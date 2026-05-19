La constructora de un gurú de la City invierte más de u$s 300 millones en un nuevo polo premium en el sur del GBA

Después de expandirse en Brasil, Paraguay e Israel y afianzarse en el mercado de capitales, Grupo Ecipsa ahora busca sumar una nueva vía para fondear desarrollos. La desarrolladora fundada por Jaime Garbarsky lanzó ‘Ecipsa Investments’, una unidad con la que empezará a conectar inversores privados con proyectos propios en la Argentina y el exterior.

Desde la compañía explicaron que la nueva estructura permitirá canalizar inversiones hacia distintos emprendimientos del grupo . La iniciativa aparece en un momento en el que gran parte del sector inmobiliario sigue buscando alternativas para financiar crecimiento frente a un mercado todavía limitado por el acceso al crédito.

“No sirve de nada que exista crédito hipotecario si no existe crédito para los desarrolladores”, aseguró Garbarsky meses atrás en una entrevista con El Cronista.

El grupo cordobés tiene más de 40 años de trayectoria y presencia en nueve provincias argentinas. En los últimos años, además, aceleró su expansión regional y hoy tiene proyectos en Brasil, Panamá, Paraguay, Estados Unidos e Israel.

Cómo funcionará Ecipsa Investments

La nueva unidad buscará sumar inversores para proyectos que Ecipsa ya tiene en marcha en distintos países. Una de las alternativas será a través de Raíz, la plataforma de tokenización inmobiliaria en la que participa la desarrolladora y que permite invertir con montos bajos.

En paralelo, la compañía también trabajará con participaciones directas en emprendimientos de mayor escala, principalmente desarrollos residenciales y proyectos vinculados a Crystal Lagoons, proyectos con lagunas artificiales de Crystal Lagoons.

Desde la desarrolladora reconocen que el financiamiento sigue siendo uno de los principales desafíos del sector . Hasta ahora, gran parte de las obras se sostuvo con capital propio, preventa y crédito bancario. Ahora buscan sumar capital privado para acelerar nuevos desarrollos y acompañar la expansión regional del grupo.

Jaime Garbarsky, presidente de Grupo Ecipsa,

La expansión regional

En los últimos años, Ecipsa aceleró su crecimiento fuera de la Argentina. Uno de los mercados donde más avanzó fue Brasil, donde compró la exclusividad de Crystal Lagoons para el estado de San Pablo y cerró acuerdos con socios locales, entre ellos un banco brasileño.

El grupo también desembarcó en Israel de la mano de Israel Canada, una de las desarrolladoras más grandes de ese país y que cotiza en Bolsa con una valuación cercana a los u$s 7000 millones. La alianza incluye proyectos vinculados a Crystal Lagoons.

En Paraguay, la empresa ya entregó desarrollos residenciales en Asunción y continúa sumando nuevos proyectos. Además, mantiene operaciones y alianzas en Panamá y Estados Unidos.

“La Argentina sigue siendo nuestro mercado principal. Pero en algún momento decidimos empezar a invertir afuera y llevar nuestro know how a otros países ”, había explicado Garbarsky.

Según datos de la compañía, el grupo ya desarrolló más de 110 proyectos y entregó unas 14.600 unidades entre la Argentina y Paraguay. Además, cerró 2025 con más de 500 unidades entregadas y más de 20 obras en marcha.

Este año, Ecipsa volvió a aparecer entre las empresas de real estate de mayor crecimiento de América en el ranking del Financial Times elaborado junto a Statista. Dentro de un listado de 300 compañías de distintos sectores, l a desarrolladora quedó en el cuarto puesto y escaló 66 posiciones frente al año anterior.

Ecipsa con Milaires en el barrio de Devoto

De Córdoba a Buenos Aires

Ecipsa también gana escala en el AMBA con MilAires, el emprendimiento que desarrolla sobre un terreno de 30.000 metros cuadrados en Devoto y que demandará una inversión total de u$s 140 millones. El proyecto cuenta con cinco etapas y la empresa asegura que ya tiene vendido el 85% de las unidades.

“El desarrollo salió a la venta en septiembre de 2021, poco después de la pandemia, con un precio de u$s 1800 el metro cuadrado. Hoy ese número ronda los u$s 3800 y aspiramos a que cuando el proyecto esté terminado el ticket promedio supere los u$s 4500”, dijo Garbarsky.

El complejo tiene más de 17.000 metros cuadrados de espacios verdes y amenities que incluyen piscina cubierta de 25 metros, spa, sauna, gimnasio y coworking. Las unidades van desde monoambientes de 35 m2 hasta departamentos de cuatro ambientes con jardín propio.

Según el empresario, uno de los factores que impulsó las ventas fue la financiación propia. Antes del regreso parcial del crédito hipotecario, la compañía ofrecía planes de pago en pesos y financiados hasta en 16 años.

“Se necesita un anticipo inicial y luego el saldo se paga en cuotas en pesos incluso después de la posesión”, había explicado.