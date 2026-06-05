En esta noticia Los modelos que llegan y los próximos lanzamientos

Con una inversión de más de u$s 10 millones, la histórica marca italiana Malaguti eligió a la Argentina como puerta de entrada para una nueva etapa de expansión en América Latina . El desembarco se concretó de la mano del Grupo La Emilia, que presentó una gama inicial de cinco modelos a precios competitivos.

Para el grupo argentino -dueña de Motomel y representante de firmas como Benelli, Suzuki, SYM y Keeway- la incorporación de Malaguti forma parte de una estrategia de expansión apalancada en el buen momento que atraviesa el mercado de las motos.

En los primeros cinco meses del año, los patentamientos crecieron cerca del 44% frente al mismo período de 2025 y el sector ya proyecta cerrar 2026 por encima de las 800.000 unidades, lo que sería un récord histórico para la actividad.

“ Detectamos una oportunidad muy clara dentro del segmento mid-size y creemos que la marca llega para ocupar ese espacio con una propuesta diferencial, combinando ADN italiano, equipamiento de última generación y una oferta adaptada específicamente a la realidad local”, destacó Pablo Di Lella, director Comercial Motos del Grupo La Emilia.

Los precios de lanzamiento arrancan en $ 3,8 millones para la Modena 150 y llegan hasta $ 11,1 millones para la Trovare 475

Malaguti nació en Bolonia en 1930 y, a lo largo de su trayectoria, ha sabido convertirse en una referencia del diseño y la movilidad italiana. La marca desembarca ahora con una estrategia diferente a la habitual. Y es que varios de los modelos fueron seleccionados y configurados especialmente para el mercado local, algo poco frecuente en la industria de las dos ruedas.

En una primera etapa, la empresa proyecta comercializar unas 3000 unidades de Malaguti durante los primeros 12 meses. La producción se realizará con integración local en las plantas que el grupo posee en la provincia de Buenos Aires. Actualmente, La Emilia opera una fábrica de más de 70.000 metros cuadrados en San Nicolás y otra instalación industrial en Exaltación de la Cruz.

El objetivo es posicionarse entre las motos de entrada de gama y las marcas premium. En La Emilia, de hecho, ya se comenta que la marca italiana se ubicará por encima de Motomel y por debajo de Benelli y Morbidelli, en términos de ventas.

Los modelos que llegan y los próximos lanzamientos

La primera gama de Malaguti estará integrada por cinco modelos que apuntan a distintos segmentos del mercado. Entre ellos se destacan la Modena 150 y Modena 300 para el segmento street; la Liguria 155, un scooter urbano que incorpora tablero TFT, navegador GPS, sistema keyless y conectividad; la Oltre 150, orientada al uso mixto entre ciudad y escapadas; y la Trovare 475, una adventure de media cilindrada equipada con motor bicilíndrico y monobrazo trasero, una característica poco habitual en su categoría.

Los precios de lanzamiento arrancan en $ 3,8 millones para la Modena 150 y llegan hasta $ 11,1 millones para la Trovare 475. Además, la compañía cerró acuerdos de financiación con Mercado Pago y entidades financieras para ofrecer líneas promocionales durante los primeros meses de comercialización.

Tras consolidarse como líder entre las marcas nacionales con Motomel -que patentó más de 7000 unidades en mayo y supera las 45.000 en lo que va del año-, la empresa argentina confirmó que busca ampliar su presencia en nuevos segmentos de movilidad. Hace poco, el grupo lanzó Fleet One, su nueva división de cuatro ruedas a través de la cual comercializa la automotriz china, Rely.

En esa línea, l a compañía ya anticipó que antes de fin de año presentará nuevas marcas tanto en el negocio automotor como en el de motocicletas , en una apuesta que busca aprovechar el fuerte crecimiento que atraviesa el mercado argentino de la movilidad.

“El mercado de la moto continúa mostrando un crecimiento sostenido en Argentina y eso nos impulsa a seguir invirtiendo, ampliando nuestra oferta y acercando nuevas propuestas a los usuarios” sostuvo Alan Meller, accionista de Grupo La Emilia.

No obstante, en la compañía también reconocen que el boom de las motos todavía tiene largo recorrido por delante. Para los directivos, una baja adicional de las tasas de interés y una mayor oferta de crédito podrían acelerar aún más las ventas, especialmente en los segmentos de mayor valor agregado. “Cualquier mejora en la tasa va a incrementar el volumen del mercado”, apuntaron.