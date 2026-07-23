Remodelan un edificio abandonado por más de 15 años para convertirlo en un mega recinto de conciertos: albergará a más de 20.000 personas

El antiguo Centro Acuático Olímpico de Madrid, un emblemático “edificio maldito” que ha permanecido abandonado durante más de 15 años tras el fracaso de las candidaturas olímpicas, renacerá como uno de los macrocomplejos más ambiciosos de Europa.

Este esqueleto inacabado, ubicado junto al Estadio Cívitas Metropolitano en el distrito de San Blas-Canillejas, se transformará en un enorme recinto multifuncional que incluirá un auditorio cubierto para más de 20.000 personas, un campus universitario y un gran centro deportivo al lado del Riyadh Air Metropolitano.

Remodelan un edificio abandonado por más de 15 años para convertirlo en un mega recinto de conciertos: albergará a más de 20.000 personas Ayuntamiento de Madrid

Por qué se considera maldito este edificio

Construido originalmente para las candidaturas olímpicas de Madrid, que fue aprobado en 2002 e iniciado en 2004, el Centro Acuático nunca llegó a culminarse. Su historia desafortunada guarda relación con las fallidas aspiraciones olímpicas de la ciudad, desde 2012 hasta 2020.

Las obras se suspendieron en 2010 tras la pérdida de los Juegos, dejando un armazón de hormigón con piscinas vacías tras haber invertido casi 100 millones de euros. Durante más de una década, se convirtió en un símbolo del sueño olímpico frustrado, evidenciando varios intentos infructuosos de recuperación.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Madrid, liderado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, ha presentado el proyecto definitivo que transformará esta área deteriorada de aproximadamente 66.843 m² (con edificabilidad de 90.000 m²) en un centro de atracción deportivo, cultural y educativo. Las obras, que se prevé que inicien próximamente, concluirán por estimaciones a finales de 2030.

Remodelan un edificio abandonado por más de 15 años para convertirlo en un mega recinto de conciertos: albergará a más de 20.000 personas Ayuntamiento de Madrid

El nuevo auditorio que revolucionará los conciertos

El elemento central del complejo será un auditorio cubierto con capacidad para más de 20.000 espectadores, superando al actual Movistar Arena. Este nuevo recinto tiene como objetivo posicionar a Madrid como uno de los ejes mundiales más relevantes en la música en directo, atrayendo giras internacionales y residencias de artistas de primer nivel.

El diseño incluirá sistemas avanzados de insonorización inspirados en recintos de elite como el Co-op Live de Manchester. Junto al Metropolitano, desempeñará un papel fundamental en la Ciudad del Deporte, consolidando el este de Madrid como un atractivo destino para grandes eventos.

Superrecinto de conciertos: todo lo que incluye el nuevo proyecto

La parcela se cede en concesión de 75 años a Barsento S.L.U., sociedad participada por el Atlético de Madrid, Live Nation y OVG. La inversión privada superará los 360 millones de euros, mientras el Ayuntamiento percibirá más de 141 millones de euros en canon.

Además del auditorio, el proyecto incluye:

Campus universitario gestionado por la Universidad Alfonso X el Sabio, con capacidad para más de 2300 estudiantes, enfocado en salud, deporte, música y entretenimiento.

Centro deportivo con piscinas cubiertas y al aire libre, preparado para hasta 9000 usuarios diarios (incluyendo instalaciones GoFit).

El alcalde ha definido este macrocomplejo como “el mejor y mayor complejo deportivo, educativo, de ocio y de usos múltiples de cualquier capital de Europa”.