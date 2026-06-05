La empresa de la Familia Madanes Quintanilla inició la construcción de su nuevo Parque Solar Fotovoltaico en la localidad bonaerense de Abasto. La planta de energía solar contempla la instalación de 44.550 módulos fotovoltaicos sobre un predio de 55 hectáreas.

Se estima que el proyecto genere más de 55.200 MWh anuales y estará conectado al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

No es el primer proyecto de esta envergadura. Según información de la empresa, sólo los desembolsos vinculados a energía renovables superan los u$s 700 millones . Entre los proyectos actualmente en ejecución se encuentran la expansión del parque eólico Aluar hasta alcanzar 582 MW de potencia instalada y está previsto que este año finalice su quinta etapa de expansión tras una inversión total de u$s 745 millones.

A esto se le suman un sistema de almacenamiento de energía con baterías (BESS) en San Fernando y una planta desalinizadora de agua de mar para Puerto Madryn .

Parte de esas obras finalizarán entre 2026 y 2027. Además, la compañía avanza con mejoras en su sistema de generación eléctrica, la renovación del control automático de cubas electrolíticas y la automatización de parte de las operaciones logísticas de exportación.

Aluar es la principal productora de aluminio de la Argentina y única productora de aluminio primario del país. En los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal logró duplicar sus ganancias en medio de un escenario internacional favorable para el metal.

De tal modo, la compañía obtuvo una ganancia neta de u$s 108 millones durante el periodo, frente a los u$s 48 millones que había registrado el año anterior. En paralelo, las exportaciones alcanzaron los u$s 1145 millones y explicaron el 84% de las ventas totales de la empresa.

Actualmente, la firma opera su principal planta en Puerto Madryn, donde tiene una capacidad instalada de 460.000 toneladas anuales de aluminio. Desde ahí, abastece al mercado argentino y a clientes de los Estados Unidos, Brasil, Japón y Europa .

Madanes Quintanilla es también dueño de FATE, la histórica fabricante de neumáticos que cerró en febrero de este año. Horas después del anuncio del cierre, Aluar compró una parte del predio de FATE por u$s 27 millones. La operación implicó la adquisición de unas 12,7 hectáreas del inmueble ubicado en Blanco Encalada 3003, en San Fernando, provincia de Buenos Aires.