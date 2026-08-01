Este sábado, 1 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 0746 - Tomates

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 1 de agosto

1° 0746 11° 9982 2° 7151 12° 3347 3° 7076 13° 0072 4° 1121 14° 7255 5° 1823 15° 3361 6° 2974 16° 7925 7° 4104 17° 6392 8° 5615 18° 0013 9° 8445 19° 1477 10° 7148 20° 5885

¿Qué significa soñar con Tomates?

Soñar con los Tomates simboliza vitalidad, salud y abundancia y su color rojo puede reflejar pasión o energía renovada.

Si aparecen maduros anuncian buenos resultados y si están verdes o podridos advierten prisas, tensiones u oportunidades desaprovechadas.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.