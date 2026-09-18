Armani volvió a la Argentina después de 17 años. La italiana abrió las puertas de su primer local en Unicenter, el shopping de Martínez, con Armani Exchange, su línea más joven.

Detrás del regreso está Grupo Tucci, que cerró un acuerdo con la casa matriz en Milán después de más de dos años de negociaciones.

Toda la colección que se vende en el país es importada desde Italia e incluye indumentaria y accesorios para hombres y mujeres.

Creada en 1991, AX apunta a un público más joven y tiene valores por debajo de las colecciones más exclusivas de la compañía. Sus precios pueden ser hasta un 70% más bajos que los de Emporio Armani.

En 2027 está previsto el desembarco de esta última, también bajo la operación del grupo argentino. Tucci mantiene conversaciones con IRSA por un espacio en Patio Bullrich, aunque la ubicación todavía no está confirmada.

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Por qué Armani se había ido del país

La marca tuvo una primera etapa en la Argentina durante los 2000. Emporio Armani abrió en 2002 sobre la avenida Alvear, en Recoleta , en un local que también tenía un Armani Caffè.

Por entonces, la licencia estaba en manos de Clothing Brands, controlada por The Exxel Group, el fondo de inversión encabezado por Juan Navarro. La apertura había demandado cerca de u$s 8 millones.

Armani Exchange también tenía presencia en el país y llegó a contar con tres locales en shoppings.

Emporio Armani cerró en 2009, después de casi s7 años en el país. En ese momento, las trabas para importar complicaban el ingreso de la colección y la licencia tampoco permitía producir las prendas localmente.

La línea más joven de la casa italiana continuó operando durante algunos meses, pero también terminó cerrando sus locales. Desde entonces, no volvió a tener presencia física en la Argentina.

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La empresa argentina detrás del regreso

La empresa nació en 1990, cuando César Tucci tenía 20 años. Junto con Gabriela, su mujer, que por entonces diseñaba vestidos de novia, empezó con una marca de indumentaria femenina que con el tiempo se hizo conocida por sus jeans.

El crecimiento llegó durante los años siguientes, con locales propios y franquicias en distintos puntos del país. Pero en 2002 la familia atravesó un momento difícil: César murió en un accidente automovilístico a los 40 años. Gabriela, que ya trabajaba junto a él y estaba a cargo de Producto e Imagen, quedó al frente de la compañía.

Años más tarde, una de sus hijas siguió el mismo camino. Victoria empezó trabajando en la empresa familiar y durante la pandemia hizo sus primeros diseños. Algunas de esas prendas comenzaron a venderse dentro de los locales y fueron el punto de partida de Victoria Tucci, la marca que después continuó desarrollando por separado.

La compañía mantuvo durante años el foco en la indumentaria femenina, hasta que empezó a sumar marcas extranjeras. Una de las primeras fue Zadig & Voltaire, que opera desde hace cuatro años y actualmente tiene cuatro locales en la Argentina.

Después fue el turno de The Kooples. La marca francesa abrió en 2025 su primer local en Paseo Alcorta y tiene previsto llegar a cuatro en dos años.

El avance con las marcas internacionales coincidió con años más difíciles para la producción local. En otra nota de El Cronista, el grupo contó que en los últimos cinco años redujo un 50% lo que fabrica en el país. Hace una década vendía cerca de 40.000 jeans por mes y hoy son alrededor de 10.000.

Cuáles son las otras marcas de lujo que desembarcarán en la Argentina

Antes de fin de año está prevista la apertura de OH! Buenos Aires, el shopping que ocupará el lugar del antiguo Buenos Aires Design, en Recoleta, y que tendrá varias marcas que hasta ahora no tenían locales en el país.

Entre las confirmadas está Marc Jacobs, creada en Nueva York en 1984 por el diseñador del mismo nombre. La compañía vende indumentaria, calzado y accesorios y es conocida por modelos de carteras como The Tote Bag y The Snapshot. En los Estados Unidos, sus bolsos parten de alrededor de u$s 200 y pueden superar los u$s 600.

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También estará Stella McCartney, fundada en 2001 por la diseñadora británica. Una cartera puede costar entre u$s 1100 y u$s 1450, mientras que los vestidos rondan los u$s 2000.

Otra de las confirmadas es Golden Goose, la italiana nacida en Venecia en 2000 y conocida por sus zapatillas con aspecto desgastado y una estrella en los laterales. En los Estados Unidos, la mayoría de sus modelos se vende por entre u$s 600 y u$s 800, aunque algunas ediciones superan los u$s 1000 .

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A esa lista se suman Off-White, creada por Virgil Abloh en 2012; Palm Angels, fundada por Francesco Ragazzi en 2015; y Dsquared2, de los hermanos canadienses Dean y Dan Caten.

El nuevo shopping tendrá además a Michael Kors, que ya tuvo presencia en la Argentina y regresará con un local propio. La estadounidense, fundada en 1981, tiene más de 670 sucursales y outlets a nivel internacional y vende carteras que en su mercado de origen parten de alrededor de u$s 230.

Vilebrequin también volverá al país. La francesa de trajes de baño, creada en Saint-Tropez en 1971, había tenido presencia local en 2018.