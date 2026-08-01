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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este sábado, 1 de agosto de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este sábado, 1 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9127 - El Peine

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 1 de agosto

 1°9127 11°0984
 0296  12°2968
 3°9680 13°7151 
 7481  14°7710 
 4336  15°1024 
 6°1114  16°2793
 1518  17°5106 
 4801  18°2835 
 4269  19°8367 
 10°0394 20°2663 

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Soñar con El Peine simboliza orden, cuidado personal y la necesidad de desenredar ideas o problemas.

Si está roto, sucio o perdido, indica inseguridad, tensiones y dificultad para poner tu vida en orden.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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