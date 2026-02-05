Juan Ignacio Abuchdid, presidente del Grupo IEB, define a su empresa como un ecosistema integrado que combina mercado de capitales, tecnología, real estate y construcción, con una visión clara: canalizar el ahorro hacia la inversión productiva, democratizar el acceso a los mercados y generar crecimiento sostenible ¿Cuál es tu visión sobre el país hoy? En la medida en que Argentina respete el superávit fiscal y continúe avanzando en el ordenamiento regulatorio, institucional y político, el mercado de capitales va a seguir desarrollándose y la economía va a seguir creciendo. Por eso soy optimista y creo que es fundamental sostener este rumbo. Argentina ha vivido históricamente una montaña rusa, alternando períodos de orden con etapas de desorden profundo. Hoy, objetivamente, las cosas se están haciendo bien. El desafío es no volver a equivocarnos. No hay atajos: el crecimiento requiere trabajo, reglas claras, respeto por las instituciones y por el libre mercado. Esto no es magia ni automático, pero si hay consistencia, los resultados llegan. ¿Qué se necesita para llevar el real estate al mercado de capitales? Para que el real estate pueda integrarse de forma genuina al mercado de capitales, además de un marco regulatorio adecuado —que hoy ya existe—, deben darse tres condiciones fundamentales. La primera es prestigio, trayectoria y escala en el mercado de capitales. Hoy IEB, con más de 15 años de historia, posicionada como uno de los cinco principales brokers del país, con más de u$s 3000 millones bajo administración y un grupo que emplea a más de 800 personas, cumple claramente con ese requisito. La segunda condición es la tecnología. Dentro del grupo se encuentra Gallo Financial Technology, que provee infraestructura y acceso al mercado a más de 120 ALyCs y bancos, llegando indirectamente a millones de usuarios finales. Esto permite que los productos que cotizan en el mercado puedan ser adquiridos sin fricciones, sin costos y con pocos clics desde un celular. La tercera —y la más importante— es el conocimiento profundo del negocio inmobiliario. Dentro del Grupo IEB existen cuatro compañías especializadas en real estate, que cubren todo el ciclo del activo. ¿Cuáles son? Puerto Nizuc, un desarrollo de más de u$s 300 millones, con más de mil personas trabajando diariamente. Nizuc Desarrollos, iniciando una de las torres más emblemáticas de Puerto Madero, junto a una marca internacional de primer nivel. IEB Construcciones, que representa la ejecución: cómo se pasa de un terreno a un producto terminado. Un holding de inversiones inmobiliarias, con más de 100 inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, y un análisis profundo de zonas, valores de metro cuadrado y potencial de recuperación. Esta combinación de finanzas, tecnología y real estate en todas sus etapas nos da una visión única para democratizar el acceso y escalar el impacto. ¿Cómo está hoy la constructora? En el caso de IEB Construcciones, la adquisición de la constructora fue un gran desafío operativo y financiero, que implicó reordenar procesos, estructura y equipos en un contexto muy complejo para el sector. Sin embargo, fue una decisión estratégica que nos permitió preservar capacidades, empleo y know-how. Hoy la compañía está plenamente activa, participando en numerosas licitaciones públicas y privadas, con expectativas muy positivas luego de una fuerte inversión en capital humano y en la conformación de un equipo técnico y de gestión de primer nivel. Por otro lado, en Puerto Nizuc, uno de los desarrollos urbanos más relevantes del país, las obras de los primeros cuatro edificios ya se encuentran en una etapa avanzada, y actualmente hay más de 400 viviendas en construcción, reflejando el nivel de actividad, inversión y empleo que estamos generando. ¿Cómo integran el real estate con el mercado de capitales? Puerto Nizuc también es un ejemplo concreto de cómo integramos el real estate con el mercado de capitales. Allí estructuramos un fondo inmobiliario que hoy cuenta con miles de inversores, permitiéndoles tener exposición estratégica a metros cuadrados a través de un instrumento que cotiza en el mercado bajo la sigla PNIZF, y que flota con una valuación cercana a los $ 60.000 millones, consolidándose como un asset class relevante dentro del mercado local. ¿Qué proyectos tienen para este año? En la misma línea, en 2026 vamos a lanzar un fondo de inversión cerrado, con cotización en el mercado secundario, de una magnitud significativamente mayor, que invertirá en metros cuadrados en toda la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo es llevar el real estate al mercado de capitales de manera simple, accesible y líquida, permitiendo que cualquier persona, desde montos bajos, pueda invertir en metros cuadrados sin afrontar los altos costos transaccionales.