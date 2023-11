Los típicos chocolate de Bariloche jaqueados por la falta de cacao

Las principales fábricas de chocolate de Bariloche están jaqueadas por la falta de insumos. Las empresas tiene su stock de cacao al límite y no saben cuándo podrán volver a reponerlo. Esto se traduce ya en precios más altos y una caída en la producción.

Sucede que en el último mes, cambiaron las condiciones para importar insumos. Como ocurrió en el café, el cacao dejó de ser considerado un alimento esencial por lo que los pagos, que se giraban en el momento, ahora se liquidan a 180 días. Esto genera aumentos desproporcionados y falta de chocolate, que perjudica la producción de las principales fábricas de Bariloche.

"Hemos enfrentado numerosos desafíos en los últimos años al intentar importar cacao y sus derivados, productos que no se cultivan en la Argentina pero que son esenciales para la elaboración de nuestros chocolates . En el último mes, la situación se agravó fuertemente ", reconoció Leticia Fenoglio, CEO y fundadora de Rapanui.

En la Argentina, se consumen 2,5 kilos de chocolate per cápita. Es un número muy bajo si se lo compara con países de Europa como Bélgica, donde el consumo llega a los 16 kilos por persona.



Al igual que ocurre con el café, la principal complicación que tiene el chocolate es que la materia prima no se produce en el país . Los principales productores de cacao son Brasil y Perú.



"El problema empeoró en el último mes. El viernes anterior a las elecciones, quisimos girar divisas al exterior; eran pagos que ya teníamos pautados con proveedores extranjeros. Ahí nos enteramos que el Banco Central nos había negado la posibilidad de girar el dinero y que esas transferencias recién se iban a poder hacer después del 10 de diciembre. En pocas palabras, nos sacaron el beneficio de poder girar dinero en el momento porque somos un alimentos que no se producen en el país", explicó Rodrigo Carvallo, presidente de Codeland Chocolates, empresa que provee de materia prima a heladerías, bombonerías y fábricas de alfajores.

Si bien hoy las chocolaterías tienen stock, aseguran que están al límite. "Estamos vendiendo mercadería y no sabemos a qué valor lo vamos a reponer. Hoy vendemos chocolate que lo vamos a pagar el 15 de diciembre y no sabemos a qué dólar ", explicó la fuente.



La falta de cacao afecta de lleno la producción. "Los fabricantes preferimos quedarnos con la materia prima que vender y quedarnos con pesos en las cuentas", concluyó Carvallo.



La producción de chocolate está en crisis

Según los principales jugadores del sector, no sólo hay dificultades para girar divisas al exterior, sino que el Gobierno no está aprobando nuevas SIRA. " Hay varios proveedores de cacao, dos de los cuatro más importantes, que dijeron que no van a exportar a la Argentina porque el nivel de riesgo es muy alto. Esto genera escasez de materia prima. Hoy no queremos vender cacao hasta no saber realmente cómo van a ser las reglas de juego ", agregó.

La escasez de insumo se traduce en fuertes aumentos en los precios. Y es que, muchos de los proveedores que comercializan cacao en el país, hace un mes, vendían el producto tomando como referencia el dólar oficial. Hoy lo hacen tomando el dólar MEP. Es decir un 150% más caro.

A esto se suma el escenario mundial. Hoy el cacao está en su precio récord de los últimos 45 años. En lo que va del año aumentó 67% en dólares, con una alza solo en el mes, del 12 por ciento.

Menos chocolate, menos producción

"Las Pymes que producimos chocolate y lo importamos de manera directa estamos complicados. Al tener los pagos frenados, las relaciones con nuestros proveedores del exterior se complican", dijo Emilio Secco, dueño y director de El Turista.

Los fabricantes de chocolate tiene su stock al límite

" Nadie tiene stock, estamos todos al límite . Además, no sabemos si en un mes, en estas condiciones, nuestros proveedores nos van a vender. Esperamos y creemos que esta situación es momentánea", dijo Secco.

A la falta de cacao se suma además la dificultad para traer maquinaria. "Estos obstáculos no solo se limitan a la materia prima sino que también afectan la adquisición de maquinas. Para el próximo año, planeamos inaugurar nuestra quinta planta de producción en Fátima, Pilar. Esta instalación estará centrada, principalmente, en la producción de Franui para la exportación, lo que resalta nuestra dependencia crítica de la importación de maquinaria especializada ", describió Fenoglio.