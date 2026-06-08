La constructora de un gurú de la City invierte más de u$s 300 millones en un nuevo polo premium en el sur del GBA

La competencia por los terrenos frente al río en el corredor norte del Gran Buenos Aires suma un nuevo jugador. Grupo Upgrade y WWAKE Group anunciaron una inversión de u$s 150 millones para desarrollar un complejo residencial sobre un predio de 14.000 metros cuadrados en Olivos.

Las desarrolladoras adquirieron un lote ubicado en Nogoyá 550, a una cuadra de la avenida del Libertador y cerca del Puerto de Olivos. Allí proyectan levantar tres torres residenciales con alrededor de 350 unidades.

El terreno forma parte de una microzona conocida como “la Isla de Olivos”. Actualmente allí funciona una de las sedes del Colegio San Andrés , institución que avanza con el traslado de sus actividades a su campus educativo.

El proyecto demandará entre cinco y seis años de ejecución. Según estiman las empresas, durante ese período generará más de 1000 puestos de trabajo entre empleo directo e indirecto.

“Estamos trabajando sobre una propuesta de aproximadamente 350 residencias. La idea es ofrecer tipologías de dos, tres y cuatro ambientes con mucho foco en las vistas abiertas y buenos balcones”, explicó Sebastián Wolfshon, director comercial de WWAKE Group a El Cronista.

Qué incluye el desarrollo

Las unidades estarán distribuidas en tres edificios y serán principalmente de dos, tres y cuatro ambientes. El diseño definitivo todavía se encuentra en elaboración, ya que el masterplan continúa en etapa de desarrollo.

El proyecto prevé más de 10.000 metros cuadrados de parques, espacios verdes y áreas recreativas. También contará con gimnasio, piscinas y sectores comunes para los residentes.

“Estamos pensando una propuesta basada en movimiento, bienestar y comunidad. Lo que más nos entusiasma es que el parque sea el principal amenity del proyecto”, señalaron desde la compañía.

Qué pasará con el predio del San Andrés

La institución ya trasladó parte de sus actividades al Campus San Andrés , ubicado en el corredor norte, y prevé continuar con ese esquema durante los próximos años.

Ese movimiento permitió poner en valor uno de los terrenos de mayor tamaño que quedaban disponibles para nuevos desarrollos en esta zona de Vicente López.

El lote se encuentra cerca de la estación Olivos del ferrocarril Mitre, del Puerto de Olivos y de la avenida del Libertador, uno de los principales corredores de conexión con la Ciudad.

Quiénes están detrás de la inversión

Grupo Upgrade cumple este año dos décadas de actividad. A lo largo de ese período participó en más de 40 desarrollos entre edificios residenciales, oficinas, hoteles, centros comerciales y locales.

Actualmente cuenta con proyectos en marcha en Palermo y Belgrano. Además, participa de Ramblas del Plata, el desarrollo que IRSA impulsa sobre los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca.

Se trata de uno de los mayores proyectos inmobiliarios en marcha en la ciudad de Buenos Aires . El masterplan prevé una inversión de u$s 1800 millones, 6000 viviendas, oficinas, locales comerciales, establecimientos educativos, un sanatorio y un paseo costero sobre un predio de 71,6 hectáreas.

Upgrade forma parte del grupo de desarrolladoras que adquirió terrenos durante la primera etapa de comercialización del emprendimiento, a través de la cual IRSA recaudó más de u$s 74 millones.

WWAKE Group, por su parte, es una de las compañías que participa en el relanzamiento de las Trump Towers en Punta del Este.

“Encontrar terrenos de estas dimensiones en Vicente López ya no es algo habitual. Por eso decidimos avanzar con esta operación”, concluyó Wolfshon.