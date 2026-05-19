Por caída en el consumo creció un 23% la cantidad de locales vacios

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En esta noticia Cuáles son las zonas más afectadas

La cantidad de locales vacíos volvió a crecer en las principales zonas comerciales de la Ciudad de Buenos Aires. Durante marzo y abril se detectaron 277 negocios en venta, alquiler o cerrados, un 30,7% más que en el mismo período del año pasado, según un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.

El aumento de la vacancia se da mientras gran parte del comercio minorista sigue operando con menores niveles de consumo. El informe mostró además que Corrientes, Rivadavia y Avellaneda fueron algunas de las avenidas donde más aumentó la cantidad de locales sin actividad.

A pesar de la suba interanual, frente al relevamiento anterior hubo una leve mejora. Entre enero y febrero se habían detectado 284 locales vacíos, mientras que ahora la cifra bajó a 277.

El informe mostró también una fuerte suba en alquiler. La cantidad de locales publicados bajo esa modalidad aumentó 102,2% frente a marzo-abril del año pasado y 5,7% respecto del bimestre anterior.

En cambio, en venta, la cantidad de locales ofrecidos cayó 40,9% frente al mismo período de 2025 y 27,8% comparado con enero-febrero.

Cuáles son las zonas más afectadas

Los mayores aumentos de locales vacíos se registraron sobre la avenida Rivadavia, en distintos tramos que atraviesan barrios como Once, Caballito, Flores y Liniers. También crecieron las persianas bajas sobre Corrientes y Avellaneda.

En el caso de Avellaneda, uno de los principales polos textiles de la Ciudad, el informe volvió a mostrar una mayor cantidad de locales sin actividad. Corrientes, por su parte, también registró más locales vacíos respecto del relevamiento anterior.

En cambio, hubo mejoras en otras zonas comerciales porteñas. Según el informe, la cantidad de locales vacíos bajó sobre la avenida Pueyrredón, la peatonal Florida y distintos tramos de Santa Fe, Córdoba y Cabildo.

El relevamiento también incluyó a La Plata. Según datos de la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE), durante marzo y abril la cantidad de locales inactivos en las principales áreas comerciales de la capital bonaerense creció 100% frente al mismo período del año pasado y 28,6% comparado con enero-febrero.

En total, durante el primer cuatrimestre del año se detectaron 18 locales sin actividad comercial en las zonas relevadas de La Plata.