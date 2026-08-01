La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este sábado, 1 de agosto de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este sábado, 1 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9127 - El Peine

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 1 de agosto

1° 9127 11° 0984 2° 0296 12° 2968 3° 9680 13° 7151 4° 7481 14° 7710 5° 4336 15° 1024 6° 1114 16° 2793 7° 1518 17° 5106 8° 4801 18° 2835 9° 4269 19° 8367 10° 0394 20° 2663

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con El Peine simboliza orden, cuidado personal y la necesidad de desenredar ideas o problemas.

Si está roto, sucio o perdido, indica inseguridad, tensiones y dificultad para poner tu vida en orden.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.