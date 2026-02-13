La seguridad alimentaria es un asunto que puede tocar a cualquier hogar en España, especialmente cuando se trata de productos tan habituales como el chocolate. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) emite de forma regular alertas para proteger a los consumidores frente a alimentos que, por distintos motivos, pueden suponer un riesgo para la salud. En el día de hoy, el organismo publicó una alerta dirigida a un grupo específico de consumidores tras detectar un ingrediente no declarado en productos de chocolate que ya se han distribuido en varias comunidades autónomas. La agencia subrayó que “se recomienda a aquellas personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche que pudieran tener los productos anteriormente mencionados en sus hogares, se abstengan de consumirlos”. La alerta, identificada como Ref. ES2026/072 y publicada el 12 de febrero de 2026, se refiere a una barra de chocolate negro con nougat, miel y almendras de la marca Toblerone, procedente de Suiza. Según la información oficial, el producto contiene leche, almendras, soja y huevo que no figuran en el etiquetado, lo que supone un riesgo para personas con alergias o intolerancias a estos componentes La AESAN explica que tuvo conocimiento de esta incidencia a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. La propia empresa comercializadora comunicó el problema en el marco de sus sistemas de autocontrol, con el objetivo de evitar que se pusieran en el mercado alimentos no seguros Los lotes afectados son el OOY3154711, con fecha de consumo preferente 20/05/2027, y el OOY3155111, con fecha de consumo preferente 17/06/2027. El formato corresponde a una unidad de 360 gramos, conservada a temperatura ambiente. La advertencia sanitaria no es generalizada. La AESAN subraya que la recomendación de no consumo se dirige exclusivamente a personas con alergia o intolerancia a la leche, las almendras, la soja y/o el huevo. En el comunicado oficial, el organismo señala de forma literal que “como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia/intolerancia a las almendras, la soja, el huevo y/o los componentes de la leche que se abstengan de consumirlo” La presencia de estos alérgenos no declarados puede provocar reacciones adversas en personas sensibles, que van desde síntomas leves hasta cuadros más graves, dependiendo del grado de alergia. Por este motivo, las autoridades insisten en la importancia de respetar estrictamente el etiquetado y de actuar con cautela ante cualquier duda sobre la composición real de un alimento. Para el resto de la población, la AESAN es explícita y despeja cualquier alarma innecesaria al indicar que “el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población”. Esta aclaración es clave para evitar confusión entre consumidores que no pertenecen al grupo de riesgo. Según la información disponible, la distribución inicial del chocolate afectado se ha realizado en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Canarias, Navarra, País Vasco y Madrid, aunque la AESAN advierte de que no se descartan redistribuciones a otras comunidades autónomas Las autoridades han trasladado esta información a todas las comunidades autónomas a través del SCIRI con el objetivo de verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Aun así, se recomienda a los consumidores revisar los productos que tengan en casa, comprobar el número de lote y extremar la precaución si conviven con personas alérgicas. En caso de que una persona con alergia o intolerancia tenga este chocolate en su domicilio, la indicación es no consumirlo y retirarlo de la despensa. Si, pese a todo, se produjera una ingesta accidental y aparecieran síntomas compatibles con una reacción alérgica, la recomendación sanitaria es buscar atención médica inmediata. Esta alerta vuelve a poner de relieve la importancia del etiquetado correcto de los alimentos y del papel de los sistemas de control y comunicación rápida. La actuación temprana de la empresa y de las autoridades permite reducir riesgos y proteger de forma eficaz a los colectivos más vulnerables, sin generar alarmas innecesarias en el conjunto de la población