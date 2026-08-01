La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este sábado, 1 de agosto de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.
En este sábado, 1 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 9127 - El Peine
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 1 de agosto
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¿Qué significa soñar con el peine?
Soñar con El Peine simboliza orden, cuidado personal y la necesidad de desenredar ideas o problemas.
Si está roto, sucio o perdido, indica inseguridad, tensiones y dificultad para poner tu vida en orden.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.