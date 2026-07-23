La provincia de Buenos Aires tendrá una nueva subasta de terrenos, esta vez en uno de los countries más exclusivos del sur del Gran Buenos Aires.

La venta fue oficializada a través del Boletín Oficial bonaerense. Según el edicto, las parcelas están ubicadas en el Sector Golf del emprendimiento y pertenecían a una desarrolladora que quebró hace más de una década.

Se trata de 10 lotes ubicados en Fincas de San Vicente, que saldrán a remate con un precio base de u$s 25.000 cada uno.

Los terrenos permanecen baldíos y acumulan millonarias deudas por expensas. De acuerdo con la documentación judicial, al mes de marzo los pasivos oscilaban entre los $97 millones y los $128 millones por lote, mientras que las expensas mensuales rondaban los $340.000 por parcela.

La subasta se realizará de manera electrónica a través del portal de Subastas Judiciales de la provincia de Buenos Aires entre el 14 y el 25 de septiembre.

Cómo son los terrenos en subasta

Los lotes están distribuidos en distintas manzanas del Sector Golf de Fincas de San Vicente. Seis de ellos corresponden a los lotes 196 al 201; otro se encuentra identificado como lote 224; mientras que los tres restantes son los lotes 280, 281 y 282, ubicados de manera contigua y con vista directa a la cancha de golf.

El Sector Golf es una de las áreas residenciales del barrio privado y entre sus propietarios figura el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Las parcelas forman parte del proceso de liquidación de la empresa propietaria, que dejó de afrontar el pago de las expensas tras declararse en quiebra. Según consta en el expediente, esa situación derivó en un proceso judicial que se extendió durante más de una década hasta habilitar la venta de los inmuebles mediante subasta pública.

Qué deberá pagar el comprador

Los interesados deberán constituir un depósito en garantía equivalente al 5% del valor base de cada lote. Una vez finalizada la puja, el comprador deberá abonar una seña equivalente al 30% del precio de adjudicación, además de la comisión del martillero, el arancel administrativo y los gastos de escrituración.

A esos costos se suma un canon de ingreso al barrio privado de u$s 6000.

Además, el edicto establece que, si el producido de la subasta no alcanza para cancelar la totalidad de las deudas por expensas acumuladas, el comprador deberá hacerse cargo del saldo pendiente para poder tomar posesión del terreno.

Otras subastas en PBA

Los activos más relevantes que tiene en carpeta para este año la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) incluyen el predio donde funciona el Parque de la Costa, en Tigre. Se trata de uno de los terrenos de mayor escala que el organismo prevé llevar al mercado en esta nueva etapa del plan de subastas.

El inmueble abarca más de 50.000 metros cuadrados, con salida directa al río. Según fuentes oficiales, todavía no hay una fecha definida para el remate ni un precio base establecido, pero se espera que la subasta se concrete en 2026.

El activo representa aproximadamente la mitad del predio total donde hoy opera el parque de diversiones. La decisión de avanzar con la venta se dio luego de que el Gobierno nacional desafectara el inmueble del uso ferroviario, un paso necesario para habilitar su futura subasta.

El Parque de la Costa ofrece distintos pases

La Administración ya puso en marcha otras dos subastas de terrenos en la provincia de Buenos Aires.

Una de ellas está ubicada en la ciudad de La Plata, a pocas cuadras del Bosque y del Estadio Único Diego Armando Maradona. Se trata de dos parcelas linderas que se venderán en bloque, con una superficie total de 1200 m2 y un precio base de u$s 189.311,59.

La otra corresponde a un terreno de más de 6300 m2 en Pergamino, sobre la avenida Presidente Juan Domingo Perón, uno de los principales accesos a la ciudad. El inmueble saldrá a subasta con una base de u$s 249.116,60.