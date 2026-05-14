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aria-label="Compartir artículo por correo electrónico" class="link" href="mailto:?subject=Check%20out%20this%20article&body=https%3A%2F%2Fwww.cronista.com%2Ffinanzas-mercados%2Fabuchdid-briones-y-el-reit-para-dolares-del-colchon-amigos-con-us-10000-y-tambien-ricachones%2F" target="_self"><svg class="email-icon" width="26" height="26" viewBox="0 11.5558 20 18.7942" fill="none" aria-hidden="true" role="img"><path d="M16.902 12.1808H2.6912C1.77073 12.1808 1.02454 12.927 1.02454 13.8475V28.0583C1.02454 28.9788 1.77073 29.725 2.6912 29.725H16.902C17.8225 29.725 18.5687 28.9788 18.5687 28.0583V13.8475C18.5687 12.927 17.8225 12.1808 16.902 12.1808Z" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.25"></path><path d="M1.73914 12.9139L9.95902 20.6605L18.179 12.9139" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.25"></path></svg></a><a aria-label="Ver comentarios del artículo" class="link" href="#comments" target="_self"><svg class="comments-icon" width="26" height="26" viewBox="0 10.98 20 19.09089" fill="none" aria-hidden="true" role="img"><path d="M0.909058 13.7072C0.909058 12.7031 1.72308 11.889 2.72724 11.889H17.2727C18.2769 11.889 19.0909 12.7031 19.0909 13.7072V29.1618L14.3567 26.9963C13.8821 26.7792 13.3661 26.6669 12.8441 26.6669H9.09088H2.72724C1.72308 26.6669 0.909058 25.8528 0.909058 24.8487V13.7072Z" stroke="#5b5a59" stroke-width="1.35"></path><path d="M7.27277 19.506C7.27277 19.0072 6.86368 18.599 6.36368 18.599C5.86368 18.599 5.45459 19.0072 5.45459 19.506C5.45459 20.0049 5.86368 20.413 6.36368 20.413C6.86368 20.413 7.27277 20.0049 7.27277 19.506Z" fill="white" stroke="#5b5a59" stroke-width="0.909091"></path><path d="M14.5455 19.506C14.5455 19.0072 14.1364 18.599 13.6364 18.599C13.1364 18.599 12.7273 19.0072 12.7273 19.506C12.7273 20.0049 13.1364 20.413 13.6364 20.413C14.1364 20.413 14.5455 20.0049 14.5455 19.506Z" fill="white" stroke="#5b5a59" stroke-width="0.909091"></path><path d="M10.9091 19.506C10.9091 19.0072 10.5 18.599 10 18.599C9.50003 18.599 9.09094 19.0072 9.09094 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desarrollo que emprendió a la vera de la Autopista Buenos Aires-La Plata del cual acaba de anunciar una nueva etapa</a>. La actividad misma lo llevó a la construcción, y así se hizo de Dycasa. </p><div class="adzone-ad adzone-ad--intext adzone-ad--intext--finanzas-mercados"><div class="ad-slot-intext " id="ad-slot-intext_0"></div></div><p class="article-body__paragraph">Y<b> ahora dirigió sus cañones financieros a un vehículo de inversión que busca rentabilidad en lo que es hoy el descalce de las cotizaciones de propiedades usadas</b> en la Capital Federal. </p><div class="adzone-ad adzone-ad--intext adzone-ad--intext--finanzas-mercados"><div class="ad-slot-intext " id="ad-slot-intext_1"></div></div><div class="related-template-view"><a class="related-template-view__suggestion" href="/finanzas-mercados/propiedades-y-real-estate-reformas-al-mercado-y-compra-de-creditos-hipotecarios-por-anses-menu-de-la-reactivacion/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><h2 class="related-template-view__suggestion-overline">Te puede interesar</h2><span class="related-template-view__suggestion-title">Propiedades y real estate: reformas al mercado y compra de hipotecarios por ANSES en el menú de la reactivación</span><span class="visually-hidden">abre en nueva pestaña</span></a></div><p class="article-body__paragraph">Las hay en <b>zonas ya con gran desarrollo de infraestructura</b>, que vaticina que recobrarán más temprano que tarde el brillo de otros momentos, y que por eso vale la pena invertir ahora. </p><div class="logora-article-embed"><div class="logora_embed" data-object-id="logora_config"></div></div><p class="article-body__paragraph">Para ello se asoció con el <a href="https://www.instagram.com/beltranbriones/?hl=es" target="_blank" rel="" title="https://www.instagram.com/beltranbriones/?hl=es">emprendedor e influencer inmobiliario <b>Beltrán Briones</b></a>, “que tiene un gran conocimiento pero también una gran capacidad de comunicación de lo que es la inversión y el mercado”, al decir de Abuchdid.</p><div class="adzone-ad adzone-ad--intext adzone-ad--intext--finanzas-mercados"><div class="ad-slot-intext " id="ad-slot-intext_2"></div></div><p class="article-body__paragraph">Juntos crearon <b>REIT, que será el nombre del fondo que lanzarán el próximo 10 de junio y que se apropiará, como first mover del genérico de lo que es la sigla de </b><i><b>Real Estate Investment Trust</b></i><b> o Fondo de Inversión en Inmuebles.</b></p><div class="adzone-ad adzone-ad--intext adzone-ad--intext--finanzas-mercados"><div class="ad-slot-intext " id="ad-slot-intext_3"></div></div><p class="article-body__paragraph">“Seremos los primeros, pero creemos que tiene que haber muchos más en el mercado”, dice Abuchdid en una entrevista con<i> El Cronista</i> junto con Briones. </p><div class="adzone-ad adzone-ad--intext adzone-ad--intext--finanzas-mercados"><div class="ad-slot-intext " id="ad-slot-intext_3"></div></div><p class="article-body__paragraph">El fondo, autorizado por la CNV, desde el lado del inversor, promete una renta básica de 4% anual. El fondo comprará propiedades y pagará la renta con el cobro de los alquileres. La cuotaparte se valorizará por mercado. </p><p class="article-body__paragraph">-Vamos a lanzar formalmente el <b>10 de junio</b> con la colocación inicial. Nuestra intención es sumar a varios brokers para que la base de inversores esté bien atomizada; queremos que sea un producto del mercado, no solo de IEB. El objetivo es juntar entre <b>u$s 20 y 35 millones</b>. No queremos captar más de entrada porque somos responsables: primero debemos invertir ese capital en propiedades de calidad y, una vez que alcancemos el 70% o 75% de inversión, abriremos nuevas ventanas de suscripción, periódicamente. Lo más atractivo para el inversor minorista es que el fondo pagará un <b>1% trimestral de intereses en dólares</b> desde el primer día, funcionando <b>casi como el cupón de un bono</b>, explica <u>Abuchdid.</u></p><div class="related-template-view"><a class="related-template-view__suggestion" href="/finanzas-mercados/eduardo-costantini-no-se-puede-abrir-la-economia-de-un-dia-para-el-otro-hay-que-hacer-fine-tuning/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><h2 class="related-template-view__suggestion-overline">Te puede interesar</h2><span class="related-template-view__suggestion-title">Eduardo Costantini: “Cuando el dólar baja, suben la Bolsa, bonos y propiedades, pero nunca viví nada como esto” </span><span class="visually-hidden">abre en nueva pestaña</span></a></div><p class="article-body__paragraph"><i><b>-¿Por qué es un buen momento para entrar en un fondo inmobiliario como este? </b></i></p><p class="article-body__paragraph"><b>-</b>El metro cuadrado en la Argentina está regalado respecto a los salarios en dólares. Durante el gobierno anterior, <b>se necesitaban 19 salarios para comprar un metro cuadrado; hoy se necesitan solo siete. Esta relación nos indica que la demanda de créditos hipotecarios va a estallar. </b>Si analizamos el escenario de 2017, cuando se otorgaron 60.000 créditos, los precios actuales tendrían que subir un <b>60% solo para equipararse</b> a los de ese momento. Y si vamos a un escenario de normalización macroeconómica más profunda, similar a 1997 donde hubo 300.000 hipotecarios,<b> la suba podría ser exponencial. Hoy, entrar en ladrillos a estos precios tiene un riesgo totalmente limitado; incluso en un escenario pesimista, el activo te defiende.</b></p><figure style="--aspect-ratio:3000/1829" class="article-body__figure"><img alt="Juan Ignacio Abuchdid, CEO de IEB, tiene 46% de IEB Construcciones y ahora, la renta inmobiliaria." class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 1340px) 800px, (min-width: 1024px) 990px, (min-width: 768px) 768px, (min-width: 450px) 600px, (min-width: 375px) 450px, 375px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/entre-las-finanzas-y-el-real-estate-VSXLAS247VBIDIBJAWU3RS2YEM.jpg?auth=e71d5da8b0f5660fbac4a8a90e3b836908b0bb9c4477425e70117ca657ced6cf&smart=true&width=800&height=488&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/entre-las-finanzas-y-el-real-estate-VSXLAS247VBIDIBJAWU3RS2YEM.jpg?auth=e71d5da8b0f5660fbac4a8a90e3b836908b0bb9c4477425e70117ca657ced6cf&smart=true&width=375&height=229&quality=70 375w, https://www.cronista.com/resizer/v2/entre-las-finanzas-y-el-real-estate-VSXLAS247VBIDIBJAWU3RS2YEM.jpg?auth=e71d5da8b0f5660fbac4a8a90e3b836908b0bb9c4477425e70117ca657ced6cf&smart=true&width=450&height=274&quality=70 450w, https://www.cronista.com/resizer/v2/entre-las-finanzas-y-el-real-estate-VSXLAS247VBIDIBJAWU3RS2YEM.jpg?auth=e71d5da8b0f5660fbac4a8a90e3b836908b0bb9c4477425e70117ca657ced6cf&smart=true&width=600&height=366&quality=70 600w, https://www.cronista.com/resizer/v2/entre-las-finanzas-y-el-real-estate-VSXLAS247VBIDIBJAWU3RS2YEM.jpg?auth=e71d5da8b0f5660fbac4a8a90e3b836908b0bb9c4477425e70117ca657ced6cf&smart=true&width=768&height=468&quality=70 768w, https://www.cronista.com/resizer/v2/entre-las-finanzas-y-el-real-estate-VSXLAS247VBIDIBJAWU3RS2YEM.jpg?auth=e71d5da8b0f5660fbac4a8a90e3b836908b0bb9c4477425e70117ca657ced6cf&smart=true&width=990&height=604&quality=70 990w, https://www.cronista.com/resizer/v2/entre-las-finanzas-y-el-real-estate-VSXLAS247VBIDIBJAWU3RS2YEM.jpg?auth=e71d5da8b0f5660fbac4a8a90e3b836908b0bb9c4477425e70117ca657ced6cf&smart=true&width=800&height=488&quality=70 800w" fetchpriority="low" loading="lazy"/><figcaption class="article-body__figure__figcaption"><span class="article-body__figure__caption">Juan Ignacio Abuchdid, CEO de IEB, tiene 46% de IEB Construcciones y ahora, la renta inmobiliaria.</span></figcaption></figure><p class="article-body__paragraph"><b>-</b><i><b>¿En qué zonas específicas va a poner el ojo el Fondo?</b></i></p><p class="article-body__paragraph">-Buscamos activos que tengan un recorrido de <i>upside</i> fenomenal. Estamos viendo edificios de excelente categoría en <b>Recoleta a u$s 2000 el metro</b>, <b>zonas del centro a u$s 1000 </b>y oficinas Triple A en Catalinas. El caso del <b>Microcentro</b> <b>es, para mí, una anomalía total del mercado.</b> Tenés manzanas alrededor de la Casa de Gobierno o el Banco Central, que en cualquier capital del mundo son las más valiosas, cotizando a valores irrisorios. El costo de reposición de esos edificios es de unos u$s 2400 el metro, y hoy los conseguís a u$s 1000. <b>Con el fin de los piquetes y la infraestructura que ya tiene la zona, no tengo dudas de que lo que hoy vale u$s 1000, valdrá u$s 3000 en el corto plazo</b>.</p><p class="article-body__paragraph"><b>-</b><i><b>¿Quiénes son los que creem que suscribirán o les conviene sumarse a este fondo? </b></i></p><p class="article-body__paragraph"><b>-</b>Identificamos <b>tres grandes fuentes de demanda</b>. Primero, los <b>inversores que ya hicieron una gran diferencia en bonos y acciones argentinas, que se cuadruplicaron, y ahora buscan rotar ganancias</b> hacia algo más sólido. <b>Segundo, los ahorristas que tienen u$s 4</b>0.000 millones ociosos en cuentas a la vista en los bancos. Y tercero, <b>el famoso “colchón”, esos u$s 170.000 millones de argentinos que nunca se animaron a la Bolsa por su volatilidad histórica,</b> pero que confían plenamente en el ladrillo como reserva de valor.</p><p class="article-body__paragraph"><i><b>-¿Se pueden comparar estos valores con las propiedades en el exterior?</b></i></p><p class="article-body__paragraph"><u><b>Beltrán Briones</b></u><b>:</b> Coincido con Nacho en que el <i>downside</i> es mínimo. Si mirás Madrid, en el barrio de Salamanca el metro cuadrado está a u$s 25.000 dólares; aquí, en un equivalente como Recoleta o Avenida Quintana, lo conseguís por <b>u$s 2200</b>. Estamos <b>66% abajo en dólares respecto al pico de 2017</b>. Además, <b>el REIT generará un efecto multiplicador: cada propiedad que compremos desencadenará otras tres o cuatro operaciones en el mercado, porque el vendedor de esa unidad saldrá a comprar otra, reactivando toda la cadena</b>.</p><p class="article-body__paragraph"><i><b>-¿Cómo se puede evaluar ese efecto de demanda en el mercado inmobiliario?</b></i> </p><p class="article-body__paragraph">-Hay que hacer una cuenta. <b>En CABA hay unos u$s 10.000 millones construidos en propiedades</b>. Si suponemos que con el REIT, y también con otros instrumentos afines, se levantan<b> u$s 500 millones que salen a demandar propiedades en este mercado.</b> Y le sumamos que el que vende su departamento sale a buscar otro en otro barrio, y al que le compra se va a vivir a un barrio cerrado en el Gran Buenos Aires, y agreguémosle el efecto sobre el crédito hipotecario, <b>rápidamente se transformarán en unos u$s 2000 millones en inmuebles que se van a demandar. Es un efecto multiplicador que va a tener efecto impresionante sobre el precio de las propiedades.</b></p><p class="article-body__paragraph"><b>-</b><i><b>Uno de los condicionantes del precio de esas propiedades construidas es, por ejemplo, el valor de las expensas, y también de las reparaciones. ¿Cómo se gestionan esos costos en lo que el fondo comprará?</b></i></p><p class="article-body__paragraph"><u><b>Ignacio Abuchdid</b></u><b>:</b> El <b>fondo es mucho más eficiente que un particular. Pagamos la cuarta parte en escribanos y solo un 1% de comisión a brokers inmobiliarios, contra el 4% que paga cualquiera en la calle. </b>Además, tenemos una estructura de <b>property management</b> y un equipo legal para actuar rápido ante cualquier imprevisto con inquilinos.</p><figure style="--aspect-ratio:551/478" class="article-body__figure"><img alt="" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 1340px) 800px, (min-width: 1024px) 990px, (min-width: 768px) 768px, (min-width: 450px) 600px, (min-width: 375px) 450px, 375px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/beltran-briones-presenta-su-libro-en-la-feria-del-libro-H76KL2IMAVEOXAS7XYOMSE7LSU.jpg?auth=8846118cfbc7b3e90dc58ecf934f143f098d44e7c427381f180224352c4608d0&smart=true&width=800&height=694&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/beltran-briones-presenta-su-libro-en-la-feria-del-libro-H76KL2IMAVEOXAS7XYOMSE7LSU.jpg?auth=8846118cfbc7b3e90dc58ecf934f143f098d44e7c427381f180224352c4608d0&smart=true&width=375&height=325&quality=70 375w, https://www.cronista.com/resizer/v2/beltran-briones-presenta-su-libro-en-la-feria-del-libro-H76KL2IMAVEOXAS7XYOMSE7LSU.jpg?auth=8846118cfbc7b3e90dc58ecf934f143f098d44e7c427381f180224352c4608d0&smart=true&width=450&height=390&quality=70 450w, https://www.cronista.com/resizer/v2/beltran-briones-presenta-su-libro-en-la-feria-del-libro-H76KL2IMAVEOXAS7XYOMSE7LSU.jpg?auth=8846118cfbc7b3e90dc58ecf934f143f098d44e7c427381f180224352c4608d0&smart=true&width=600&height=521&quality=70 600w, https://www.cronista.com/resizer/v2/beltran-briones-presenta-su-libro-en-la-feria-del-libro-H76KL2IMAVEOXAS7XYOMSE7LSU.jpg?auth=8846118cfbc7b3e90dc58ecf934f143f098d44e7c427381f180224352c4608d0&smart=true&width=768&height=666&quality=70 768w, https://www.cronista.com/resizer/v2/beltran-briones-presenta-su-libro-en-la-feria-del-libro-H76KL2IMAVEOXAS7XYOMSE7LSU.jpg?auth=8846118cfbc7b3e90dc58ecf934f143f098d44e7c427381f180224352c4608d0&smart=true&width=990&height=859&quality=70 990w, https://www.cronista.com/resizer/v2/beltran-briones-presenta-su-libro-en-la-feria-del-libro-H76KL2IMAVEOXAS7XYOMSE7LSU.jpg?auth=8846118cfbc7b3e90dc58ecf934f143f098d44e7c427381f180224352c4608d0&smart=true&width=800&height=694&quality=70 800w" fetchpriority="low" loading="lazy"/></figure><p class="article-body__paragraph"><u><b>Beltrán Briones:</b></u> Para evitar “comprar problemas”, <b>usamos una empresa llamada Check Home</b>. Antes de cerrar cualquier operación, entran con tecnología para medir humedad, termitas o fallas estructurales. Si un departamento es divino pero tiene una mancha de humedad crónica o problemas de fondo, no lo compramos. No vamos a cargar al fondo con gastos extraordinarios evitables.</p><p class="article-body__paragraph"><b>-¿Cómo va a ser operativamente para alguien que quiere entrar con poco capital a integrar estos fondos?</b></p><p class="article-body__paragraph"><u><b>Ignacio Abuchdid:</b></u> Esa es la clave de la democratización: la suscripción mínima es de solo <b>$ 1000</b>. Suscribís <b>en pesos por una cuestión de simplicidad regulatoria, pero tu capital se convierte automáticamente en “ladrillo” dolarizado. </b>El 11 de junio el fondo ya cotiza en BYMA bajo el ticker <b>REIT</b>. Esto te da una ventaja enorme: la divisibilidad. Si mañana necesitás u$s 5000 para un gasto personal, vendés solo esa parte en la Bolsa y listo; no tenés que liquidar un departamento entero para obtener liquidez.</p><p class="article-body__paragraph"><b>-</b><i><b>Beltrán, para finalizar, ¿a quiénes ves como los principales beneficiarios de este vehículo?</b></i></p><p class="article-body__paragraph"><u><b>Beltrán Briones:</b></u> Veo tres perfiles claros. Primero, el <b>joven de 25 o 26 años</b>, como muchos amigos míos, que tiene <b>u$s 10.000 ahorrados</b> y nunca llegaba a un departamento; ahora p<b>uede ser dueño de un pedacito de cientos de unidades</b>. Segundo,<b> el gran inversor, ricachones que quieren tickets de millones de dólares y no quiere el dolor de cabeza de administrar 20 departamentos sueltos</b>. Y tercero, <b>el extranjero que quiere invertir en Argentina de forma legal, en blanco y regulado por la CNV, algo que antes era casi imposible </b>de instrumentar para un desarrollador tradicional.</p></div><div class="article-subscription-banner"><div class="article-subscription-banner__title">¡Queremos conocerte!</div><div class="article-subscription-banner__description"><b>Registrate sin cargo </b> en El Cronista para una experiencia a tu medida.</div><div class="article-subscription-banner__button-wrapper"><a target="_self" class="link" href="/ingresa/">Quiero registrarme</a></div></div><div id="fusion-static-enter:f0fY0qilj0BsuS" style="display:none" data-fusion-component="f0fY0qilj0BsuS"></div><section class="article-body__tags" aria-label="Etiquetas"><h4 class="article-body__tags__title">Temas relacionados</h4><div class="article-body__tags__list"><a class="article-body__tags__item" href="/tema/dolar/" target="_self">dólar</a><a class="article-body__tags__item" href="/tema/banco/" target="_self">banco</a><a class="article-body__tags__item" href="/tema/tasa-de-interes/" target="_self">Tasa de Interés</a><a class="article-body__tags__item" href="/tema/bolsa-106376/" target="_self">Bolsa</a><a class="article-body__tags__item" href="/tema/dolares-del-colchon/" target="_self">Plan para los dólares del colchón</a><a class="article-body__tags__item" href="/tema/propiedades/" target="_self">propiedades</a><a class="article-body__tags__item" href="/tema/inmuebles-103761/" target="_self">inmuebles</a></div></section><div id="fusion-static-exit:f0fY0qilj0BsuS" style="display:none" data-fusion-component="f0fY0qilj0BsuS"></div><div class="adzone-ad adzone-ad--outtext_0 adzone-ad--outtext_0--finanzas-mercados"><div class="ad-slot-outtext_0 " id="ad-slot-outtext_0"></div></div><div class="more-about"><h2 class="more-about__title">Más noticias de <span>dólar</span></h2><ul class="more-about__list"><li class="more-about__item"><div class="story-card"><div class="story-card__image"><a aria-label="El mercado cierra posiciones de carry trade y se sienten efectos sobre el dólar: ¿hasta cuándo?" class="story-card__image-anchor" href="/finanzas-mercados/el-mercado-cierra-posiciones-de-carry-trade-y-se-sienten-efectos-sobre-el-dolar-hasta-cuando/" target="_self"><img alt="El mercado cierra posiciones de carry trade y se sienten efectos sobre el dólar: ¿hasta cuándo?" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 480px) 240px, 120px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/carry-trade-imagen-ilustrativa-el-cronista-NT35AAPAAFGFPJIMDXYMSUUMLA.png?auth=675de3ce9bed63af537d2b855b812505764fb4abf2b0598f48a65fd0ad8cd68d&smart=true&width=240&height=180&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/carry-trade-imagen-ilustrativa-el-cronista-NT35AAPAAFGFPJIMDXYMSUUMLA.png?auth=675de3ce9bed63af537d2b855b812505764fb4abf2b0598f48a65fd0ad8cd68d&smart=true&width=120&height=90&quality=70 120w, 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class="story-card__restricted">Members</span></div><time class="more-about__date" dateTime="2026-05-14T10:35:18.721Z">07:35</time></li><li class="more-about__item"><div class="story-card"><div class="story-card__image"><a aria-label="El mercado se entusiasma con un rebote macro más fuerte: que acciones van a ser las ganadoras" class="story-card__image-anchor" href="/finanzas-mercados/el-mercado-se-entusiasma-con-un-rebote-macro-mas-fuerte-que-acciones-van-a-ser-las-ganadoras/" target="_self"><img alt="El mercado se entusiasma con un rebote macro más fuerte: que acciones van a ser las ganadoras" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 480px) 240px, 120px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/merval-suba-MML2CCGPC5BWRG5QNEF6GA7LFQ.jpg?auth=db83de1ab411b7609b4365f64f2091092ab76e0e4b59256197678a1d8d40836e&smart=true&width=240&height=180&quality=70" 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target="_self"><span class="story-card__byline-name">Julián Yosovitch</span><span></span><span></span></a></div><span class="story-card__restricted">Members</span></div><time class="more-about__date" dateTime="2026-05-14T12:49:51.969Z">09:49</time></li><li class="more-about__item"><div class="story-card"><div class="story-card__image"><a aria-label="A un mes del Mundial de Fútbol 2026 el mercado ya calcula qué impacto puede tener en las reservas" class="story-card__image-anchor" href="/finanzas-mercados/a-un-mes-del-mundial-de-futbol-2026-el-mercado-ya-calcula-que-impacto-puede-tener-en-las-reservas/" target="_self"><img alt="A un mes del Mundial de Fútbol 2026 el mercado ya calcula qué impacto puede tener en las reservas" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 480px) 240px, 120px" 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target="_self"><span class="story-card__headline-text">A un mes del Mundial de Fútbol 2026 el mercado ya calcula qué impacto puede tener en las reservas</span></a></h2><div class="story-card__byline"><a aria-label="Pilar Wolffelt" class="link" href="/autor/pilar-wolffelt/" target="_self"><span class="story-card__byline-name">Pilar Wolffelt</span><span></span><span></span></a></div><span class="story-card__restricted">Members</span></div><time class="more-about__date" dateTime="2026-05-14T12:36:31.948Z">09:36</time></li></ul></div></main><aside class="right-rail__aside"><div class="adzone-ad adzone-ad--outtext_1 adzone-ad--outtext_1--finanzas-mercados"><div class="ad-slot-outtext_1 " id="ad-slot-outtext_1"></div></div><div class="markets-list__ctn" id=""><div class="markets-list"><ul class="markets-list__list" style="--column-count:4"><div class="markets-list__list__header"><span class="markets-list__list__title"></span><span class="markets-list__list__title"><button aria-label="Ordenar por Variación">Variación<svg class="arrow-thin-small null" width="8" height="12" viewBox="0 0 8 12" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M4.35355 0.646447C4.15829 0.451184 3.84171 0.451184 3.64645 0.646447L0.464466 3.82843C0.269204 4.02369 0.269204 4.34027 0.464466 4.53553C0.659728 4.7308 0.976311 4.7308 1.17157 4.53553L4 1.70711L6.82843 4.53553C7.02369 4.7308 7.34027 4.7308 7.53553 4.53553C7.7308 4.34027 7.7308 4.02369 7.53553 3.82843L4.35355 0.646447ZM4 11H4.5V1H4H3.5V11H4Z" fill="#272727"></path></svg></button></span><span class="markets-list__list__title"><button aria-label="Ordenar por Venta">Venta</button></span><span class="markets-list__list__title"><button aria-label="Ordenar por Compra">Compra</button></span></div><li class="markets-list__item"><a aria-label="Dólar BNA" class="link" href="/MercadosOnline/moneda/ARS/" target="_self"><span class="markets-list__item__link"><span class="markets-list__item__col" 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style="--color-accent:#30CC90;--color-text:inherit;--font-weight:400"><span class="currency-symbol">$</span>1.487,41</span><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#30CC90;--color-text:inherit;--font-weight:400"><span class="currency-symbol">$</span>1.484,78</span></span></a></li><li class="markets-list__item"><a aria-label="Euro" class="link" href="/MercadosOnline/moneda/EUR/" target="_self"><span class="markets-list__item__link"><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#30CC90;--color-text:inherit;--font-weight:700"><span class="currency-symbol"></span>Euro</span><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#30CC90;--color-text:#30CC90;--font-weight:400">0,18<!-- -->%</span><span class="markets-list__item__col" style="--color-accent:#30CC90;--color-text:inherit;--font-weight:400"><span class="currency-symbol">$</span>1.632,34</span><span class="markets-list__item__col" 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style="display:none" data-fusion-component="f0fKQWLxj0BsYo"></div><div class="most-read "><h2 class="most-read__title has-bkg-color">Las más leídas de Finanzas y Mercados</h2><div class="most-read__list"><article class="most-read__item"><span class="most-read__item-number">1</span><a aria-label="Qué pasa con el plan Milei: el mercado ya empieza a dudar y ve 5 señales de alarma" class="most-read__item-headline" href="https://www.cronista.com/finanzas-mercados/que-pasa-con-el-plan-milei-el-mercado-ya-empieza-a-dudar-y-ve-5-senales-de-alarma/" target="_self"><b>En alerta<!-- --> </b>Qué pasa con el plan Milei: el mercado ya empieza a dudar y ve 5 señales de alarma</a></article><article class="most-read__item"><span class="most-read__item-number">2</span><a aria-label="Tras el rally histórico que protagonizó Wall Street: qué estrategias convienen para invertir en Cedear" class="most-read__item-headline" href="https://www.cronista.com/finanzas-mercados/tras-el-rally-historico-que-protagonizo-wall-street-que-estrategias-convienen-para-invertir-en-cedear/" target="_self"><b>En máximos históricos<!-- --> </b>Tras el rally histórico que protagonizó Wall Street: qué estrategias convienen para invertir en Cedear</a></article><article class="most-read__item"><span class="most-read__item-number">3</span><a aria-label="Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del jueves 14 de mayo minuto a minuto" class="most-read__item-headline" href="https://www.cronista.com/finanzas-mercados/dolar-hoy-y-dolar-blue-hoy-cual-es-la-cotizacion-del-jueves-14-de-mayo-minuto-a-minuto/" target="_self"><b> </b>Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del jueves 14 de mayo minuto a minuto</a></article></div></div><div id="fusion-static-exit:f0fKQWLxj0BsYo" style="display:none" data-fusion-component="f0fKQWLxj0BsYo"></div><div class="newsletters-chain newsletters-chain--vertical"><div class="newsletters-chain__child"><div class="newsletter-card"><div class="newsletter-card__ctn"><div class="newsletter-card__image"><img alt="La city" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 768px) 300px, 640px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/TMF6YHSWHZEM5ABOUMFG6IEEAE.png?auth=469ee8a1af0e97ea70d6e01d6cfa17ee52d6e2b2fd7ba26e307ac316f3acb3c0&smart=true&width=300&height=225&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/TMF6YHSWHZEM5ABOUMFG6IEEAE.png?auth=469ee8a1af0e97ea70d6e01d6cfa17ee52d6e2b2fd7ba26e307ac316f3acb3c0&smart=true&width=640&height=480&quality=70 640w, https://www.cronista.com/resizer/v2/TMF6YHSWHZEM5ABOUMFG6IEEAE.png?auth=469ee8a1af0e97ea70d6e01d6cfa17ee52d6e2b2fd7ba26e307ac316f3acb3c0&smart=true&width=300&height=225&quality=70 300w" fetchpriority="low" loading="lazy"/></div><h3 class="newsletter-card__title newsletter-card__title--negro"><a class="link" href="http://cronista.com/newsletter-la-city" rel="noopener noreferrer" target="_blank">La city<span class="visually-hidden">abre en nueva pestaña</span></a></h3><div class="newsletter-card__kicker">Todos los jueves</div><div class="newsletter-card__summary">Recibí las novedades sobre el mundo de las finanzas y los mercados en tu email. ¿Qué dice la City?</div><div class="newsletter-card__button-ctn newsletter-card__button-ctn--loading">Cargando...</div></div></div></div></div><div class="adzone-ad adzone-ad--box adzone-ad--box--finanzas-mercados"><div class="ad-slot-box " id="ad-slot-outtext_2"></div></div><div id="fusion-static-enter:f0fPHPFzj0BsI7" style="display:none" data-fusion-component="f0fPHPFzj0BsI7"></div><div class="featured-list"><h2 class="featured-list__title">Destacadas de hoy</h2><ul class="featured-list__list"><li class="featured-list__item"><div class="story-card"><div class="story-card__image"><a aria-label="Poner una moneda arriba del router de WiFi | Para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo" class="story-card__image-anchor" href="https://www.cronista.com/informacion-gral/poner-una-moneda-arriba-del-router-de-wifi-para-que-sirve-y-por-que-recomiendan-hacerlo-3/" target="_self"><picture class="global-picture"><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/PPKLQVEINNFNBKDRV6XL7SI4OQ.jpg?auth=3f37f1ce6a1fbfa98c5e610d9f1225120ceb35dadf386ec4e28d72b3b06d40da&smart=true&width=70&height=53&quality=70" media="(min-width: 1320px)"/><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/PPKLQVEINNFNBKDRV6XL7SI4OQ.jpg?auth=3f37f1ce6a1fbfa98c5e610d9f1225120ceb35dadf386ec4e28d72b3b06d40da&smart=true&width=380&height=285&quality=70" media="(min-width: 768px)"/><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/PPKLQVEINNFNBKDRV6XL7SI4OQ.jpg?auth=3f37f1ce6a1fbfa98c5e610d9f1225120ceb35dadf386ec4e28d72b3b06d40da&smart=true&width=410&height=231&quality=70" media="(min-width: 0px)"/><img alt="Poner una moneda arriba del router de WiFi | Para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo" class="global-image" decoding="async" height="75" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/PPKLQVEINNFNBKDRV6XL7SI4OQ.jpg?auth=3f37f1ce6a1fbfa98c5e610d9f1225120ceb35dadf386ec4e28d72b3b06d40da&smart=true&width=70&height=53&quality=70" width="100" fetchpriority="low" loading="lazy"/></picture></a></div><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="Poner una moneda arriba del router de WiFi | Para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo" class="link" href="https://www.cronista.com/informacion-gral/poner-una-moneda-arriba-del-router-de-wifi-para-que-sirve-y-por-que-recomiendan-hacerlo-3/" target="_self"><span class="story-card__headline-kicker">Truco casero<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">Poner una moneda arriba del router de WiFi | Para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo</span></a></h2></div></li><li class="featured-list__item"><div class="story-card"><div class="story-card__image"><a aria-label="Hervir cáscara de limón, jengibre y canela: para qué sirve y por qué lo recomiendan" class="story-card__image-anchor" href="https://www.cronista.com/informacion-gral/hervir-cascara-de-limon-jengibre-y-canela-para-que-sirve-y-por-que-lo-recomiendan-2/" target="_self"><picture class="global-picture"><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/TOY2Z534SVCC5CLPTJTEJMIK44.png?auth=ac2d29791fb119220e1ccc7d9d672e5528496899d6123175d5b69ba0b6ab6d8f&smart=true&width=70&height=53&quality=70" media="(min-width: 1320px)"/><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/TOY2Z534SVCC5CLPTJTEJMIK44.png?auth=ac2d29791fb119220e1ccc7d9d672e5528496899d6123175d5b69ba0b6ab6d8f&smart=true&width=380&height=285&quality=70" media="(min-width: 768px)"/><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/TOY2Z534SVCC5CLPTJTEJMIK44.png?auth=ac2d29791fb119220e1ccc7d9d672e5528496899d6123175d5b69ba0b6ab6d8f&smart=true&width=410&height=231&quality=70" media="(min-width: 0px)"/><img alt="Hervir cáscara de limón, jengibre y canela: para qué sirve y por qué lo recomiendan" class="global-image" decoding="async" height="75" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/TOY2Z534SVCC5CLPTJTEJMIK44.png?auth=ac2d29791fb119220e1ccc7d9d672e5528496899d6123175d5b69ba0b6ab6d8f&smart=true&width=70&height=53&quality=70" width="100" fetchpriority="low" loading="lazy"/></picture></a></div><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="Hervir cáscara de limón, jengibre y canela: para qué sirve y por qué lo recomiendan" class="link" href="https://www.cronista.com/informacion-gral/hervir-cascara-de-limon-jengibre-y-canela-para-que-sirve-y-por-que-lo-recomiendan-2/" target="_self"><span class="story-card__headline-kicker">Truco casero<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">Hervir cáscara de limón, jengibre y canela: para qué sirve y por qué lo recomiendan</span></a></h2></div></li><li class="featured-list__item"><div class="story-card"><div class="story-card__image"><a aria-label="Se aproxima un diluvio histórico por 24 horas con tormentas y lluvias: todas las zonas afectadas" class="story-card__image-anchor" href="https://www.cronista.com/informacion-gral/se-aproxima-un-diluvio-historico-por-24-horas-con-tormentas-y-lluvias-todas-las-zonas-afectadas/" target="_self"><picture class="global-picture"><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/UY5JYNE4HBFU5AVEDJPMISHFM4.jpg?auth=7c914742d8efef952208de98167cca1581a0203a4cb9560077a2124c4a2884c2&smart=true&width=70&height=53&quality=70" media="(min-width: 1320px)"/><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/UY5JYNE4HBFU5AVEDJPMISHFM4.jpg?auth=7c914742d8efef952208de98167cca1581a0203a4cb9560077a2124c4a2884c2&smart=true&width=380&height=285&quality=70" media="(min-width: 768px)"/><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/UY5JYNE4HBFU5AVEDJPMISHFM4.jpg?auth=7c914742d8efef952208de98167cca1581a0203a4cb9560077a2124c4a2884c2&smart=true&width=410&height=231&quality=70" media="(min-width: 0px)"/><img alt="Se aproxima un diluvio histórico por 24 horas con tormentas y lluvias: todas las zonas afectadas" class="global-image" decoding="async" height="75" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/UY5JYNE4HBFU5AVEDJPMISHFM4.jpg?auth=7c914742d8efef952208de98167cca1581a0203a4cb9560077a2124c4a2884c2&smart=true&width=70&height=53&quality=70" width="100" fetchpriority="low" loading="lazy"/></picture></a></div><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="Se aproxima un diluvio histórico por 24 horas con tormentas y lluvias: todas las zonas afectadas" class="link" href="https://www.cronista.com/informacion-gral/se-aproxima-un-diluvio-historico-por-24-horas-con-tormentas-y-lluvias-todas-las-zonas-afectadas/" target="_self"><span class="story-card__headline-kicker">Alerta meteorológica roja<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">Se aproxima un diluvio histórico por 24 horas con tormentas y lluvias: todas las zonas afectadas</span></a></h2></div></li></ul></div><div id="fusion-static-exit:f0fPHPFzj0BsI7" style="display:none" data-fusion-component="f0fPHPFzj0BsI7"></div><div class="adzone-ad adzone-ad--box adzone-ad--box--finanzas-mercados"><div class="ad-slot-box " id="ad-slot-outtext_4"></div></div><aside class="simple-list simple-list--vertical"><h2 class="simple-list__title">Cotizaciones</h2><ul class="simple-list__list"><li class="simple-list__item"><a class="simple-list__link" href="/cotizacion/mirgor-hoy-asi-cerro-la-cotizacion-este-lunes-14-de-julio/" target="_self"><span><strong>Mercado bursátil<!-- -->.</strong>Mirgor HOY: así cerró la cotización este lunes 14 de julio</span></a></li><li class="simple-list__item"><a class="simple-list__link" href="/cotizacion/grupo-supervielle-hoy-asi-cerro-este-lunes-14-de-julio/" target="_self"><span><strong>Mercado bursátil<!-- -->.</strong>Grupo Supervielle HOY: así cerró este lunes 14 de julio</span></a></li><li class="simple-list__item"><a class="simple-list__link" href="/cotizacion/sociedad-comercial-del-plata-a-cuanto-cotiza-hoy-lunes-14-de-julio/" target="_self"><span><strong>Acciones<!-- -->.</strong>Sociedad Comercial del Plata: a cuánto cotiza hoy lunes 14 de julio</span></a></li></ul></aside></aside></section><section class="right-rail__bottom"><div class="grid-chain-wrapper "><div class="title-block title-block--bolder"><h2 class="title-block__title title-block__title--bolder">Noticias de tu interés</h2></div><div class="grid-chain grid-chain--with-title"><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0fGBh24jxI71CC-5-0-0" style="display:none" data-fusion-component="f0fGBh24jxI71CC-5-0-0"></div><div class="story-card medium"><div class="story-card__image"><a aria-label="Abuchdid, Briones y el REIT: “Para dólares del colchón, amigos con u$s 10.000 y ricachones″" class="story-card__image-anchor" href="/finanzas-mercados/abuchdid-briones-y-el-reit-para-dolares-del-colchon-amigos-con-us-10000-y-tambien-ricachones/" target="_self"><img alt="Abuchdid, Briones y el REIT: “Para dólares del colchón, amigos con u$s 10.000 y ricachones″" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 1340px) 640px, (min-width: 768px) 600px, 450px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/ignacio-abuchdid-grupo-ieb-y-beltran-briones-explican-el-reit-en-expo-efi-SMCOJHI2IZEW3PUZ32ACQNPKDE.jpg?auth=c68d3dc741030ef26489a808aaf5d73b1983487016bcd4742434b448e070fa7d&smart=true&width=640&height=360&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/ignacio-abuchdid-grupo-ieb-y-beltran-briones-explican-el-reit-en-expo-efi-SMCOJHI2IZEW3PUZ32ACQNPKDE.jpg?auth=c68d3dc741030ef26489a808aaf5d73b1983487016bcd4742434b448e070fa7d&smart=true&width=450&height=253&quality=70 450w, https://www.cronista.com/resizer/v2/ignacio-abuchdid-grupo-ieb-y-beltran-briones-explican-el-reit-en-expo-efi-SMCOJHI2IZEW3PUZ32ACQNPKDE.jpg?auth=c68d3dc741030ef26489a808aaf5d73b1983487016bcd4742434b448e070fa7d&smart=true&width=600&height=338&quality=70 600w, 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Cotizará en Bolsa, tendrá una renta fija pero se valorizará con el precio de los inmuebles y la recaudación de alquileres porteños. Cómo funcionará</div></div><div id="fusion-static-exit:f0fGBh24jxI71CC-5-0-0" style="display:none" data-fusion-component="f0fGBh24jxI71CC-5-0-0"></div></div><div class="grid-chain__child"><div class="adzone-ad adzone-ad--bigbox adzone-ad--bigbox--finanzas-mercados"><div class="ad-slot-bigbox " id="ad-slot-outtext_3"></div></div></div><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0ftNNf7jxI710L-5-0-2" style="display:none" data-fusion-component="f0ftNNf7jxI710L-5-0-2"></div><div class="story-card small"><div class="story-card__image"><a aria-label="La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del hermano de Adorni: qué datos buscan" class="story-card__image-anchor" href="/economia-politica/reuniones-en-rosada-mientras-la-justicia-avanza-ahora-contra-su-hermano-la-situacion-de-adorni/" target="_self"><img alt="La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del hermano de Adorni: qué datos buscan" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 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levantar el secreto fiscal y bancario del hermano de Adorni: qué datos buscan" class="link" href="/economia-politica/reuniones-en-rosada-mientras-la-justicia-avanza-ahora-contra-su-hermano-la-situacion-de-adorni/" target="_self"><span class="story-card__headline-kicker">Bajo la lupa<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del hermano de Adorni: qué datos buscan</span></a></h2><div class="story-card__byline"><a aria-label="Mariano Beldyk" class="link" href="/autor/mariano-beldyk/" target="_self"><span class="story-card__byline-name">Mariano Beldyk</span><span></span><span></span></a></div><span class="story-card__restricted">Members</span></div><div id="fusion-static-exit:f0ftNNf7jxI710L-5-0-2" style="display:none" data-fusion-component="f0ftNNf7jxI710L-5-0-2"></div></div><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0fea7I8jxI71cK-5-0-3" style="display:none" data-fusion-component="f0fea7I8jxI71cK-5-0-3"></div><div class="story-card small with-bkg"><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="M&A en la Argentina: cuando invertir deja de ser una apuesta y se convierte en estrategia" class="link" href="/columnistas/ma-en-la-argentina-cuando-invertir-deja-de-ser-una-apuesta-y-se-convierte-en-estrategia/" target="_self"><span class="story-card__headline-kicker">Análisis<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">M&A en la Argentina: cuando invertir deja de ser una apuesta y se convierte en estrategia</span></a></h2><div class="story-card__byline"><a aria-label="Gonzalo Santamarina" class="link" href="/autor/gonzalo-santamarina/" target="_self"><span class="story-card__byline-name">Gonzalo Santamarina</span><span></span><span></span></a></div><span class="story-card__restricted">Members</span></div><div id="fusion-static-exit:f0fea7I8jxI71cK-5-0-3" style="display:none" data-fusion-component="f0fea7I8jxI71cK-5-0-3"></div></div></div></div><div class="grid-chain-wrapper "><div class="grid-chain"><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0foSj0cjxI71NF-5-1-0" style="display:none" data-fusion-component="f0foSj0cjxI71NF-5-1-0"></div><div class="story-card image-bkg-small"><div class="story-card__image"><a aria-label="Más de 70 autos nuevos: todos los lanzamientos que llegarán en 2026" class="story-card__image-anchor" href="/apertura/empresas/mas-de-70-autos-nuevos-todos-los-lanzamientos-que-llegaran-en-2026/" target="_self"><picture class="global-picture"><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/ford-ranger-3LS6IFG2IZFZJERCTTJIV6UFGI.jpg?auth=1fe618cef1f418117508d066b58d672e894c1f312cb0dbe4857ef7de502a9c1f&smart=true&width=320&height=512&quality=70" media="(min-width: 768px)"/><source 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lanzamientos que llegarán en 2026</span></a></h2><span class="story-card__restricted">Members</span></div><div id="fusion-static-exit:f0foSj0cjxI71NF-5-1-0" style="display:none" data-fusion-component="f0foSj0cjxI71NF-5-1-0"></div></div><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0f2YNHdjxI71a1-5-1-1" style="display:none" data-fusion-component="f0f2YNHdjxI71a1-5-1-1"></div><div class="story-card horizontal-medium"><div class="story-card__image"><a aria-label="Mercado Libre suma aviones para sus entregas por primera vez en la Argentina" class="story-card__image-anchor" href="/negocios/mercado-libre-suma-aviones-para-sus-entregas-por-primera-vez-en-la-argentina/" target="_self"><img alt="Mercado Libre suma aviones para sus entregas por primera vez en la Argentina" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 768px) 250px, 450px" 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class="story-card__headline-kicker">Federalización<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">Mercado Libre suma aviones para sus entregas por primera vez en la Argentina</span></a></h2><div class="story-card__byline"><a aria-label="Juliana Monferrán" class="link" href="/autor/juliana-monferran/" target="_self"><span class="story-card__byline-name">Juliana Monferrán</span><span></span><span></span></a></div><span class="story-card__restricted">Members</span></div><div id="fusion-static-exit:f0f2YNHdjxI71a1-5-1-1" style="display:none" data-fusion-component="f0f2YNHdjxI71a1-5-1-1"></div></div><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0fttfbfjxI71ER-5-1-2" style="display:none" data-fusion-component="f0fttfbfjxI71ER-5-1-2"></div><div class="story-card small with-bkg"><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="La advertencia de Xi Jinping a Trump: la relación China-EE.UU. depende de Taiwán" class="link" href="/financial-times/la-advertencia-de-xi-jinping-a-trump-la-relacion-china-eeuu-depende-de-taiwan/" target="_self"><span class="story-card__headline-kicker">Financial Times<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">La advertencia de Xi Jinping a Trump: la relación China-EE.UU. depende de Taiwán</span></a></h2><div class="story-card__byline"><a aria-label="Joe Leahy" class="link" href="/autor/joe-leahy/" target="_self"><span class="story-card__byline-name">Joe Leahy</span><span>, </span><span></span></a><a aria-label="James Politi" class="link" href="/autor/james-politi/" target="_self"><span class="story-card__byline-name">James Politi</span><span>, </span><span></span></a><span class="story-card__byline-label">Edward White</span><span></span><span> y </span><span class="story-card__byline-label">Demetri Sevastopoulo</span><span></span><span></span></div><span class="story-card__restricted">Members</span></div><div id="fusion-static-exit:f0fttfbfjxI71ER-5-1-2" style="display:none" data-fusion-component="f0fttfbfjxI71ER-5-1-2"></div></div><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0fmHtGgjxI71np-5-1-3" style="display:none" data-fusion-component="f0fmHtGgjxI71np-5-1-3"></div><div class="story-card image-bkg-small"><div class="story-card__image"><a aria-label="Airbnb lanza la mejor propuesta a sus usuarios y tendrá impacto el 15 de mayo: de qué se trata" class="story-card__image-anchor" href="/clase/airbnb-lanza-la-mejor-propuesta-a-sus-usuarios-y-tendra-impacto-el-15-de-mayo/" target="_self"><picture class="global-picture"><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/airbnb-PPTQKHOPBFCBHOU5QWAFCVGGFE.jpg?auth=768403db0615d1762fc005c25f9fb22bd26e9dc010840c19ff23469461933c08&smart=true&width=320&height=512&quality=70" media="(min-width: 768px)"/><source 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class="story-card__headline-text">Airbnb lanza la mejor propuesta a sus usuarios y tendrá impacto el 15 de mayo: de qué se trata</span></a></h2></div><div id="fusion-static-exit:f0fmHtGgjxI71np-5-1-3" style="display:none" data-fusion-component="f0fmHtGgjxI71np-5-1-3"></div></div><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0fEbrPhjxI713V-5-1-4" style="display:none" data-fusion-component="f0fEbrPhjxI713V-5-1-4"></div><div class="story-card small reverse"><div class="story-card__image"><a aria-label="Dólar, inflación y actividad: qué empieza a preocuparle a mercado" class="story-card__image-anchor" href="/podcast/dolar-inflacion-y-actividad-que-empieza-a-preocuparle-a-mercado/" target="_self"><img alt="Dólar, inflación y actividad: qué empieza a preocuparle a mercado" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 1340px) 350px, (min-width: 768px) 480px, 450px" 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href="/podcast/ajuste-fiscal-quienes-absorben-los-recortes-y-que-gastos-empiezan-a-preocupar-a-la-economia/" target="_self"><img alt="Ajuste fiscal quiénes absorben los recortes y qué gastos empiezan a preocupar a la economía" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 1340px) 350px, (min-width: 768px) 480px, 450px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/gasto-ajuste-deficit-superavit-recorte-milei-jubilados-tijera-pesos-76TJ6ITW5BA77HQQZKHQNYEXSY.jpg?auth=b898ccab78639d0823c2a4b9ec3346ce8fb8bba274c39abeb7afeb51df3acb16&smart=true&width=350&height=197&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/gasto-ajuste-deficit-superavit-recorte-milei-jubilados-tijera-pesos-76TJ6ITW5BA77HQQZKHQNYEXSY.jpg?auth=b898ccab78639d0823c2a4b9ec3346ce8fb8bba274c39abeb7afeb51df3acb16&smart=true&width=450&height=253&quality=70 450w, 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gastos empiezan a preocupar a la economía</span></a></h2><span class="story-card__icon"><svg class="podcast-icon" width="26" height="26" viewBox="0 0 950 910"><g fill="#41cbc6"><g><path d="M39 851 l-29 -29 0 -199 c0 -274 23 -360 123 -462 97 -100 195 -143 327 -144 195 -1 341 95 428 279 27 58 27 62 30 291 l4 233 -30 30 c-30 29 -33 30 -131 30 -91 0 -102 -2 -128 -24 l-28 -24 -3 -151 -3 -151 30 -30 c28 -29 33 -30 117 -30 l87 0 -7 -52 c-20 -154 -143 -278 -308 -308 -187 -35 -385 115 -413 312 l-7 48 87 0 c82 0 88 1 116 29 l29 29 0 137 c0 144 -10 183 -49 205 -11 5 -63 10 -116 10 -93 0 -98 -1 -126 -29z m201 -176 l0 -115 -70 0 -70 0 0 115 0 115 70 0 70 0 0 -115z m590 0 l0 -115 -70 0 -70 0 0 115 0 115 70 0 70 0 0 -115z"></path></g></g></svg></span></div><div id="fusion-static-exit:f0fmxxojjxI71gt-5-1-5" style="display:none" data-fusion-component="f0fmxxojjxI71gt-5-1-5"></div></div><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0fp29SkjxI71NC-5-1-6" style="display:none" data-fusion-component="f0fp29SkjxI71NC-5-1-6"></div><div class="story-card image-bkg-small"><div class="story-card__image"><a aria-label="Este sector creó 5000 puestos de trabajo y puede generar una lluvia de dólares para Argentina" class="story-card__image-anchor" href="/infotechnology/actualidad/este-sector-creo-5000-puestos-de-trabajo-y-puede-generar-una-lluvia-de-dolares-para-argentina/" target="_self"><picture class="global-picture"><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/140526-P3Z262CS4NAMBHBS4NW7FWDNWM.jpg?auth=094a407d33c2d537883711095dd9888d1fc2a5e4b01793fcf57eac2de267cf31&smart=true&width=320&height=512&quality=70" media="(min-width: 768px)"/><source srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/140526-P3Z262CS4NAMBHBS4NW7FWDNWM.jpg?auth=094a407d33c2d537883711095dd9888d1fc2a5e4b01793fcf57eac2de267cf31&smart=true&width=450&height=546&quality=70" media="(min-width: 0px)"/><img alt="Este sector creó 5000 puestos de trabajo y puede generar una lluvia de dólares para Argentina" class="global-image" decoding="async" height="75" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/140526-P3Z262CS4NAMBHBS4NW7FWDNWM.jpg?auth=094a407d33c2d537883711095dd9888d1fc2a5e4b01793fcf57eac2de267cf31&smart=true&width=320&height=512&quality=70" width="100" fetchpriority="low" loading="lazy"/></picture></a></div><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="Este sector creó 5000 puestos de trabajo y puede generar una lluvia de dólares para Argentina" class="link" href="/infotechnology/actualidad/este-sector-creo-5000-puestos-de-trabajo-y-puede-generar-una-lluvia-de-dolares-para-argentina/" target="_self"><span class="story-card__headline-kicker">Ni minería ni petróleo<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">Este sector creó 5000 puestos de trabajo y puede generar una lluvia de dólares para Argentina</span></a></h2><div class="story-card__byline"><a aria-label="Adrián Mansilla" class="link" href="/autor/adrian-mansilla/" target="_self"><span class="story-card__byline-name">Adrián Mansilla</span><span></span><span></span></a></div><span class="story-card__restricted">Members</span></div><div id="fusion-static-exit:f0fp29SkjxI71NC-5-1-6" style="display:none" data-fusion-component="f0fp29SkjxI71NC-5-1-6"></div></div><div class="grid-chain__child"><div id="fusion-static-enter:f0f2IXEmjxI71EA-5-1-7" style="display:none" data-fusion-component="f0f2IXEmjxI71EA-5-1-7"></div><div class="story-card small reverse"><div class="story-card__image"><a aria-label="Adorni le respondió a Macri: “Le jugó una mala pasada la nostalgia”" class="story-card__image-anchor" href="/economia-politica/adorni-le-respondio-a-macri-le-jugo-una-mala-pasada-la-nostalgia/" target="_self"><img alt="Adorni le respondió a Macri: “Le jugó una mala pasada la nostalgia”" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 1340px) 350px, (min-width: 768px) 480px, 450px" 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href="/economia-politica/adorni-le-respondio-a-macri-le-jugo-una-mala-pasada-la-nostalgia/" target="_self"><span class="story-card__headline-kicker">Fuego cruzado<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">Adorni le respondió a Macri: “Le jugó una mala pasada la nostalgia”</span></a></h2><span class="story-card__icon"><svg class="video-icon" width="26" height="29" viewBox="0 0 9980 6760"><g fill="#41cbc6"><g><path id="pZYevTgJq" d="M1700 6530 c-484 -6 -508 -7 -580 -28 -81 -24 -78 -23 -193 -76 -332 -152 -586 -504 -624 -866 -4 -36 -7 -1005 -7 -2155 0 -2238 -3 -2116 51 -2295 97 -325 370 -606 695 -714 186 -62 11 -58 2508 -61 2418 -2 2380 -3 2543 44 160 47 335 149 455 264 158 154 249 308 314 534 22 77 23 87 28 860 l5 782 1154 -824 c635 -454 1175 -833 1200 -842 74 -29 182 -23 255 12 64 32 118 88 147 151 18 41 19 109 19 2118 l0 2076 -20 44 c-32 67 -83 120 -147 152 -50 25 -69 29 -143 28 -67 0 -94 -4 -125 -21 -23 -12 -558 -391 -1190 -842 l-1150 -821 -5 777 -5 778 -28 100 c-33 120 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aria-label="Las primeras palabras de Santilli: “Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas”" class="story-card__image-anchor" href="/economia-politica/las-primeras-palabras-de-santilli-hare-lo-que-tenga-que-hacer-para-lograr-las-reformas/" target="_self"><img alt="Las primeras palabras de Santilli: “Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas”" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 1340px) 350px, (min-width: 768px) 480px, 450px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/WSEBHBUOVVATHBKRCNUU336QWY.jpg?auth=635d01a959034cc9d4225a6eeac32a2a5f6f5ce21d14966c291f1d024f989fa2&smart=true&width=350&height=197&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/WSEBHBUOVVATHBKRCNUU336QWY.jpg?auth=635d01a959034cc9d4225a6eeac32a2a5f6f5ce21d14966c291f1d024f989fa2&smart=true&width=450&height=253&quality=70 450w, 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height="29" viewBox="0 0 9980 6760"><g fill="#41cbc6"><g><path id="pZYevTgJq" d="M1700 6530 c-484 -6 -508 -7 -580 -28 -81 -24 -78 -23 -193 -76 -332 -152 -586 -504 -624 -866 -4 -36 -7 -1005 -7 -2155 0 -2238 -3 -2116 51 -2295 97 -325 370 -606 695 -714 186 -62 11 -58 2508 -61 2418 -2 2380 -3 2543 44 160 47 335 149 455 264 158 154 249 308 314 534 22 77 23 87 28 860 l5 782 1154 -824 c635 -454 1175 -833 1200 -842 74 -29 182 -23 255 12 64 32 118 88 147 151 18 41 19 109 19 2118 l0 2076 -20 44 c-32 67 -83 120 -147 152 -50 25 -69 29 -143 28 -67 0 -94 -4 -125 -21 -23 -12 -558 -391 -1190 -842 l-1150 -821 -5 777 -5 778 -28 100 c-33 120 -117 295 -186 386 -169 222 -432 384 -698 429 -76 12 -3321 20 -4273 10z m4222 -650 c135 -41 255 -152 310 -287 l23 -58 3 -2070 c2 -1454 -1 -2086 -8 -2122 -26 -122 -127 -257 -236 -315 -117 -63 49 -59 -2420 -58 -1239 0 -2267 3 -2285 6 -64 12 -174 70 -230 122 -67 62 -125 164 -142 254 -10 49 -12 525 -11 2108 2 2017 2 2046 22 2107 52 164 194 292 361 326 43 9 628 11 2302 10 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cómo anotarse" class="global-image" decoding="async" sizes="(min-width: 1340px) 350px, (min-width: 768px) 480px, 450px" src="https://www.cronista.com/resizer/v2/airbnb-PPTQKHOPBFCBHOU5QWAFCVGGFE.jpg?auth=768403db0615d1762fc005c25f9fb22bd26e9dc010840c19ff23469461933c08&smart=true&width=350&height=197&quality=70" srcSet="https://www.cronista.com/resizer/v2/airbnb-PPTQKHOPBFCBHOU5QWAFCVGGFE.jpg?auth=768403db0615d1762fc005c25f9fb22bd26e9dc010840c19ff23469461933c08&smart=true&width=450&height=253&quality=70 450w, https://www.cronista.com/resizer/v2/airbnb-PPTQKHOPBFCBHOU5QWAFCVGGFE.jpg?auth=768403db0615d1762fc005c25f9fb22bd26e9dc010840c19ff23469461933c08&smart=true&width=480&height=270&quality=70 480w, https://www.cronista.com/resizer/v2/airbnb-PPTQKHOPBFCBHOU5QWAFCVGGFE.jpg?auth=768403db0615d1762fc005c25f9fb22bd26e9dc010840c19ff23469461933c08&smart=true&width=350&height=197&quality=70 350w" fetchpriority="low" loading="lazy"/></a></div><h2 class="story-card__headline"><a aria-label="Airbnb estrenará una suite en el Monumental y permitirá patear penales con Montiel: cómo anotarse" class="link" href="/informacion-gral/airbnb-estrenara-una-suite-en-el-monumental-y-permitira-patear-penales-con-montiel-como-anotarse/" target="_self"><span class="story-card__headline-kicker">Única vez en la vida<!-- -->. </span><span class="story-card__headline-text">Airbnb estrenará una suite en el Monumental y permitirá patear penales con Montiel: cómo anotarse</span></a></h2></div><div id="fusion-static-exit:f0fauTFpjxI717W-5-1-9" style="display:none" data-fusion-component="f0fauTFpjxI717W-5-1-9"></div></div></div></div><div class="article-script article-script-null"><div id="taboola-below-article-thumbnails"></div> <script type="text/javascript"> window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({ mode: 'alternating-thumbnails-a', container: 'taboola-below-article-thumbnails', placement: 'Below Article Thumbnails', target_type: 'mix' }); </script></div><div class="article-script article-script-null"><script type="text/javascript"> window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({flush: true}); </script></div></section><footer class="right-rail__footer"><div id="fusion-static-enter:f0fMAdmUj0Bszu" style="display:none" data-fusion-component="f0fMAdmUj0Bszu"></div><div class="footer-recirculation footer-recirculation--default"><div class="footer-recirculation-list"><h3 class="footer-recirculation-list__title">Las más leídas</h3><ul class="footer-recirculation-list__content"><li class="footer-recirculation-list__item"><a class="footer-recirculation-list__link" href="https://www.cronista.com/informacion-gral/poner-una-moneda-arriba-del-router-de-wifi-para-que-sirve-y-por-que-recomiendan-hacerlo-3/" target="_self"><span class="footer-recirculation-list__circle"></span><span><strong>Truco casero<!-- --> </strong>Poner una moneda arriba del router de WiFi | Para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo</span></a></li><li class="footer-recirculation-list__item"><a class="footer-recirculation-list__link" href="https://www.cronista.com/informacion-gral/hervir-cascara-de-limon-jengibre-y-canela-para-que-sirve-y-por-que-lo-recomiendan-2/" target="_self"><span class="footer-recirculation-list__circle"></span><span><strong>Truco casero<!-- --> </strong>Hervir cáscara de limón, jengibre y canela: para qué sirve y por qué lo recomiendan</span></a></li><li class="footer-recirculation-list__item"><a class="footer-recirculation-list__link" href="https://www.cronista.com/informacion-gral/se-aproxima-un-diluvio-historico-por-24-horas-con-tormentas-y-lluvias-todas-las-zonas-afectadas/" target="_self"><span class="footer-recirculation-list__circle"></span><span><strong>Alerta meteorológica roja<!-- --> </strong>Se aproxima un diluvio histórico por 24 horas con tormentas y lluvias: todas las zonas afectadas</span></a></li></ul></div><div class="footer-recirculation-list"><h3 class="footer-recirculation-list__title">Últimas noticias</h3><ul class="footer-recirculation-list__content"><li class="footer-recirculation-list__item"><a class="footer-recirculation-list__link" href="/negocios/enzo-fernandez-lanza-twenty-four-su-primera-marca-de-ropa/" target="_self"><span class="footer-recirculation-list__circle"></span><span><strong>Nuevos proyectos<!-- --> </strong>Enzo Fernández lanza Twenty Four, su primera marca de ropa</span></a></li><li class="footer-recirculation-list__item"><a class="footer-recirculation-list__link" href="/economia-politica/inflacion-tras-el-alivio-esperado-para-abril-una-de-las-consultoras-mas-seguidas-sorprende-con-su-pronostico-para-mayo/" target="_self"><span class="footer-recirculation-list__circle"></span><span><strong>Inflación<!-- --> </strong>Tras el alivio que prevé abril, una de las consultoras más seguidas sorprende con su pronóstico para mayo</span></a></li><li class="footer-recirculation-list__item"><a class="footer-recirculation-list__link" href="/informacion-gral/airbnb-estrenara-una-suite-en-el-monumental-y-permitira-patear-penales-con-montiel-como-anotarse/" target="_self"><span class="footer-recirculation-list__circle"></span><span><strong>Única vez en la vida<!-- --> </strong>Airbnb estrenará una suite en el Monumental y permitirá patear penales con Montiel: cómo anotarse</span></a></li></ul></div><div class="footer-recirculation-list"><h3 class="footer-recirculation-list__title">Cotizaciones</h3><ul class="footer-recirculation-list__content"><li class="footer-recirculation-list__item"><a class="footer-recirculation-list__link" href="/finanzas-mercados/abuchdid-briones-y-el-reit-para-dolares-del-colchon-amigos-con-us-10000-y-tambien-ricachones/" target="_self"><span class="footer-recirculation-list__circle"></span><span><strong>Inversiones<!-- --> </strong>Abuchdid, Briones y el REIT: “Para dólares del colchón, amigos con u$s 10.000 y ricachones″</span></a></li><li class="footer-recirculation-list__item"><a class="footer-recirculation-list__link" href="/finanzas-mercados/el-mercado-cierra-posiciones-de-carry-trade-y-se-sienten-efectos-sobre-el-dolar-hasta-cuando/" target="_self"><span class="footer-recirculation-list__circle"></span><span><strong>Cobertura<!-- --> </strong>El mercado cierra posiciones de carry trade y se sienten efectos sobre el dólar: ¿hasta cuándo?</span></a></li><li class="footer-recirculation-list__item"><a class="footer-recirculation-list__link" href="/finanzas-mercados/el-mercado-se-entusiasma-con-un-rebote-macro-mas-fuerte-que-acciones-van-a-ser-las-ganadoras/" target="_self"><span class="footer-recirculation-list__circle"></span><span><strong>Oportunidad<!-- --> </strong>El mercado se entusiasma con un rebote macro más fuerte: que acciones van a ser las ganadoras</span></a></li></ul></div></div><div id="fusion-static-exit:f0fMAdmUj0Bszu" style="display:none" data-fusion-component="f0fMAdmUj0Bszu"></div><div class="footer-tags"><a class="footer-tags__item" href="/MercadosOnline/dolar.html/" target="_self">Dólar</a><a class="footer-tags__item" href="/MercadosOnline/moneda/ARSB/" target="_self">Dólar Blue</a><a class="footer-tags__item" href="/criptomonedas/" target="_self">Criptomonedas</a><a class="footer-tags__item" href="/bitcoin/" target="_self"> Bitcoin</a><a class="footer-tags__item" href="/fintech/" target="_self">Fintech</a><a class="footer-tags__item" href="/MercadosOnline/indice/MERV/" target="_self">Merval</a><a class="footer-tags__item" href="/tema/quiniela/" target="_self">Quiniela</a><a class="footer-tags__item" href="/informacion-gral/feriados-de-2023-uno-por-uno-en-que-fechas-caen-y-los-4-feriados-xxl-que-habra/" target="_self">Calendario de feriados</a><a class="footer-tags__item" href="/tema/afip/" target="_self">AFIP</a><a class="footer-tags__item" href="/tema/paritarias/" target="_self">Paritarias</a><a class="footer-tags__item" href="/tema/inversiones/" 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class="footer__location"><span><b>cronista.com</b> es propiedad de El Cronista Comercial S.A Registro de propiedad intelectual: 56576959</span><span class="footer__dot"></span><span>"N° de edición: 10.865 - 14 de Mayo de 2026</span><span class="footer__dot"></span><span>Director Periodístico: Hernán de Goñi</span></section></div><div id="fusion-static-exit:f0fla6SVj0Bs9B" style="display:none" data-fusion-component="f0fla6SVj0Bs9B"></div></footer></div></div><script id="fusion-metadata" type="application/javascript">window.Fusion=window.Fusion||{};Fusion.arcSite="el-cronista";Fusion.contextPath="/pf";Fusion.mxId="00000000";Fusion.deployment="522";Fusion.globalContent={"_id":"H3ON2SHXTJCV3LGAHMZYSSSIMI","canonical_url":"/finanzas-mercados/abuchdid-briones-y-el-reit-para-dolares-del-colchon-amigos-con-us-10000-y-tambien-ricachones/","content_elements":[{"_id":"TWRVSIJHKZBH7KP2J432OLXFEI","additional_properties":{},"content":"El <b>CEO de Grupo IEB, Ignacio Abuchdid</b>, le tomó el gustito inmobiliario con el desarrollo de Puerto Nizuk, un <a href=\"https://www.cronista.com/negocios/la-constructora-de-un-guru-de-la-city-invierte-mas-de-us-300-millones-en-un-nuevo-polo-premium-en-el-sur-del-gba/\" target=\"_blank\" rel=\"\" title=\"https://www.cronista.com/negocios/la-constructora-de-un-guru-de-la-city-invierte-mas-de-us-300-millones-en-un-nuevo-polo-premium-en-el-sur-del-gba/\">barrio cerrado en desarrollo que emprendió a la vera de la Autopista Buenos Aires-La Plata del cual acaba de anunciar una nueva etapa</a>. La actividad misma lo llevó a la construcción, y así se hizo de Dycasa. ","type":"text"},{"_id":"IW3LIMXDEFBSZHDZKN43NI4J24","additional_properties":{},"content":"Y<b> ahora dirigió sus cañones financieros a un vehículo de inversión que busca rentabilidad en lo que es hoy el descalce de las cotizaciones de propiedades usadas</b> en la Capital Federal. ","type":"text"},{"_id":"2VBGK4ICOZF25KGI7KJYTOWCMM","embed":{"config":{"tab":"noticia-sugerida","url":"/finanzas-mercados/propiedades-y-real-estate-reformas-al-mercado-y-compra-de-creditos-hipotecarios-por-anses-menu-de-la-reactivacion/"},"id":"custom_powerup_1778766347552","url":"/"},"subtype":"powerup_related","type":"custom_embed"},{"_id":"KRPOCOK3UBGLTC5WDDPUXCEK4E","additional_properties":{},"content":"Las hay en <b>zonas ya con gran desarrollo de infraestructura</b>, que vaticina que recobrarán más temprano que tarde el brillo de otros momentos, y que por eso vale la pena invertir ahora. ","type":"text"},{"_id":"B2QACEFGGZGITOIHYOHJNQPTNM","additional_properties":{},"content":"Para ello se asoció con el <a href=\"https://www.instagram.com/beltranbriones/?hl=es\" target=\"_blank\" rel=\"\" title=\"https://www.instagram.com/beltranbriones/?hl=es\">emprendedor e influencer inmobiliario <b>Beltrán Briones</b></a>, “que tiene un gran conocimiento pero también una gran capacidad de comunicación de lo que es la inversión y el mercado”, al decir de Abuchdid.","type":"text"},{"_id":"IAX6TQGFQRFLRHUFKBDEPXQDOQ","additional_properties":{},"content":"Juntos crearon <b>REIT, que será el nombre del fondo que lanzarán el próximo 10 de junio y que se apropiará, como first mover del genérico de lo que es la sigla de </b><i><b>Real Estate Investment Trust</b></i><b> o Fondo de Inversión en Inmuebles.</b>","type":"text"},{"_id":"KJ6PSATO4VFONKTYCIOPALQFTA","additional_properties":{},"content":"“Seremos los primeros, pero creemos que tiene que haber muchos más en el mercado”, dice Abuchdid en una entrevista con<i> El Cronista</i> junto con Briones. ","type":"text"},{"_id":"ZZN7OEOQYBHPTFWUI5MQGDA3S4","additional_properties":{},"content":"El fondo, autorizado por la CNV, desde el lado del inversor, promete una renta básica de 4% anual. El fondo comprará propiedades y pagará la renta con el cobro de los alquileres. La cuotaparte se valorizará por mercado. ","type":"text"},{"_id":"RZ23LHGZLRGZHHVWR3DKCT5274","additional_properties":{},"content":"-Vamos a lanzar formalmente el <b>10 de junio</b> con la colocación inicial. Nuestra intención es sumar a varios brokers para que la base de inversores esté bien atomizada; queremos que sea un producto del mercado, no solo de IEB. El objetivo es juntar entre <b>u$s 20 y 35 millones</b>. No queremos captar más de entrada porque somos responsables: primero debemos invertir ese capital en propiedades de calidad y, una vez que alcancemos el 70% o 75% de inversión, abriremos nuevas ventanas de suscripción, periódicamente. Lo más atractivo para el inversor minorista es que el fondo pagará un <b>1% trimestral de intereses en dólares</b> desde el primer día, funcionando <b>casi como el cupón de un bono</b>, explica <u>Abuchdid.</u>","type":"text"},{"_id":"4A5AT7QNBBF5PGVNGA524Q5M7E","embed":{"config":{"tab":"noticia-sugerida","url":"/finanzas-mercados/eduardo-costantini-no-se-puede-abrir-la-economia-de-un-dia-para-el-otro-hay-que-hacer-fine-tuning/"},"id":"custom_powerup_1778766423375","url":"/"},"subtype":"powerup_related","type":"custom_embed"},{"_id":"VP5FDANF5VGMLBTVTDKYRSOF3Q","additional_properties":{},"content":"<i><b>-¿Por qué es un buen momento para entrar en un fondo inmobiliario como este? </b></i>","type":"text"},{"_id":"CF4ZBBWTRJCQ5MFXCX7YLTXSHE","additional_properties":{},"content":"<b>-</b>El metro cuadrado en la Argentina está regalado respecto a los salarios en dólares. Durante el gobierno anterior, <b>se necesitaban 19 salarios para comprar un metro cuadrado; hoy se necesitan solo siete. Esta relación nos indica que la demanda de créditos hipotecarios va a estallar. </b>Si analizamos el escenario de 2017, cuando se otorgaron 60.000 créditos, los precios actuales tendrían que subir un <b>60% solo para equipararse</b> a los de ese momento. Y si vamos a un escenario de normalización macroeconómica más profunda, similar a 1997 donde hubo 300.000 hipotecarios,<b> la suba podría ser exponencial. 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Estamos viendo edificios de excelente categoría en <b>Recoleta a u$s 2000 el metro</b>, <b>zonas del centro a u$s 1000 </b>y oficinas Triple A en Catalinas. El caso del <b>Microcentro</b> <b>es, para mí, una anomalía total del mercado.</b> Tenés manzanas alrededor de la Casa de Gobierno o el Banco Central, que en cualquier capital del mundo son las más valiosas, cotizando a valores irrisorios. El costo de reposición de esos edificios es de unos u$s 2400 el metro, y hoy los conseguís a u$s 1000. <b>Con el fin de los piquetes y la infraestructura que ya tiene la zona, no tengo dudas de que lo que hoy vale u$s 1000, valdrá u$s 3000 en el corto plazo</b>.","type":"text"},{"_id":"XJXWGHZCGRHTHEUZDIAGQ7S6HE","additional_properties":{},"content":"","type":"text"},{"_id":"COWNXNRBZRA3XNLAYBUA4KSIL4","additional_properties":{},"content":"<b>-</b><i><b>¿Quiénes son los que creem que suscribirán o les conviene sumarse a este fondo? </b></i>","type":"text"},{"_id":"XKPX2YS75FGWXM6WXWJUYQRO2U","additional_properties":{},"content":"<b>-</b>Identificamos <b>tres grandes fuentes de demanda</b>. Primero, los <b>inversores que ya hicieron una gran diferencia en bonos y acciones argentinas, que se cuadruplicaron, y ahora buscan rotar ganancias</b> hacia algo más sólido. <b>Segundo, los ahorristas que tienen u$s 4</b>0.000 millones ociosos en cuentas a la vista en los bancos. 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Además, <b>el REIT generará un efecto multiplicador: cada propiedad que compremos desencadenará otras tres o cuatro operaciones en el mercado, porque el vendedor de esa unidad saldrá a comprar otra, reactivando toda la cadena</b>.","type":"text"},{"_id":"QNKZUF23VVA5NOARUVI5VSBFR4","additional_properties":{},"content":"<i><b>-¿Cómo se puede evaluar ese efecto de demanda en el mercado inmobiliario?</b></i> ","type":"text"},{"_id":"R6PHXZZ76FFU7NJ56L6TDTJ4B4","additional_properties":{},"content":"-Hay que hacer una cuenta. <b>En CABA hay unos u$s 10.000 millones construidos en propiedades</b>. Si suponemos que con el REIT, y también con otros instrumentos afines, se levantan<b> u$s 500 millones que salen a demandar propiedades en este mercado.</b> Y le sumamos que el que vende su departamento sale a buscar otro en otro barrio, y al que le compra se va a vivir a un barrio cerrado en el Gran Buenos Aires, y agreguémosle el efecto sobre el crédito hipotecario, <b>rápidamente se transformarán en unos u$s 2000 millones en inmuebles que se van a demandar. 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Pagamos la cuarta parte en escribanos y solo un 1% de comisión a brokers inmobiliarios, contra el 4% que paga cualquiera en la calle. </b>Además, tenemos una estructura de <b>property management</b> y un equipo legal para actuar rápido ante cualquier imprevisto con inquilinos.","type":"text"},{"_id":"H76KL2IMAVEOXAS7XYOMSE7LSU","additional_properties":{"fullSizeResizeUrl":"/resizer/v2/H76KL2IMAVEOXAS7XYOMSE7LSU.jpg?auth=8846118cfbc7b3e90dc58ecf934f143f098d44e7c427381f180224352c4608d0","galleries":[],"ingestionMethod":"manual","mime_type":"image/jpeg","originalName":"briones libro.jpg","originalUrl":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/H76KL2IMAVEOXAS7XYOMSE7LSU.jpg","proxyUrl":"/resizer/v2/H76KL2IMAVEOXAS7XYOMSE7LSU.jpg?auth=8846118cfbc7b3e90dc58ecf934f143f098d44e7c427381f180224352c4608d0","published":true,"resizeUrl":"/resizer/v2/H76KL2IMAVEOXAS7XYOMSE7LSU.jpg?auth=8846118cfbc7b3e90dc58ecf934f143f098d44e7c427381f180224352c4608d0","restricted":false,"thumbnailResizeUrl":"/resizer/v2/H76KL2IMAVEOXAS7XYOMSE7LSU.jpg?auth=8846118cfbc7b3e90dc58ecf934f143f098d44e7c427381f180224352c4608d0&width=300","version":0,"template_id":1427},"address":{},"auth":{"1":"8846118cfbc7b3e90dc58ecf934f143f098d44e7c427381f180224352c4608d0"},"caption":"","created_date":"2026-05-14T14:06:24Z","credits":{"affiliation":[]},"height":478,"image_type":"photograph","last_updated_date":"2026-05-14T14:06:24Z","licensable":false,"owner":{"id":"elcronista","sponsored":false},"source":{"additional_properties":{"editor":"photo center"},"edit_url":"","system":"photo center"},"subtitle":"Beltrán Briones presenta su líbro en la Feria del Libro","taxonomy":{"associated_tasks":[]},"type":"image","url":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/H76KL2IMAVEOXAS7XYOMSE7LSU.jpg","version":"0.10.9","width":551,"syndication":{}},{"_id":"OUHGGMFNZNH3DM5LS5STPC3SHM","additional_properties":{},"content":"<u><b>Beltrán Briones:</b></u> Para evitar “comprar problemas”, <b>usamos una empresa llamada Check Home</b>. Antes de cerrar cualquier operación, entran con tecnología para medir humedad, termitas o fallas estructurales. Si un departamento es divino pero tiene una mancha de humedad crónica o problemas de fondo, no lo compramos. No vamos a cargar al fondo con gastos extraordinarios evitables.","type":"text"},{"_id":"QXH55ZME4ZHL5NI3L7OHJ7TJ74","additional_properties":{},"content":"<b>-¿Cómo va a ser operativamente para alguien que quiere entrar con poco capital a integrar estos fondos?</b>","type":"text"},{"_id":"ZD6TVHKQQBA3XCMJKCUHXJ53Y4","additional_properties":{},"content":"<u><b>Ignacio Abuchdid:</b></u> Esa es la clave de la democratización: la suscripción mínima es de solo <b>$ 1000</b>. Suscribís <b>en pesos por una cuestión de simplicidad regulatoria, pero tu capital se convierte automáticamente en “ladrillo” dolarizado. </b>El 11 de junio el fondo ya cotiza en BYMA bajo el ticker <b>REIT</b>. Esto te da una ventaja enorme: la divisibilidad. Si mañana necesitás u$s 5000 para un gasto personal, vendés solo esa parte en la Bolsa y listo; no tenés que liquidar un departamento entero para obtener liquidez.","type":"text"},{"_id":"SKBJIF6X2FAMPD2A4LVVQ7GZAY","additional_properties":{},"content":"<b>-</b><i><b>Beltrán, para finalizar, ¿a quiénes ves como los principales beneficiarios de este vehículo?</b></i>","type":"text"},{"_id":"4BYUA4LCWFBFTFKFGKQJBLI5JM","additional_properties":{},"content":"<u><b>Beltrán Briones:</b></u> Veo tres perfiles claros. Primero, el <b>joven de 25 o 26 años</b>, como muchos amigos míos, que tiene <b>u$s 10.000 ahorrados</b> y nunca llegaba a un departamento; ahora p<b>uede ser dueño de un pedacito de cientos de unidades</b>. Segundo,<b> el gran inversor, ricachones que quieren tickets de millones de dólares y no quiere el dolor de cabeza de administrar 20 departamentos sueltos</b>. 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","type":"text"},{"_id":"O5HXDEGLRRHE3KJNWIT3JGDTUA","additional_properties":{},"content":"Aun cuando en los bancos están atentos a la posibilidad de <b>securitizar hipotecas una vez que se incremente la demanda atraída por la baja de las tasas de interés que comenzó a vislumbrarse en los créditos UVA desde hace un mes</b>.","type":"text"},{"_id":"RLB3HUJOI5CNXMAX7EOPR4ATOI","embed":{"config":{"tab":"noticia-sugerida","url":"/finanzas-mercados/eduardo-costantini-no-se-puede-abrir-la-economia-de-un-dia-para-el-otro-hay-que-hacer-fine-tuning/"},"id":"custom_powerup_1777945171280","url":"/"},"subtype":"powerup_related","type":"custom_embed"},{"_id":"EBNJZRNJLRFUVGWA2N4L3XUAXQ","additional_properties":{},"content":"La idea más relevante que está en estudio en sectores del mercado financiero vinculados con desarrollos inmobiliarios <b>apunta a instrumentar la posibilidad de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra la ANSeS y que es el reaseguro del pago de jubilaciones y pensiones, pueda invertir en hipotecas.</b>","type":"text"},{"_id":"72JMIA2EH5FTXM6HNL7RTJHF3Y","additional_properties":{},"content":"Podrían ser a través de distintos tipos de vehículos en estudio y estaría basado en la reglamentación actual del Fondo. 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E indicó que el fondo compra activos inmobiliarios ya operativos, cobra alquileres mensuales y distribuye esa renta en forma de dividendos trimestrales.","type":"text"},{"_id":"56ZRDJQCVNAZ3CZKMTTESMYQZA","additional_properties":{},"content":"Asegura que tendrá<b> liquidez con su cotización en Bolsa, que podrá ser negociada por cualquier broker o plataforma. 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","type":"text"},{"_id":"FSLD7GG7BREVRNDNQMT2YAAUDQ","additional_properties":{},"content":"Sin embargo, su trayectoria, que se inicia como emprendedor en los ‘70, está marcada por las finanzas en <b>Consultatio -hoy One618-</b>, luego por el real estate, con <b>Nordelta </b>como hito fundante de su actividad en el sector, que se proyectó naturalmente con el <b>Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba)</b>, que hoy reconoce como su hábitat natural.","type":"text"},{"_id":"WTWOMA3I6JEEDKB6M7AJ7W5III","additional_properties":{},"content":"<b>“Entre obras”, </b>afirma Costantini en esta entrevista con <i><b>El Cronista </b></i>en la cual reseña las característica de este tiempo, analiza el contexto para sus tres actividades principales y propone qué cambiar en la Argentina.","type":"text"},{"_id":"G2XLV6E6ABCGJOZXGXJDXWDGOM","additional_properties":{"fullSizeResizeUrl":"/resizer/v2/G2XLV6E6ABCGJOZXGXJDXWDGOM.JPG?auth=087c8aada2e87ee9b68baa79fd31540992f7237218e2a08b97aa07accbbb9a61","galleries":[],"ingestionMethod":"manual","mime_type":"image/jpeg","originalName":"Pinta Antonio _11.JPG","originalUrl":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/G2XLV6E6ABCGJOZXGXJDXWDGOM.JPG","proxyUrl":"/resizer/v2/G2XLV6E6ABCGJOZXGXJDXWDGOM.JPG?auth=087c8aada2e87ee9b68baa79fd31540992f7237218e2a08b97aa07accbbb9a61","published":true,"resizeUrl":"/resizer/v2/G2XLV6E6ABCGJOZXGXJDXWDGOM.JPG?auth=087c8aada2e87ee9b68baa79fd31540992f7237218e2a08b97aa07accbbb9a61","restricted":false,"takenOn":"2026-04-13T18:22:06Z","thumbnailResizeUrl":"/resizer/v2/G2XLV6E6ABCGJOZXGXJDXWDGOM.JPG?auth=087c8aada2e87ee9b68baa79fd31540992f7237218e2a08b97aa07accbbb9a61&width=300","version":0,"template_id":1427},"address":{},"auth":{"1":"087c8aada2e87ee9b68baa79fd31540992f7237218e2a08b97aa07accbbb9a61"},"caption":"","copyright":"A@PINTA.FOTO","created_date":"2026-04-29T01:50:34Z","credits":{"affiliation":[],"by":[{"byline":"A@PINTA_Foto","name":"A@PINTA_Foto","type":"author"}]},"height":2730,"image_type":"photograph","last_updated_date":"2026-04-29T01:50:34Z","licensable":false,"owner":{"id":"elcronista","sponsored":false},"source":{"additional_properties":{"editor":"photo center"},"edit_url":"","system":"photo center"},"subtitle":"Eduardo Costantini en El Cronista (2)","taxonomy":{"associated_tasks":[]},"type":"image","url":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/G2XLV6E6ABCGJOZXGXJDXWDGOM.JPG","version":"0.10.9","width":3797,"syndication":{}},{"_id":"JACTARX72RALZDDGYAKOB2ZVAI","additional_properties":{},"content":"Próximo a cumplir 80 años, también comenta cómo vive esta etapa de su vida, detalla aspectos familiares y de la planificación de su legado, tanto para las empresas e instituciones que lo tienen a él como motor como para el futuro de sus allegados más directos.","type":"text"},{"_id":"245AEPANCVGXPJJOCM3SRWHLNE","additional_properties":{},"content":"En esta entrevista señala la incertidumbre política que rodea a la próxima elección presidencial, atada a la caída de la capacidad de compra de la población. “<b>Hay corrupción en todos los niveles de Gobierno y las empresas”</b>, lanza en su diagnóstico de “cuatro pilares de manteca” que hay que corregir.","type":"text"},{"_id":"4CHS6XWUPBCSDL2WS7GHHT7C4I","additional_properties":{},"content":"Apunta también a los<b> efectos positivos del plan económico del Gobierno</b>, vinculado con la decisión política del presidente Javier Milei y al rol del equipo económico en la instrumentación. 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Y, precisamente, las empresas de software son las más castigadas. <u>Los líderes son diferentes en este momento, hay más guerras, hay un orden que se ha quebrado Y en nuestro país en particular también hay un cambio muy importante, hay un cambio en los votantes</u>. 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Sin inflación, vas a empezar a sufrir en muchas áreas que antes zafaban. <u>El mercado financiero, tenía spread y márgenes muy elevados. Nosotros tenemos una administradora de fondos, cuando la inflación se comprime, el spread, que era gigante, era absurdo, también el spread de lo de los bancos, el margen de las operaciones se achica enormemente.</u> En todo el mundo los márgenes son menores, hay más competencia. Y nosotros somos un país un poco surrealista, y tenemos que tratar de hacer viable este país a largo plazo. Por ejemplo<u>, tenemos un elevadísimo nivel de corrupción. En todas las esferas de los gobiernos y de distintas instituciones, incluyendo a los empresarios y eso le cuesta miles y miles de millones de dólares al país, y también modifica muchas decisiones.</u> Tenemos un porcentaje elevadísimo de evasión, la economía informal es el cuarenta por ciento que no aportan. Tercero, la mayor cantidad de ahorro por falta de confianza está fuera del sistema, o sea, no está en pesos. Cuarto, no hay política de Estado. <u>Uruguay tiene una percepción de riesgo muy bajo, porque vos sabés que la regla de juego y cosas elementales se van a mantener no importa quién gane.</u> Entonces, uno dice parecería ser que el equilibrio fiscal está para quedarse, porque la población votó por el equilibrio, o sea, lo compró. Entonces, el político sigue lo que compra el votante, es la, porque si no, perdés la elección, entonces, tampoco te dolía eso. ","type":"text"},{"_id":"Y47K5FOKHNGNTPBMH6PHPPTJO4","additional_properties":{},"content":"“Hay que tratar de tener el mayor ingenio para mejorar los productos y vender más, y gastar menos. Hay una presión del costo hacia arriba, y la economía está creciendo de una manera muy heterogénea”. 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Y las tasas de interés, si tuviéramos acá el ahorro que plantamos afuera, los dólares caerían del cielo, nos habríamos que hacer con los dólares.","type":"text"},{"_id":"GLOEQ3SRINAUFOBEQF4DKVALJE","additional_properties":{},"content":"","type":"text"},{"_id":"C5IFMXHEERGZBDRXP47H5HUX4Q","additional_properties":{},"content":"","type":"text"},{"_id":"NJT4SYXPRFDNTJTH7RJQPWZWDQ","additional_properties":{},"content":"<i><b>-¿Vos tenés muchos dólares enterrados acá?</b></i>","type":"text"},{"_id":"TE7KQ7VHQJDQHIWMFCUAGL7HVU","additional_properties":{},"content":"-Sí, ahorro en dólares, líquidos, si, como colchón para mantener las estructuras, el Malba.","type":"text"},{"_id":"P7RT2LV7PFB77FLJTAK6M5OMAE","additional_properties":{},"content":"“El mercado financiero, tenía spread y márgenes muy elevados. 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Hoy de lo que se habla no es tanto de la falta de dólares, porque ese este semestre estamos muy bien con los dólares y el Banco Central está comprando, que es una buena noticia. Pero <u>el año que viene habría que ver cómo reaccionan los inversores frente a las elecciones generales, y cómo está el Gobierno. Ahora se dice que el nivel de actividad en los centros urbanos está flojo, la gente, de alguna manera, está padeciendo la falta de poder de compra. </u>El consumo en algunos sectores está flojo, hay un hay un exceso de stock de importados, por ejemplo. hay que ver cómo el el votante va reaccionando. Ahora estamos entrando a un terreno de tasas negativas, supuestamente para ayudar a la actividad económica. Nosotros, efectivamente, hemos hecho grandes inversiones el año pasado, estamos trabajando intensamente en en la concepción de esos proyectos. Siempre invertimos, como dice Buffett, yo yo no puedo manejar la macro. Trato de tener proyectos longevos, de buena calidad, que vayan de por sí y que no dependan tanto de la macro, aunque es un poco difícil. Entonces, nos situamos en el en el segmento alto del mercado. Claro. Uno dice, bueno, pero eso no está bueno socialmente. Pero no hay crédito hipotecario. En todos los países tienen, o sea, baja inflación, baja tasa de interés y créditos a 30 años. <u>Si hay acceso a la vivienda, podés hacer productos para clase media, para las familias comunes.</u>","type":"text"},{"_id":"BQGU6RQJ4VFBHBZYL4OIBC56NE","additional_properties":{},"content":"“Tenemos un elevadísimo nivel de corrupción. 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Pero como los bancos no tienen fondeo a largo plazo, tampoco pueden prestar a largo plazo.</u> Las tasas de hipotecarios ahora bajaron cinco puntos, pero estaba indexado a la inflación, más por ahí 14 puntos.","type":"text"},{"_id":"RT4WICHXQRFNBPUB26ZFAILATY","additional_properties":{},"content":"-<i><b>Siempre contás que Nordelta se vendió todo sin crédito hipotecario, y fue un boom en ese momento…</b></i>","type":"text"},{"_id":"JHU3U4LQLVC3XFK3KW3ZUJTPKE","additional_properties":{},"content":"<u>-Volvemos al surrealismo. Si yo cuento en el exterior que hay un desarrollo que, más o menos, invirtieron unos u$s 5000 millones y que no hubo un peso de crédito, o sea, te miran con cara de loco. </u>","type":"text"},{"_id":"KCPAEKJWHZDMHIVGNNMYV5CT2U","additional_properties":{},"content":"<i><b>-¿Hoy convendría hacer otro proyecto como Nordelta en esas condiciones?</b></i>","type":"text"},{"_id":"CLH5TG345JFCPKXCJT4LY4PP7Q","additional_properties":{},"content":"-Tenemos <u>Puertos, que anda bien. Por ahí no tiene la misma velocidad que Nordelta. Pero el problema de estos desarrollos es que son para el segmento que depende de sus ingresos pero que tiene ahorro en dólares</u>, tiene acceso. Nordelta y Puertos que se pagan a tres, cuatro años. Las familias van acompañando el desarrollo del barrio pagando la cuota mensual, después se tiene que hacer la casa. Mucho mejor sería que hubiera crédito a 30 años, a una tasa razonable. <u>En Uruguay la tasa es de 4% en dólares, no indexado. 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En el último tiempo hubo un enfrentamiento entre el Gobierno y los empresarios, un poco tiñiéndolo de corrupción o de negocios más opacos. ¿Cómo viste esa ese enfrentamiento?</b></i>","type":"text"},{"_id":"MGOHH53Q7RCYLLL6IMTXNFQZEU","additional_properties":{},"content":"-<u>Si empezás a abrir la economía, no estoy hablando de este caso particular, evidentemente en el exterior tienen ventajas comparativas en general.</u> Porque la Argentina es superproductiva en el sector agroexportador, en minería, o sea, industria de extracción. Y también hay muy buenas empresas industriales con muy buena tecnología, pero no es la mayoría. <u>Pero vos no podés abrir la economía de un día para el otro, esto es una discusión de en inglés, se dice </u><i><u>fine tuning</u></i><u>, o sea, tenés que ir viendo. Entonces, ahí lo que ocurrió es que el importado, en ambos casos, le gana le ganaba al nacional. Hay una disyuntiva, ¿en qué medida voy abriendo gradualmente la economía? ¿Por qué el exterior tiene una ventaja comparativa?</u> Porque tiene menos impuestos, porque tiene financiación barata, bueno, tiene la tecnología, porque viene de un nivel de inversión histórica que nosotros no tenemos. Hemos perdido décadas con la mala política. Mientras se habla de IA, ponen cohetes en el espacio, nosotros estamos con la con las peleas, con casos de corrupción, con la inflación, con los todo lo que dije anteriormente. <u>Hay que ponernos las pilas y hacer un cambio, y saber que ese cambio lleva años, si no décadas, para encarar el país en serio. Y esto es lo que la población tiene que entender, y vamos a sufrir. Si seguimos el camino correcto, es un camino de esfuerzo. No es que vienen todas las inversiones y se crea empleo de un día para el otro, es así, es un proceso.</u>","type":"text"},{"_id":"XH7JW62ESNFPZLQ3ICDYROCWYU","additional_properties":{"fullSizeResizeUrl":"/resizer/v2/XH7JW62ESNFPZLQ3ICDYROCWYU.JPG?auth=ac3389c04c5b5fe9845ba6f49696a5c48277f50ecc1f5c359ccf07d187e3b673","galleries":[],"ingestionMethod":"manual","mime_type":"image/jpeg","originalName":"Pinta Antonio _7.JPG","originalUrl":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/XH7JW62ESNFPZLQ3ICDYROCWYU.JPG","proxyUrl":"/resizer/v2/XH7JW62ESNFPZLQ3ICDYROCWYU.JPG?auth=ac3389c04c5b5fe9845ba6f49696a5c48277f50ecc1f5c359ccf07d187e3b673","published":true,"resizeUrl":"/resizer/v2/XH7JW62ESNFPZLQ3ICDYROCWYU.JPG?auth=ac3389c04c5b5fe9845ba6f49696a5c48277f50ecc1f5c359ccf07d187e3b673","restricted":false,"takenOn":"2026-04-13T18:23:10Z","thumbnailResizeUrl":"/resizer/v2/XH7JW62ESNFPZLQ3ICDYROCWYU.JPG?auth=ac3389c04c5b5fe9845ba6f49696a5c48277f50ecc1f5c359ccf07d187e3b673&width=300","version":0,"template_id":1427},"address":{},"auth":{"1":"ac3389c04c5b5fe9845ba6f49696a5c48277f50ecc1f5c359ccf07d187e3b673"},"caption":"","copyright":"A@PINTA.FOTO","created_date":"2026-04-29T01:56:32Z","credits":{"affiliation":[],"by":[{"byline":"A@PINTA_Foto","name":"A@PINTA_Foto","type":"author"}]},"height":2758,"image_type":"photograph","last_updated_date":"2026-04-29T01:56:32Z","licensable":false,"owner":{"id":"elcronista","sponsored":false},"source":{"additional_properties":{"editor":"photo center"},"edit_url":"","system":"photo center"},"subtitle":"Eduardo Costantini, entrevistado en El Cronista","taxonomy":{"associated_tasks":[]},"type":"image","url":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcronista/XH7JW62ESNFPZLQ3ICDYROCWYU.JPG","version":"0.10.9","width":3827,"syndication":{}},{"_id":"C4GULEEZZ5HONGLLIGQ37TOR3Y","additional_properties":{},"content":"“Pero vos no podés abrir la economía de un día para el otro, esto es una discusión de en inglés, se dice fine tuning, o sea, tenés que ir viendo. 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Entonces, es un arte, y están las expectativas en el medio.","type":"text"},{"_id":"I2EODBBATNEVBO5Q5HL6R4X5ZM","additional_properties":{},"content":" -<i><b>¿Qué te parece el equipo económico, con Luis Caputo y Santiago Bausili? ¿Tenés trato con ellos, los conocés?</b></i>","type":"text"},{"_id":"HP3YADVNWNDRHLZEHD3VXH7WZ4","additional_properties":{},"content":"-A Bausili lo he visto en una reunión, con Toto Caputo nunca he hablado con él, pero lo conozco. <u>Es gente muy capaz, está muy alineado con el Presidente -al Presidente no lo vi nunca, ni colectiva ni individualmente-, que creo que baja línea en la política económica, tiene una idea clara. Uno puede decir si está bien o si está mal, o sea, hay, sin duda</u>, parte de su pensamiento que es que es sumamente correcta. Puede parecer que es demasiado exagerado en otros aspectos, pero es gente muy idónea, que se maneja muy bien. Dentro de esta situación general, <u>el año pasado, por ejemplo, la política monetaria causó daño, pero eso provino de una expectativa de un resultado de medio término malo para el Gobierno, y entonces estuvo la mini corrida del dólar.</u> Por ahí, vos tenés un paciente medio entubado y equilibrado, pero por ahí falla algo, entonces tenés que asistirlo en ese sentido, y por ahí te desequilibra otra cosa.","type":"text"},{"_id":"UHIXVXHWRJHLPGMCCLVQESLOIM","additional_properties":{},"content":" -<i><b>Mencionaste que hacia adelante hay una cierta incertidumbre de lo que va a pasar en la política. ¿Corremos el riesgo de que vuelva a haber un retroceso de la expectativa de cambio de régimen que vuelva a generar un desequilibrio?</b></i>","type":"text"},{"_id":"X2EWAO4FWBA2VIHBHF4YQJ6I74","additional_properties":{},"content":" -<u>Tenemos un riesgo para el año que viene político, es obvio, por supuesto, tenemos riesgo. Ahora, eso lo vamos a ir monitoreando con las encuestas el año que viene. Tampoco sabemos si el Gobierno tuviera menor apoyo, no sabemos qué contrafrente tenemos.</u>","type":"text"},{"_id":"LLOWHFSUBBBPHMBVQUHI2UJT6Q","additional_properties":{},"content":"Es gente muy capaz, está muy alineado con el Presidente -al Presidente no lo vi nunca, ni colectiva ni individualmente-, que creo que baja línea en la política económica, tiene una idea clara. Uno puede decir si está bien o si está mal, o sea, hay, sin duda","level":3,"type":"header"},{"_id":"TTHKOANXYFGEDAYIENLJBWAVYQ","additional_properties":{},"content":"-<i><b>¿Parecería ser que una oposición sería mucho más moderada que en el pasado?.</b></i>","type":"text"},{"_id":"47D74SSMTJDPFDNQ42ZWTQODSE","additional_properties":{},"content":"-<u>Claro. Por lo que dijimos. 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Tampoco quiero dar un mensaje de caótico. La Argentina, si nosotros la comparamos con hace dos o tres años, los avances son indudables. </u>Primero se desactivó una situación muy complicada, estamos al borde de la hiperinflación, al borde de la cesación de pagos. En ese sentido, es muy muy elogiable lo que hizo el Gobierno. Aparte, digamos, la inflación es elevada, pero ha bajado radicalmente. La situación del sector externo también ha mejorado. Estamos con buenos niveles de exportación. Hay inversiones. <u>Hay que prestar atención que el mundo tiene esas ventajas comparativas, pero también hay una inestabilidad geopolítica, y muchos ven, en la Argentina un lugar seguro frente a la inestabilidad geopolítica bélica del norte</u>. Con el inversor financiero, nosotros tenemos inversiones de real money, de carry trade que es favorable que estén porque se colocan en pesos pero piensan en la estabilidad del dólar, aunque son temporarias, y tienen que ser complementadas por inversiones reales a largo plazo. <u>Empresas y provincias han emitido deuda en dólares después de las elecciones. También, bueno, la percepción de riesgo del gobierno federal es más elevada, para mí es exagerado. </u>Entonces, el inversor también compara el nivel de riesgo con el retorno. Entonces, a veces ingresa, porque otros bonos por ahí en el exterior, bueno, Brasil por ahí te rinde 6%, pero la Argentina 10%, vos decís, bueno, no, invierto en la Argentina.","type":"text"},{"_id":"AGICZL4Y5JGYDBEWQVUGXOKBYA","additional_properties":{},"content":"“Falta en el sentido de liderazgo. En este momento, no hay ninguna persona o partido que tenga un peso específico suficiente para para ser un adversario del Gobierno.”","level":3,"type":"header"},{"_id":"OHV7RZVVUBGODK7DRKEXFEHMGA","additional_properties":{},"content":"<i><b>-¿Es una oportunidad hoy invertir en la Bolsa? ¿Están baratas las empresas?</b></i>","type":"text"},{"_id":"ORGESTGRBVCRDFAUAIS5NGHP2I","additional_properties":{},"content":" -<u>No sé si están tan baratas, tampoco digo que estén caras, pero lo que quiero decir es que todavía no tenemos el nivel de aceptación de riesgo país para poder emitir acciones o para que más empresas coticen la Bolsa, nos falta todavía</u>. Estamos mejor que antes, sin duda. Bueno, había una suba en el valor de las empresas enorme, desde cuando había casi inflación altísima. 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Hay un mercado activo, sobre todo en el usado, por eso hay récord de escrituras, el nuevo está más selectivo. <u>A la gente le cuesta más comprar el nuevo, no porque esté caro, sino porque a un sector le está costando más, y las propiedades no están acompañando al ritmo el aumento del costo en general, si uno paga todos los impuestos, claro. </u>Comparado internacionalmente, la Argentina está muy barato si comparás con EE.UU., con Uruguay, más o menos igual o un poquito más bajo. Con Chile, estamos caro, porque es sumamente eficiente, tiene un sector público más reducido, menores impuestos, la economía mucho más abierta. Entonces, sale más barato construir en Chile que acá.","type":"text"},{"_id":"BQ5HS35AHRG55E5XT7UX2R7COA","additional_properties":{},"content":"“El inversor lo que busca es la estabilidad de mediano y largo plazo. En ese sentido, también hay que reconocer lo que se ha hecho. Tampoco quiero dar un mensaje de caótico. 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Es una una característica histórica que yo nunca la había vivido en mi vida.</u>","type":"text"},{"_id":"SKXRMKOLEFFXPMNZAL44XUG3GI","additional_properties":{},"content":"“Las propiedades en la Argentina están muy baratas si comparás con EE.UU.; con Uruguay, más o menos igual o un poquito más bajo. Con Chile, estamos caro, porque es sumamente eficiente, tiene un sector público más reducido, menores impuestos, la economía mucho más abierta. Entonces, sale más barato construir en Chile que acá.”","level":3,"type":"header"},{"_id":"7SVGMTDNP5GHVDFHJA734M6HSY","additional_properties":{},"content":"<i><b> -Te queremos llevar a un tema personal, que es que estás cumpliendo 80 años en unos meses</b></i>","type":"text"},{"_id":"WSAFFLCZSFGRVCHA3K7BNKTZCE","additional_properties":{},"content":"-<u> Sí, 80 años, y el Malba, veinticinco.</u>","type":"text"},{"_id":"NGFY7BJD2RGFZO72Q6YREYEXZM","additional_properties":{},"content":"-<i><b>¿Qué significan para vos los 80 años? 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Y lo mismo en mis empresas, y a la vez, resguardar a la familia. Yo tengo una familia diversa, con ocho hijos. Elina, mi esposa, y tengo una hija de 57 años, pero tengo otra hija de un año. Tengo el premio Guinness, porque, de mi hija de un año, su madrina es su sobrina nieta, que tiene cinco años. Porque tengo cinco nietos. Mar es la madrina de Khalo, y la alza y cuida. Es una cosa increíble que me ha regalado la vida. Soy un agradecido a la vida, esa es la realidad.</u>","type":"text"},{"_id":"P2YLLFNUNJE4TGR54RE6IYA7HE","additional_properties":{},"content":"<i><b>-Esa es la gobernanza familiar, también</b></i>","type":"text"},{"_id":"DKCIK5YE7JHWPO3SQID3ADUBAY","additional_properties":{},"content":"-La gobernanza familiar por ahí no es tan fácil, porque son de edades totalmente distintas, y no es lo mismo que en mis empresas o instituciones. <u>Trabajo para que los miembros de la familia que son diversos tengan la mayor libertad posible, una vez que yo no esté, para poder acceder a lo que le corresponde de mi patrimonio.</u>","type":"text"},{"_id":"YHZTFAANXFDJ7CUJYM6HADA5JE","additional_properties":{},"content":"“Generalmente, cuando el dólar baja en la Argentina, sube la Bolsa, suben los bonos, porque el riesgo país baja y las propiedades suben. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que eso se ha dado en parte, y la propiedad nueva no acompañó el aumento de costos. 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Ser correcto, hacer las cosas bien. <u>Hay empresas que son mucho más valiosas que Consultatio, pero por ahí no tienen un perfil alto, pero hay gente que tiene mucho más dinero que yo, que no aparece en Forbes, pero que tienen mucha más plata que yo.</u> Le doy mucho valor a a personas. <u>Por ejemplo, Federico Braun, es una persona sana. Hay gente sana, honesta. Bueno, por ahí me mata porque lo mencioné, pero yo admiro a esa a esas personas que hacen buena carrera y que son honestos.</u>","type":"text"},{"_id":"IVPFY7NW3RFYJOVIKJP6WFGPMY","additional_properties":{},"content":"“Yo tengo una familia diversa, con ocho hijos. Elina, mi esposa, y tengo una hija de 57 años, pero tengo otra hija de un año. Tengo el premio Guinness, porque, de mi hija de un año, su madrina es su sobrina nieta, que tiene cinco años. Porque tengo cinco nietos. Mar es la madrina de Khalo, y la alza y cuida. Es una cosa increíble que me ha regalado la vida. 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Fuente: El Cronista

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