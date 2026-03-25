La Pascua se acerca y, como cada año, los dulces tradicionales vuelven a ganar protagonismo en las mesas familiares. En este contexto, Mercadona apuesta en España por una amplia variedad de chocolates pensados tanto para compartir como para regalar. Desde los clásicos huevos de chocolate hasta opciones más innovadoras con rellenos y sorpresas, la cadena de supermercados presenta un surtido accesible y pensado para todos los públicos, con precios que en la mayoría de los casos no superan los 5 euros. La propuesta de Pascua de Mercadona reúne una selección de chocolates y dulces ideales para celebraciones, juegos y encuentros al aire libre. Entre los productos más destacados aparecen huevos rellenos, mini chocolates, piruletas y figuras, todos diseñados para compartir en familia o sorprender a los más pequeños. Además, la variedad incluye diferentes tipos de chocolate, con leche, blanco o combinados, junto con rellenos de cereales, crema de avellana y sorpresas en su interior, lo que convierte a estos productos en una opción atractiva para todas las edades. Los huevos rellenos son uno de los clásicos de estas fechas. Destaca el huevo con disquitos, que combina chocolate blanco y con leche e incluye pequeñas piezas de colores en su interior. También se encuentran los mini huevos rellenos, que vienen en formato bolsa e incluyen variedades con crema de leche, cereales crujientes o avellana, logrando una mezcla de texturas y sabores. El surtido de chocolate ofrece una selección de pequeñas figuras y huevos de chocolate con leche en paquetes ideales para compartir. Este tipo de presentación es habitual en celebraciones familiares o reuniones. Las piruletas son otra de las opciones más buscadas, especialmente por los niños. Se comercializan en diferentes diseños y pueden ser de chocolate con leche o blanco, aportando un toque lúdico a la celebración. Pensados para el público infantil, los huevos con sorpresa incluyen chocolate con leche y un regalo en su interior, lo que los convierte en uno de los productos más elegidos durante la Pascua. Los productos de Pascua de Mercadona destacan por sus precios accesibles: Estos productos pueden adquirirse en cualquiera de las tiendas físicas de la cadena, donde suelen ubicarse en espacios destacados durante la campaña de Pascua. También es posible consultar disponibilidad a través de su web oficial, dependiendo de la zona. Con una oferta variada y económica, Mercadona se posiciona como una de las opciones más elegidas para celebrar la Pascua sin gastar de más.