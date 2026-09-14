Última milla de la Agenda 2030: el reto de las empresas en un contexto desafiante
A cuatro años de la fecha límite fijada por la ONU, las compañías aceleran sus estrategias de triple impacto. La sostenibilidad dejó de ser una promesa para convertirse en una condición de competitividad.
Norberto Giudice, conocido como Criptonorber, anticipó que 2027 y 2028 podrían ser años positivos para Bitcoin si vuelve a repetirse su ciclo histórico. Sin embargo, advirtió sobre una amenaza capaz de afectar los fundamentos de la red.