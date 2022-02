Le robó la idea a unos ingleses y se hicieron millonarios: el negocio de M&M's

Se inspiraron en una golosina británica. En particular a Forrest Mars le interesó la técnica con la que cubrían el chocolate para que este no se deshiciera ante el color. "Se derrite en tu boca, no en tu mano", fue el slogan que caracterizó a la marca y convirtió a la familia de su creador en la segunda más rica de los Estados Unidos. Si bien la compañía logró varios éxitos en el negocio dulce, su buque insignia son los M&M's , unas grajeas chocolatosas que nacieron como una sociedad con otro gigante del rubro y luego llegaron hasta el espacio exterior.

Franklin Mars aprendió desde chico el oficio de fabricar dulces. En 1911 fundó su propia planta que producía caramelos frescos y los vendía al por mayor, sin embargo al negocio no le fue bien. Entonces volvió a su Minnesota natal y en 1920 funda otra compañía que sí logra despegar dentro del rubro, especialmente tras el lanzamiento de dos productos, las barras Snickers (1930) y Milky Way (1932) .

Forrest Mars, creador de los M&M

Por otro lado, su hijo Forrest Mars nació en Minnesota, aunque pasó su infancia en Canadá tras el divorcio de sus padres. Luego regresó a los Estados Unidos para estudiar ingeniería industrial y, por supuesto, trabajar en la empresa familiar. No obstante, los roces con Franklin lo llevaron a mudarse al Reino Unido para establecer ahí Mars Limited, donde lanzó la barra de chocolate Mars. Durante su paso por el viejo continente también se desempeñó en Nestlé, Tobler y una firma especializada en comida para perros. Finalmente en 1940 decide volver al mercado estadounidense para empezar su propio camino.

Nacimiento de los M&Ms

De regreso en los Estados Unidos, Mars lanzó la marca de arroz Uncle Ben's Rice, la etiqueta de comida para mascotas Pedigree y, de a poco, comenzó a delinear su línea de golosinas. En Europa había visto a los soldados británicos consumiendo Smarties, unas grajeas de chocolate recubiertas en una capa de jarabe de azúcar solidificado para que el relleno no se derritiera ante el calor. El empresario lo tomó como inspiración, pero en esa época el chocolate se racionaba y por eso tuvo que llegar a un acuerdo para salir al mercado.

El socio elegido fue Bruce Murrie, hijo del entonces gerente general de la chocolatera Hershey's. Murrie se comprometió a aportar capital, mientras que la empresa proveía el chocolate para el relleno de los dulces. Los M&M's debutaron en 1941 y se vendían en un tubo de cartón. Su nombre justamente estaba inspirado en la primera letra de los apellidos de Mars y Murrie y desde ese momento ya se comercializaban en diversos colores.

Al principio los M&M se vendían en un tubo de cartón.

Durante la Segunda Guerra Mundial, este nuevo snack dulce se convirtió en uno de los favoritos de las tropas estadounidenses. Cuando terminó el conflicto bélico, los M&M's se habían extendido en buena parte del territorio. Mars le compró su participación a Murrie por u$s 1 millón y encaró la expansión en soledad. Poco después pasó a venderlos en paquetes oscuros y les agregó un sello con una ‘M' para identificarlos de las falsificaciones.

La familia más rica del mundo

Para los 50 el directivo apostó por la masividad con spots publicitarios en televisión donde, por primera vez, aparecieron los M&M's antropomórficos con brazos y piernas. Tras la muerte de su padre, en 1964, Mars fusionó ambas empresas y empezó a darles más participación a sus hijos, Forrest Jr. y John Mars. Ellos asumieron la titularidad en 1973 luego de su retiro, aunque esto no implicó su salida del rubro porque en los 80 fundó Ethel M Chocolates (adquirida por Mars en 1988).

La marca pasó a tener sus propias tiendas alrededor del mundo con cientos de opciones de sabores y colores.

Con los años M&M's fue innovando desde los colores hasta los rellenos. A los primeros confites de chocolate con leche luego le sumaron opciones con maní, almendras, chocolate negro y mantequilla de maní. Incluso en 2001 lanzaron una versión con dulce de leche , pero no tuvo mucho éxito. Otro de los grandes hitos de la marca ocurrió en 1981 cuando estos dulces formaron parte de la expedición espacial Columbia.

Hoy John y Jacqueline Mars, hijos de Forrest Sr., son los dueños de la compañía junto con los herederos del fallecido Forrest Jr. Se calcula que Mars Inc factura cerca de u$s 40.000 millones por año y esto convierte al clan en uno de los más ricos del mundo. Según Bloomberg, los Mars son la segunda familia más millonaria con un patrimonio de u$s 141.900 millones, solo detrás de los Walton, fundadores de la cadena Walmart.