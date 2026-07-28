La ocupación consolidada del portafolio de Fibra Next se mantuvo en 97.8% al cierre del segundo trimestre

Fibra NEXT reportó un crecimiento en sus principales indicadores financieros durante el segundo trimestre de 2026, impulsado por la integración de nuevos activos a su portafolio, mayores ingresos por rentas y el efecto del tipo de cambio sobre los contratos denominados en dólares.

De acuerdo con su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el fideicomiso registró ingresos por MXN$ 2,878.9 millones entre abril y junio, un incremento de 3.2% respecto al trimestre previo.

La empresa explicó que este crecimiento obedeció principalmente a la contribución de Calopark durante todo el trimestre, al incremento en las renovaciones de contratos y ajustes por inflación en rentas vigentes , así como al impacto de la depreciación del peso sobre los contratos en dólares.

También contribuyó el reconocimiento de ingresos retroactivos por mantenimiento relacionados con la transición de algunas propiedades.

El desempeño operativo también mostró una mejora. El Ingreso Operativo Neto (NOI) ascendió a MXN$ 2,571.6 millones, un crecimiento trimestral de 2.8%, mientras que la Utilidad Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (UAFIDA) aumentó 3.8% para ubicarse en MXN$ 2,475 millones.

Los Fondos Provenientes de la Operación (FFO) crecieron 3.8% respecto al primer trimestre, al sumar MXN$ 1,674.6 millones, en tanto que el AFFO avanzó 5.4%, hasta MXN$ 1,592.6 millones

Como resultado, Fibra NEXT anunció una distribución trimestral de MXN$ 606.4 millones, equivalente a MXN$ 1.5455 por Certificado Bursátil Fiduciario Inmobiliario (CBFI), monto que representa el 100% del AFFO generado durante el periodo.

Amplió su portafolio de propiedades

Fibra NEXT también informó que el valor de sus propiedades de inversión aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, al alcanzar MXN$ 159,349.8 millones.

Este incremento respondió principalmente al cierre de la adquisición del portafolio Triple Home Run, así como a los anticipos destinados a la construcción de nuevas propiedades.

En paralelo, la deuda total del fideicomiso disminuyó a MXN$ 54,743.9 millones, desde los 56,443.2 millones registrados al cierre del primer trimestre, como resultado de amortizaciones de créditos hipotecarios y del efecto de la apreciación del tipo de cambio.

Las cuentas por cobrar por rentas también mostraron una mejora al reducirse 41.9% frente al trimestre previo, debido a la estabilización de la cobranza.

Mantuvo alta ocupación

La ocupación consolidada del portafolio se mantuvo en 97.8% al cierre del segundo trimestre, prácticamente sin cambios respecto al periodo anterior.

Por regiones, Bajío y Occidente elevó su ocupación a 97.9% y la región Norte a 96.9%, mientras que la región Centro registró una ligera disminución de 20 puntos base para ubicarse en 98%. Los Mercados Secundarios conservaron una ocupación de 99.4%.

Fibra NEXT también destacó incrementos en las renovaciones de contratos de arrendamiento superiores a la inflación. En pesos, la región Bajío y Occidente registró el mayor aumento, mientras que en los contratos denominados en dólares la región Norte reportó incrementos por encima de la inflación en Estados Unidos, reflejando la fortaleza de la demanda por sus espacios industriales.