Durante años, los consumidores evaluaron los automóviles principalmente por factores como potencia, rendimiento o precio. Sin embargo, la manera de elegir un vehículo ha cambiado. Hoy, aspectos como el diseño, la personalidad y la identidad visual tienen una influencia cada vez mayor en la decisión de compra, especialmente dentro del segmento de los SUV, uno de los más competitivos del mercado mexicano.

El crecimiento de esta categoría ayuda a explicar el fenómeno. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante los primeros cinco meses de 2026 se comercializaron 627,616 vehículos ligeros en México, un 4.9% más que en el mismo período de 2025. En un mercado con una oferta cada vez más amplia, diferenciarse visualmente se ha convertido en uno de los factores utilizados por las marcas para captar la atención de los compradores.

Esta realidad ha llevado a los fabricantes a trabajar no solo en aspectos funcionales, sino también en la capacidad de sus vehículos para transmitir emociones. La primera impresión suele influir más de lo que parece, ya que puede despertar interés, curiosidad y predisposición a conocer el resto de las características de un modelo.

El diseño ya forma parte de la experiencia de compra

La importancia de la imagen responde a cambios en el comportamiento del consumidor. Hoy los compradores investigan, comparan y analizan una gran cantidad de alternativas antes de tomar una decisión. En este contexto, una propuesta visual diferenciada puede ayudar a que un vehículo permanezca en la mente del usuario incluso después del primer contacto.

Foto: Nissan.

Un ejemplo de esta tendencia es Nissan Magnite. El SUV forma parte de la estrategia de la marca para atraer a una nueva generación de conductores que busca vehículos urbanos, conectados y con una identidad visual capaz de diferenciarse dentro de un segmento cada vez más poblado.

Cuando la primera impresión se convierte en interés real

Sin embargo, la atracción inicial solo es el comienzo. Para mantener el interés, los consumidores esperan que el vehículo también ofrezca argumentos concretos en aspectos como tecnología, seguridad y funcionalidad. La experiencia de conducción y el equipamiento terminan siendo factores clave para confirmar la buena impresión inicial.

En el caso de Nissan Magnite, la marca destaca elementos como conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, cámara de visión de 360 grados y seis bolsas de aire de serie. Estas características buscan complementar la propuesta visual con herramientas pensadas para la movilidad cotidiana y para las nuevas expectativas de los conductores.

Los resultados comerciales parecen respaldar esta estrategia. Según datos compartidos por Nissan, Magnite registró un crecimiento de 208% en ventas durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, convirtiéndose en uno de los vehículos con mayor crecimiento dentro de su categoría en México.

Por ello, cuando algunos SUV generan conexión desde el primer momento, no suele tratarse únicamente de una cuestión de diseño. Detrás de esa primera impresión existe una combinación de identidad, tecnología y experiencia que ayuda a explicar por qué ciertos modelos logran captar la atención de los consumidores en un mercado cada vez más exigente y competitivo.

En ese escenario, la gama de Nissan permite recorrer distintos perfiles de movilidad sin perder identidad de marca: Nissan Magnite concentra diseño, practicidad y tecnología para quienes buscan una SUV urbana; Nissan March se mantiene como una opción compacta y funcional para la ciudad; Nissan Kait suma versatilidad, diseño y nuevas experiencias; Nissan Sentra propone equilibrio entre sofisticación, tecnología y desempeño; y Nissan Frontier V6 PRO-4X/NP300, como pickup, refuerza el costado de potencia, aventura, capacidad y espíritu PRO.