron, también surgieron muchas oportunidades de crecimiento, desarrollo y aprendizaje", la que habla es Sofía Vago, CEO de Accenture desde fines de 2022, aunque tiene en la compañía una trayectoria de 25 años. Bajo su mando, la filial local se expandió en la ciudad de Córdoba, para continuar ampliando sus operaciones, en una empresa que ella destaca es de carácter federal.

¿Qué balance hace del 2023?

En líneas generales, el año ha sido muy positivo para nuestra compañía. A pesar de los desafíos que se presentaron, también surgieron muchas oportunidades de crecimiento, desarrollo y aprendizaje. Nos expandimos e inauguramos un nuevo espacio de trabajo en la ciudad de Córdoba, lo cual permite reunir a nuestros equipos para facilitar la colaboración y la generación de nuevas soluciones orientadas a nuestros clientes para continuar ampliando nuestras operaciones.

Durante este periodo, hemos colaborado con una amplia gama de partners pertenecientes a diversos sectores industriales. Esta diversidad de experiencias nos ha permitido ajustar estrategias y enfoques de manera singular para satisfacer las necesidades particulares.

Aunque he formado parte de la compañía durante más de 25 años, en los últimos 12 meses he visto a Accenture desde una perspectiva diferente. Me he enfocado en comprender las necesidades de todos nuestros clientes y en anticipar las demandas de transformación en un contexto cada vez más incierto y cambiante. Siempre prioricé el bienestar de nuestro equipo, nuestra gente, que es nuestro capital más importante. Nosotros no vendemos un producto, sino que ofrecemos el conocimiento de nuestra gente.

¿Cuáles son los planes de la empresa para este año?

Estamos anticipando un año lleno de oportunidades y expectativas para la compañía, con el objetivo de superar tanto el desempeño alcanzado en 2023, así como los desafíos que enfrentamos a nivel nacional. Vamos a continuar creciendo y expandiéndonos en diversas industrias, sin perder de vista nuestro compromiso con el servicio al cliente, la innovación y la creación de nuevas experiencias.

¿Qué expectativas tiene con el nuevo Gobierno con respecto al clima de negocios y la economía?

Sabemos que la situación es compleja, que hay distintos puntos que juegan papeles importantes a la hora de concebir la economía argentina. Pero considero que, como país, tenemos con qué salir adelante y superar la situación. Somos un país súper rico en talento, nuestros profesionales son valorados en todas partes del mundo y somos altamente competitivos. Dicho todo esto, desde Accenture estamos fuertemente comprometidos en contribuir activamente en el desarrollo local, el mercado y el enorme talento que tenemos. Estamos enfocados en continuar potenciando nuestras capacidades de ofrecer servicios de vanguardia, innovadores y de alta tecnología; generar empleo federal y brindar la más alta calidad aquí en Argentina y en el mundo, como grandes exportadores de conocimiento.

"Con un trabajo cooperativo entre los diferentes actores del sector, la exportación de servicios podrá crecer"

¿Qué impacto cree que pueda tener en la Economía del Conocimiento?

La Economía del Conocimiento en la Argentina es un sector importante a nivel económico por lo que representa en términos de exportaciones. Además, significa una oportunidad de crecimiento transversal a todas las actividades productivas de nuestro país. Esto quiere decir que, independientemente de las autoridades presentes en el Gobierno, hay que considerar el enorme potencial que tiene esta industria, no solo por las divisas que ingresan al país a partir de la exportación, sino también por los miles de puestos de trabajo (y de calidad) que se generan, la competitividad que Argentina puede lograr en términos de talento y capacidad, y la mayor oferta académica que, consecuentemente, se desprenderá de todo este circuito. En este sentido, desde Accenture tenemos el compromiso de crecer y seguir contribuyendo desde nuestro rol como potenciadores del desarrollo del sector.

¿Qué panorama vislumbran para este año en cuanto a la exportación de servicios y qué impacto tendrá en sus negocios?

Soy muy optimista para este año. Creemos que, con un trabajo cooperativo entre los diferentes actores del sector, sean estos privados o públicos, la exportación de estos servicios podrá crecer, impulsada por la digitalización y la necesidad global de soluciones tecnológicas innovadoras. A medida que aumenta la demanda de estos servicios, también lo hace nuestra oportunidad de expandirnos y fortalecer nuestra presencia en el mercado tanto nacional como internacional. Esto no solo implica un aumento en términos de rentabilidad, sino también la posibilidad de generar más empleo, promover el desarrollo de habilidades técnicas y digitales en nuestro equipo y fomentar la inversión en investigación y desarrollo, lo que a su vez conduce a la innovación y al avance tecnológico. Por todos estos motivos, consideramos que el impacto en nuestros negocios será muy significativo.

¿Qué cree que sucederá con los talentos locales?

En Accenture, creemos firmemente en el potencial del talento de una manera federal. Nosotros no estamos centralizados en la capital y fomentamos eso. Bajo esta premisa, la Economía del Conocimiento en Argentina ha demostrado ser un sector que atrae y retiene a profesionales altamente capacitados y competitivos. La demanda de servicios basados en el conocimiento está creciendo, por lo que prevemos que habrá cada vez más oportunidades para el talento local. Esto no solo se traduce en la creación de más puestos de trabajo, sino también en la posibilidad de desarrollo profesional y personal. Esto junto a la constante evolución de la tecnología y la innovación requiere una formación continua. Por eso mismo considero que la educación en ciencia y tecnología es fundamental y desde la compañía esperamos ver un aumento en las inversiones en educación y formación, lo que permitirá a los talentos adquirir nuevas habilidades y mantenerse al día con las últimas tendencias y avances.

¿Cuál se verá más beneficiado?

Los profesionales con conocimientos en áreas como Inteligencia Artificial, Big Data, Ciberseguridad, Desarrollo de Software, entre otros, son altamente valorados en este sector. Además, aquellos que tienen habilidades en gestión de proyectos tecnológicos, diseño de experiencia de usuario (UX) y habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas también tendrán una gran demanda. Sin embargo, no solo los perfiles técnicos se beneficiarán. La Economía del Conocimiento también necesita de talentos con habilidades blandas como liderazgo, comunicación efectiva, trabajo en equipo y habilidades interpersonales. Estas, son esenciales para gestionar equipos, entender las necesidades del cliente y trabajar de manera eficiente en un entorno digital