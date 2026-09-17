A la hora de elegir un vehículo, la potencia, el diseño o el equipamiento suelen ser algunos de los aspectos más visibles. Sin embargo, cada vez más conductores ponen el foco en otro factor: la capacidad del vehículo para ofrecer tranquilidad durante el trayecto. Ya sea en el tráfico diario o durante un viaje por carretera, contar con herramientas que ayuden a afrontar distintas situaciones puede marcar una diferencia importante.

En ese contexto, el nuevo Nissan X-Trail 2027 incorpora hasta 15 tecnologías de asistencia a la conducción, un conjunto de sistemas pensado para acompañar al conductor y reforzar la seguridad durante diferentes escenarios de manejo.

En la información técnica del modelo, estas asistencias permiten anticipar movimientos de otros vehículos, detectar obstáculos fuera del rango de visión y contribuir a evitar colisiones. El objetivo es ampliar la percepción del entorno y brindar apoyo adicional cuando las condiciones del camino lo requieren.

Cómo las asistencias de manejo ayudan tanto en ciudad como durante los viajes por carretera

La ciudad presenta desafíos constantes como tráfico intenso, maniobras de estacionamiento y circulación en espacios reducidos. Por otro lado, los viajes largos exigen mantener la atención durante muchas horas y adaptarse a distintas condiciones del camino. Para ambos escenarios, el vehículo incorpora tecnologías como ProPILOT Assist que es la asistencia de manejo semiautónomo y el Monitor Inteligente de Visión Periférica con Detección de Objetos en Movimiento con visibilidad 360°.

Foto: Nissan.

Estas herramientas buscan complementar la conducción mediante sistemas capaces de monitorear lo que ocurre alrededor del vehículo. El resultado es una experiencia orientada a ofrecer mayor control y confianza durante el recorrido.

La propuesta de seguridad también incluye seis bolsas de aire y otros recursos tecnológicos que forman parte del enfoque del modelo para respaldar cada movimiento del conductor.

Qué otros elementos complementan una experiencia de manejo más cómoda y segura

Además de las asistencias, la experiencia se apoya en tecnologías que facilitan el acceso a la información durante la conducción. Entre ellas destacan el Head-Up Display, el clúster digital de 12.3 pulgadas y la pantalla de infoentretenimiento de la misma medida.

El equipamiento también incorpora Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cargador inalámbrico, apertura eléctrica de cajuela “No touch” con sensor de pie y espejo retrovisor inteligente. Estas soluciones buscan que conductor y pasajeros puedan aprovechar mejor cada trayecto sin perder comodidad ni practicidad.