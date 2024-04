Con el precio del cacao por las nubes estas dos familias ganan más que los países productores

Los fanáticos del chocolate y toda la industria se enfrenta a una situación sin precedentes con los precios del cacao . Recientemente los futuros de dicha materia prima alcanzaron un récord de u$s 11.000 por tonelada métrica. Se trata de una de las alzas más importantes en las últimas cinco décadas. Y esto provocó también un cambio en las fortunas de los principales magnates chocolateros del mundo.

La situación climática en África, principal proveedor de cacao a nivel mundial, derivó en peores rendimientos en la cosecha y una cadena de suministro que se estancó. No obstante, según un análisis de la organización no gubernamental Oxfam International, esto les permitió a las grandes firmas chocolateras trasladar a los precios este incremento en los costos.

El precio del cacao rompió el techo de los u$s 11.000 la tonelada y viene creciendo desde 2023.

De acuerdo al informe de Oxfam, la fortuna de las familias Mars y Ferrero, dueñas de las dos principales compañías chocolateras del mundo, superó al PBI de los dos países que más cacao producen a nivel global, Costa de Marfil y Ghana .

La economía de ambas naciones suma alrededor de u$s 144.000 millones, según datos de 2022 del Banco Mundial. En tanto, la riqueza de estas familias supera los u$s 160.000 millones . A su vez, según Oxfam, las empresas Lindt, Mondelez, Nestlé y Hershey's obtuvieron una ganancia conjunta de u$s 6000 millones por sus ventas de chocolate.

Kinder es uno de los productos estrella de Ferrero, aunque su buque insignia es la pasta Nutella.

"A medida que el valor que viene del cacao siga yendo hacia las ganancias de las compañías chocolateras que luego se lo pagan a los accionistas o sus dueños, y los productores continúen sin tener una parte justa de esto, los cosechadores no podrán vivir de eso, invertir en sus granjas, enviar a sus hijos a la escuela", aseguró Anouk Franck, director de Políticas de Oxfam, en diálogo con Fortune.

Asimismo, indicó que la caída en el rendimiento de la cosecha y los bajos precios que reciben los productores llevaron a que muchos de ellos produzcan menos, según el mismo informe.

Costa de Marfil es el principal productor de cacao del mundo. En 2022 cosechó más de 2,2 millones de toneladas, de acuerdo a lo consignado por Our World in Data, mientras que en la temporada 2023/2024 lleva 1,8 millones, según Statista. Por su parte, Ghana se disputa el segundo o tercer lugar con cerca de 1 millón de toneladas anuales.

Twix, Snickers y Skittles son algunas de las marcas más vendidas del portafolio de Mars

La familia Mars es la segunda más rica de los Estados Unidos. Su compañía de golosinas Mars Inc, fundada en 1911, es la empresa de chocolates más grande a nivel global. En su portafolio se destacan dulces icónicos como Snickers, Twix y Skittles.

Según el ranking de multimillonarios de Bloomberg, la fortuna de los Mars se reparte entre varios integrantes del clan. Jacqueline Badger Mars y John Mars cuentan con u$s 45.000 millones cada uno , en tanto Marijke, Victoria y Pamela Mars tienen una riqueza que supera los u$s 11.000 millones. En total, la familia ostenta una fortuna de más de u$s 117.000 millones, de acuerdo a la lista de Forbes, y solo son superados por los Walton, dueños de la cadena Walmart.

Giovanni Ferrero lidera la compañía desde la muerte de su hermano.

Del otro lado, los Ferrero son la familia más adinerada de Italia con u$s 40.2000 millones. Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac y Kinder son algunas de las etiquetas que componen su cartera de productos que en el año fiscal 2023 facturó más de 17.000 millones de euros.

Según Bloomberg, en el último año los Ferrero experimentaron un aumento en su fortuna de más de u$s 6400 millones.