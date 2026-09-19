Finalmente los De Grazia, la familia fundadora del grupo GTA, pidió que el proceso de Granja Tres Arroyos tramite en conjunto con Wade, Avex y Holding Agroindustrial, las cuatro sociedades que integran el grupo.

Hasta esta semana se sabía que tanto Granja Tres Arroyos -la empresa más importante del conglomerado- como Wade habían recurrido a la Justicia para solicitar la apertura de sus concursos preventivos con el objetivo de mantener operativas sus estructuras productivas.

Sin embargo, ahora el grupo pidió extender el proceso al resto de las sociedades que lo integran.

Así, a medida que avanza la causa, comienzan a conocerse los motivos que llevaron a la empresa a un estado de cesación de pagos y a acumular una deuda que amenaza con poner fin a sus actividades.

En el escrito presentado ante la Justicia, la avícola expuso el deterioro que atraviesa el negocio: al 31 de diciembre de 2025, la deuda que tenía la empresa ascendía a $ 536.000 millones. A esa cifra hay que sumarle el pasivo que fue acumulando a lo largo de este año y que hasta el momento no se detalló.

De ese total, unos $ 199.000 millones corresponden a deudas financieras; $ 161.000 millones a proveedores; $ 52.000 millones a impuestos; $ 78.000 millones a deudas laborales y fiscales; y $ 46.000 millones a otras deudas comerciales.

Además, suma más de $ 126.000 millones en cheques rechazados.

El grupo fijó como fecha de su cesación de pagos el 29 de enero de este año, cuando no pudo hacer frente a obligaciones con diversas entidades financieras por un monto de $ 2070,7 millones.

“La decisión del directorio de efectuar esta presentación ha sido motivada fundamentalmente por el impacto que la evolución adversa de ciertas variables macroeconómicas y sectoriales han tenido sobre la actividad que desarrolla la sociedad”, detalló GTA en el escrito presentado ante la Justicia Comercial.

Los motivos del pedido

En un documento de 61 páginas, la empresa atribuyó el estado crítico de su estructura financiera a una combinación de factores y a una “acumulación de severos desequilibrios macroeconómicos”.

Por un lado, mencionó la imposibilidad de trasladar el aumento de los costos de producción al mercado doméstico que -apuntó- se encontraba “saturado” por un exceso de oferta.

“GTA se vio forzada a comercializar su producción a valores por debajo del costo de reposición para sostener la estructura y conservar la cadena de distribución, absorbiendo pérdidas operativas corrientes que ahogaron definitivamente su liquidez”, apuntó.

A la saturación de la oferta local, la empresa identificó diversos factores externos que pusieron en jaque su operatoria: la sequía histórica que afectó al campo durante la campaña 2022/2023 y elevó los costos de los granos; el ingreso de carne aviar importada, principalmente de Brasil; y, quizás el punto más importante, el cierre de los principales mercados de exportación debido a la gripe aviar.

La principal fuente de ingresos en dólares de GTA provenía de las exportaciones y gran parte de su estructura comercial estaba volcada a ese esquema.

De hecho, mientras que las exportaciones avícolas le representaron a la empresa ingresos por u$s 175,8 millones en 2022, apenas tres años después lo hicieron por u$s 87 millones.

Para dimensionar la gravedad de su situación patrimonial actual, en un año la empresa pasó de un saldo positivo de $ 3944,1 millones (al cierre del ejercicio 2022) a un rojo de $ 68.968,9 millones en 2023.

En tanto, el año pasado, cerró con pérdidas por $122.052 millones.

La deuda que arrastra desde Cresta Roja

GTA reconoció que una porción significativa de su endeudamiento se originó a partir de la compra de la ex Cresta Roja. La empresa había pertenecido a Rasic Hermanos, que entró en quiebra en 2015. En 2016, Proteinsa S.A. ganó la licitación por los activos de la avícola y quedó a cargo de sus plantas.

Dos años después, en marzo de 2018, Wade adquirió a Proteinsa esos activos productivos. GTA fue garante de la operación, que incluyó la compra de las plantas y otros activos vinculados con la antigua Rasic, por un precio contractual de u$s 80 millones.

De ese importe aún queda un saldo pendiente de cancelación.

“Esa garantía, lejos de ser un compromiso ajeno o periférico, se proyectó directamente sobre la capacidad económica y financiera de GTA, absorbiendo capital de trabajo destinado a su giro ordinario y constituyendo una de las causas concretas de su propio estado de cesación de pagos”, sostuvo.

La empresa indicó que, a esa cifra inicial se le sumaron “desembolsos extraordinarios” de u$s 25 millones, que no estaban previstos, para reequipar las instalaciones y retomar la operatoria.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

El entramado productivo de GTA

Grupo GTA es la mayor avícola del país. Está controlada por Holding Agro Industrial que tiene en sus manos el 99,9% de las acciones. El porcentaje restante está distribuido entre miembros de la familia fundadora.

Tiene establecimientos en Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Chaco. Actualmente cuenta con siete plantas de faena: Pinazo (Buenos Aires), La China, (Entre Ríos), Becar (Entre Ríos), Wade 1 (Ezeiza, Buenos Aires), Wade 2 (Esteban Echeverría, Buenos Aires), Avex (Río Cuarto, Córdoba) y Capitán Sarmiento (Buenos Aires).

De ese total, dos están cerradas, tres permanecen con sus actividades suspendidas y dos funcionan con operaciones reducidas.

Su modelo de producción abarca desde el desarrollo de genética, reproducción e incubación, hasta la elaboración de alimento balanceado, faena, industrialización y comercialización en el mercado interno y externo.

GTA tiene presencia en el mercado desde hace más de 50 años. Su estrategia de expansión estuvo basada en adquisiciones: primero compró Cresta Roja y al año siguiente hizo lo propio con Avex, en Río Cuarto, Córdoba.