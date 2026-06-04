En esta noticia El proyecto que busca convertir a la Argentina en exportador de GNL

El Gobierno aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del gasoducto que se construirá desde Vaca Muerta a Río Negro para exportar gas natural licuado (GNL). La obra demandará una inversión de u$s 1300 millones.

El gasoducto San Matías, que lo hará la sociedad San Matías Pipeline, permitirá transportar 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural desde Neuquén hasta el golfo San Matías, informó el ministro de Economía, Luis Caputo , a través de su cuenta de X . Estará dedicado exclusivamente al proyecto de GNL de Southern Energy (SESA), el consorcio privado liderado por Pan American Energy (PAE), del que también participan YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Son los mismos accionistas de San Matías Pipeline.

Según publicó Caputo, la obra habilitará exportaciones por unos u$s 2500 millones anuales una vez que entre en operación.

SESA ya había ingresado al RIGI el año pasado con el primero de los dos barcos que ya tiene confirmados su proyecto de exportación de GNL. Ahora, el plan de incentivos que impulsó el Gobierno incorpora el gasoducto que abastecerá a esos buques de licuefacción.

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El Comité RIGI aprobó hoy dos nuevos proyectos.🇦🇷🇦🇷🇦🇷



El gasoducto San Matías por una inversión total de USD1.300 millones para transportar 27MMm3/d de gas natural desde Neuquén al golfo San Matias en Río Negro. Este gasoducto está 100% dedicado a la exportación… — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 4, 2026

El proyecto que busca convertir a la Argentina en exportador de GNL

El proyecto nació en julio de 2024, a partir de un acuerdo inicial entre PAE y la noruega Golar LNG. Luego se incorporaron YPF, Pampa Energía y Harbour Energy. La composición actual del consorcio quedó integrada por PAE, con el 30%; YPF, con el 25%; Pampa Energía, con el 20%; Harbour Energy, con el 15%, y Golar LNG, con el 10 por ciento.

La iniciativa busca posicionar a la Argentina como exportador global de GNL a partir de 2027. Para eso, SESA ya tomó la decisión de inversión sobre dos buques de licuefacción que serán instalados frente a la costa de Río Negro: el Hilli Episeyo y el Mark II. En conjunto, ambos implican una inversión superior a los u$s 15.000 millones a lo largo de 20 años de operación.

El Hilli Episeyo será el primero en entrar en funcionamiento. Su operación está prevista para fines de 2027 y tendrá una capacidad de producción de 2,45 millones de toneladas anuales de GNL. El segundo buque elevará la capacidad total del proyecto a unos 6 millones de toneladas anuales.

La empresa ya cerró, además, su primer contrato de exportación de largo plazo. En marzo, Southern Energy firmó en Berlín el acuerdo definitivo con SEFE Securing Energy for Europe, compañía propiedad del Gobierno Federal de Alemania, para venderle 2 millones de toneladas anuales de GNL durante ocho años.

Ese contrato, que había sido anunciado inicialmente en diciembre como acuerdo marco, podría generar ingresos superiores a los u$s 7000 millones durante su vigencia , de acuerdo con fuentes del sector. El volumen comprometido representa más del 80% de la capacidad del Hilli Episeyo y más del 30% de la capacidad conjunta de los dos buques.

La firma del contrato con SEFE garantiza demanda para una parte de la producción prevista en la primera etapa del proyecto. Además, la compañía alemana se convertirá en el primer cliente internacional de largo plazo del GNL argentino.

El gasoducto San Matías permitirá transportar gas desde Vaca Muerta hasta el golfo San Matías, donde se instalarán los buques de licuefacción previstos para el proyecto de exportación de GNL.

La construcción del ducto ya tenía avances en su proceso de contratación. A fines de abril, se definió que la Unión Transitoria de Empresas integrada por la argentina Víctor Contreras y la italiana Sicim será la encargada de construir la obra civil. La UTE ganó la licitación privada realizada por San Matías Pipeline, la sociedad conformada por los mismos socios de SESA para desarrollar la infraestructura del proyecto.

Según trascendió en el sector, la oferta ganadora fue de alrededor de u$s 530 millones para la obra, unos u$s 80 millones por debajo de la segunda propuesta, presentada por Techint Ingeniería y Construcción junto con Sacde, la constructora vinculada a Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía.

El tendido tendrá 471 kilómetros de extensión y 36 pulgadas de diámetro. Su capacidad será de 27 millones de metros cúbicos diarios. Además, el proyecto contempla la instalación de una planta compresora intermedia, ubicada en el kilómetro 80, en Río Negro, con 46.000 HP de potencia. Esa obra fue adjudicada a la empresa patagónica Oilfield Production Services (OPS).

En enero, SESA ya había adjudicado la provisión de los caños a la empresa india Welspun. Esa licitación generó ruido en el mercado porque dejó afuera a Tenaris, del grupo Techint, que también había competido por el contrato.

El proyecto prevé iniciar exportaciones en 2027. Southern Energy estima ventas externas por más de u$s 20.000 millones entre el comienzo de la operación y 2035.